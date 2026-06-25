"Persona5: The Phantom X" ฉลอง 1 ปี เปิดตัวคอลแลบ Hatsune Miku

Persona5: The Phantom X (P5X) ประกาศอัปเดตเวอร์ชัน 4.4 ฉลองครบรอบ 1 ปี ด้วยร่วมมือระดับโลกกับ Hatsune Miku พบกับตัวละครลิมิเต็ดระดับ 5 ดาว เนื้อเรื่องครอสโอเวอร์ กิจกรรมและของรางวัลมากมาย พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
ไฮไลท์สำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้คือ Hatsune Miku นักร้องเสมือนจริง (Virtual Singer) ระดับไอคอนิกที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยผมทรงทวินเทลสีฟ้าอมเขียว ในโลกที่ความปรารถนาของผู้คนถูกพรากไป เธอยังคงยึดมั่นในความฝันเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือการแบ่งปันเสียงเพลงของเธอให้แก่ผู้คนในทุก ๆ ที่ นับตั้งแต่การเปิดตัว Hatsune Miku ได้สะกดใจผู้ชมทั่วโลกผ่านผลงานเพลงและการแสดงที่หลากหลาย จนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินเสมือนจริงที่ได้รับความรักมากที่สุดตลอดกาล
ในช่วงเวลากิจกรรมนี้ ผู้เล่นสามารถรับสมัคร Hatsune Miku จอมโจรมายาระดับ 5 ดาวแบบจำกัดเวลาได้ผ่านสัญญาพิเศษ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถรับไอเทมที่ระลึกสุดพิเศษ "เครื่องตกแต่งบ้านโฮโลแกรม Hatsune Miku" สำหรับนำไปตกแต่งบ้านภายในเกมได้อีกด้วย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ตัวเกม P5X ได้เตรียมชุดกิจกรรมความบันเทิงในเกมไว้มากมาย รวมถึง Anniversary Recap, Cake Making, Phantom Thief Scratch Card, Anniversary Party Login Event และ Anniversary Gift Event นอกจากนี้ ตัวเกมยังได้เปิดตัวเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ (Synergy Story) ใหม่ล่าสุดของ มินามิ มิยาชิตะ (Minami Miyashita) ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันอีกด้วย
ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับของรางวัลสุดตระการตาตลอดช่วงการเฉลิมฉลองนี้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมล็อกอินคอลแลบบอเรชัน (Collaboration Login Event) และกิจกรรมล็อกอินปาร์ตี้ครบรอบ (Anniversary Party Login Event) ผู้เล่นจะได้รับตั๋วแพลตตินัมรวมสูงสุด 20 ใบ และมิลิต้าคอยน์แพลตตินัม 10 เหรียญ สำหรับกิจกรรมของขวัญอธิษฐานครบรอบ (Anniversary Wishing Gift Event) จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกรับหนึ่งในสี่รางวัลใหญ่ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรการอัญเชิญและไอเทมระดับพรีเมียม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นยังสามารถรับเมตาเจม (Meta Jewels) เพิ่มเติมตามจำนวนวันที่ล็อกอินสะสม โดยสามารถรับได้สูงสุดถึง 3,650 เมตาเจม
โบนัสล็อกอินนับถอยหลังสู่เทศกาลครบรอบพิเศษนี้จะช่วยสนับสนุนทั้งผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นที่กลับมา และผู้เล่นปัจจุบันด้วยวัสดุการพัฒนาตัวละคร รวมถึงบัตรเลือกตัวละครและอาวุธระดับ 5 ดาว ขณะเดียวกัน ผู้เล่นใหม่ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขจะสามารถรับตั๋วทอง (Gold Tickets) สูงสุดถึง 120 ใบจากการทำภารกิจที่กำหนด
มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว P5X เวอร์ชัน 4.4 ได้แล้ววันนี้ และสัมผัสประสบการณ์การคอลแลบบอเรชันระดับโลกสุดพิเศษร่วมกับ Hatsune Miku พร้อมร่วมสนุกไปกับอีเวนต์ฉลองครบรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดาวน์โหลดเกมได้ทาง App Store, Google Play Store และ PC
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