เปิดตัวเกม "มอนฮันฯ" สายพันธุ์จีนที่เหมือนยันเพลง!

Monster Fantasy ผลงานแอ็คชั่นอาร์พีจีในโลกอันเต็มไปด้วยอสูรร้ายที่ดูแวบแรกก็รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากใคร สิ่งเดียวที่ต่างคงเห็นมีแค่เรื่องความตะมุตะมิของเหล่าตัวละคร
ล่าสุดทาง Jotoyo บริษัทพัฒนาเกมจากเมืองเฉิงตู ได้ออกมาประกาศเปิดตัวเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีล่ามอนสเตอร์ที่ผสมผสานองค์ประกอบการจำลองชีวิตแสนอบอุ่นหัวใจในชื่อ Monster Fantasy โดยเตรียมแผนพัฒนาลงสำหรับเครื่อง PC (ผ่าน Steam) พร้อมกับมีกำหนดการเริ่มแคมเปญระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้
เราจะรับบทเป็นวีรบุรุษผู้สูญเสียความทรงจำ ที่ต้องออกเดินทางท่องสำรวจดินแดน "เอลโดราส" (Eldoras) เข้าปะทะต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ผูกมิตรกับชาวบ้าน รวมถึงสนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมจำลองชีวิตหลากหลายรูปแบบ ทั้งตกปลา ตัดไม้ ขุดเหมือง เก็บเกี่ยว ทำอาหาร หรือประดิษฐ์อุปกรณ์สิ่งของขึ้นมาใช้งาน
ตัวเกมนั้นรองรับโหมดออนไลน์ผู้เล่นหลายคน เปิดโอกาสให้เราสามารถร่วมทีมกับเพื่อนๆไปล่ามอนสเตอร์ สร้างหมู่บ้าน และออกผจญภัยไปด้วยกัน โดยระบบคลาสภายในเกมจะมีให้เลือกแตกต่างกัน 4 อาชีพ ได้แก่ นักรบ นักเวท นักธนู และนักศิลปะการต่อสู้ แต่ละคลาสล้วนมีกลไกการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเลือกพัฒนาลองมันให้หมดทุกคลาส หรือจะเลือกเล่นแค่เฉพาะคลาสที่คุณชื่นชอบ อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเอง
ภายในเกมจะบรรจุสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์จำนวนกว่า 50 ตัวที่รอให้คุณไปท้าทาย แต่ละตัวต่างก็มีพฤติกรรมเฉพาะ ฉะนั้นการเรียนรู้ลักษณะของพวกมันจึงช่วยให้คุณคว้าชัยปราบมันได้ง่ายขึ้น โดยมอนสเตอร์ทุกตัวที่ถูกกำราบคุณสามารถฝึกฝนให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจได้ ซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้จะมีการเติบโตและวิวัฒนาการไปอีกขั้นเพื่อที่วันหนึ่งมันจะพร้อมให้คุณขึ้นขี่ท่องไปในหุบเขา ป่าฝน ที่ราบน้ำแข็ง ภูเขาไฟ และร่วมต่อสู้เคียงข้างไปด้วยกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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