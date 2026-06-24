"MY HERO ACADEMIA: All’s Justice" เตรียมลงสวิตช์สอง 3 ก.ย.นี้

"MY HERO ACADEMIA: All’s Justice" เกมใหม่ล่าสุดในซีรีส์ My Hero Academia จาก Bandai Namco เตรียมวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch 2 ในวันที่ 3 กันยายนนี้
แฟนๆ สามารถสัมผัสประสบการณ์ตอนจบของ My Hero Academia จากมุมมองใหม่ด้วยกราฟิกที่สวยงามตระการตา ใช้ประโยชน์จากพลังพิเศษของตัวละครอย่างเต็มที่ และพิเศษเฉพาะบนเครื่อง Nintendo Switch™ 2 เท่านั้น ที่สามารถต่อสู้แบบออนไลน์ได้ผ่าน “GameChat” ด้วยฟีเจอร์ GameShare
แฟนๆ ที่ซื้อเกมล่วงหน้าจะสามารถปลดล็อกตัวละครที่เล่นได้ก่อนใคร ได้แก่ Izuku Midoriya Rising และ All For One Chaos นอกจากนี้ แฟนๆ ยังจะได้รับ Hero Coins จำนวน 30,000 เหรียญ ซึ่งเป็นสกุลเงินในเกม เพื่อใช้ในการซื้อไอเทมปรับแต่งตัวละครและเล่นมินิเกมต่างๆ
Game Editions
ฉบับแพ็กเกจ
• เกมหลัก
เวอร์ชันแพ็กเกจสำหรับ Nintendo Switch 2 จะวางจำหน่ายพร้อมปกด้านในดีไซน์พิเศษ ที่มีภาพประกอบใหม่ล่าสุดจาก bones film ในชื่อ “Izuku Midoriya Rising” ซึ่งแสดงภาพของอิซึคุ มิโดริยะ และชิการากิ โทมูระ
นอกจากนี้ PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam รวมถึงเวอร์ชันดิจิทัลของ Nintendo Switch 2 จะแสดงภาพประกอบต้นฉบับจาก bones film “Izuku Midoriya Rising” ปกด้านในพิเศษที่พิมพ์ภาพของอิซึคุ มิโดริยะ และชิการากิ โทมูระ บนหน้าจอเริ่มต้นของเกมแบบสุ่ม หลังจากจบโหมดเนื้อเรื่องของเกม
Digital Editions
Deluxe Edition
• เกมหลัก
• Season Pass
• โบนัส Season Pass
• โบนัส Season Pass: การ์ดสะสม 1 ใบ – การ์ด Worldwide Star
Ultimate Edition
• เกมหลัก
• Season Pass
• โบนัส Season Pass
• โบนัส Season Pass: การ์ดสะสม 1 ใบ – การ์ด Worldwide Star
• ชุดแบนเนอร์ HUD เพิ่มเติม 7 แบบ
• ชุดเครื่องแต่งกาย 20 ชิ้น
MY HERO ACADEMIA: All’s Justice คือเกมต่อสู้แบบ 3 มิติในซีรีส์ My Hero Academia ภาคใหม่ล่าสุดสำหรับเครื่องคอนโซล ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครสุดโปรดจากแฟรนไชส์ My Hero Academia ในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุด พร้อมระบบการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของพลังพิเศษอย่างเต็มที่ ติดตามการผจญภัยของเดคุและตัวละครอื่นๆ ในสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างเหล่าฮีโร่และวายร้าย และสัมผัสประสบการณ์การปะทะครั้งสำคัญระดับโลก ระหว่าง One For All และ All For One
หนึ่งวันในชีวิตของฮีโร่
สวมบทบาทเป็นเดคุและเหล่านักเรียนห้อง 1-A ใน "ภารกิจรวมทีม" และร่วมฝึกฝนในโลกเสมือนจริง ในสถานการณ์ต่าง ๆ สร้างทีมกับเหล่านักเรียนห้อง 1-A ในฐานะพันธมิตร และทำภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จ พร้อมเอาชนะเหล่าร้ายในแผนที่สุดพิเศษ!
กระโดดเข้าสู่ "การต่อสู้ในคลังข้อมูล" เพื่อสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้สุดคลาสสิกจากเรื่องราวทั้งหมดของมายฮีโร่อะคาเดเมีย และ "ไดอารี่ของฮีโร่" เพื่อดูช่วงเวลาตัวละครที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โหมดทั้งสองจะปลดล็อกได้โดยการทำภารกิจรวมทีมให้สำเร็จ
สงครามครั้งสุดท้าย
สัมผัสประสบการณ์บทสรุปของ My Hero Academia จากมุมมองใหม่ในโหมดเนื้อเรื่องของ MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ควบคุมการปะทะกันระหว่างฮีโร่และวายร้าย และดื่มด่ำไปกับการปะทะครั้งสุดท้ายของเรื่องราวในประสบการณ์ภาพยนตร์ที่หาได้เฉพาะใน MY HERO ACADEMIA: All’s Justice เท่านั้น
รายชื่อตัวละครขนาดมหึมา
เหล่าฮีโร่และวายร้ายปะทะกันในรายชื่อตัวละครมากที่สุดของ My Hero Academia เล่นเป็นนักเรียน U.A. ฮีโร่มืออาชีพ และวายร้ายที่คุณชื่นชอบจากเรื่องราวทั้งหมดของ My Hero Academia รวมถึงเวอร์ชันสุดท้ายและเวอร์ชันพลังเต็มที่ของพวกเขาด้วย
ปลดปล่อยพลังพิเศษของคุณ!
ควบคุมนักเรียน U.A. ฮีโร่มืออาชีพ และวายร้ายที่คุณชื่นชอบ และใช้พลังพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขาเพื่อโจมตี ระเบิด และหลอกล่อศัตรู ปลดปล่อยฟีเจอร์การต่อสู้ใหม่ทั้งหมดเพื่อคว้าชัยชนะในสนามรบ แสดงพลังทั้งหมดของตัวละครของคุณในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
"MY HERO ACADEMIA: All’s Justice" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 3 กันยายนนี้ เกมพร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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