"Sonic Racing: CrossWorlds" อัปเดตใหญ่ฉลองโซนิค 35 ปี พร้อมเปิดศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิป

SEGA ประกาศเพิ่มนักแข่งคอลแล็บใหม่ในฟรีอัปเดต สำหรับ "Sonic Racing: CrossWorlds" ประเดิมด้วย "คลาสสิกโซนิค" จากซีรีส์โซนิค พร้อมให้เล่นแล้วววันนี้ และเตรียมพบกับการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิปครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
เพื่อเป็นการฉลองโซนิคครบรอบ 35 ปี "คลาสสิกโซนิค" จากซีรีส์โซนิค จะเข้าร่วม "Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) ตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ "แอ็กเซล" จากซีรีส์ Crazy Taxi จะมาในเดือนสิงหาคม 2026 และ "อามิโก้" จากซีรีส์ Samba de Amigo จะมาในเดือนกันยายน 2026 อีกทั้งยังมีรถพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกทัศน์ของแต่ละเกมเพิ่มเข้ามาด้วย เนื้อหาเหล่านี้จะปล่อยผ่านฟรีอัปเดตตามลำดับ
ในอัปเดตล่าสุด Ver.1.4.1 ได้มีการเพิ่มแก็ดเจ็ตใหม่ 8 ประเภท รวมถึงเพิ่มเพลงจากเกมในอดีตของ SEGA และคอนเทนต์มากมายที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าแพ็ตช์โน้ตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ SEGA ได้ประกาศการจัดการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิปครั้งแรกในชื่อ Sonic Racing: CrossWorlds World Championship 2026 ผู้เข้าแข่งขัน 24 อันดับแรกที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิปรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2026 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sega.com/th/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026
จัดอีเวนต์คอลแล็บแบบจำกัดเวลา เฟสต้าโซนิคครบรอบ 35 ปี!
จะมีการจัดอีเวนต์พิเศษเพื่อฉลองโซนิคครบรอบ 35 ปีขึ้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้ โดยอีเวนต์นี้เป็นการแข่งออนไลน์ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น 3 ทีม เพื่อแข่งขันกันด้วยคะแนนรวมจากอันดับที่ทำได้ ผู้เล่นจะได้ร่วมมือกันในทีมเพื่อท้าทายกฎพิเศษตามแต่ละเฟสต้า เช่น แข่งขันกันด้วยจำนวนครั้งที่ทำทัชแดชได้ เป็นต้น หากสะสมแต้มเฟสต้าในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ จะได้รับไอเทมพิเศษในเกม เช่น สติกเกอร์และแตร เพื่อนำไปปรับแต่งรถของคุณให้ไม่เหมือนใคร
ระยะเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 7:00 น. - วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2026 6:59 น. (UTC+7)
*แก็ดเจ็ตที่สามารถได้รับจากโหมดเฟสต้า จะถูกมอบให้ในอัปเดตโดยทีมงานในภายหลัง
*รางวัลเฟสต้านี้อาจมีโอกาสได้รับอีกในอนาคตผ่านการดำเนินงานของทีมงาน
*หากลบข้อมูลที่บันทึกไว้ รางวัลที่ได้รับจากเฟสต้าจนถึง ณ ขณะนั้นจะถูกลบออกไปด้วย ไม่สามารถรับรางวัลจากเฟสต้าได้ซ้ำอีกครั้ง ฉะนั้นโปรดระวัง
ประกาศเพลงฉลองโซนิคครบรอบ 35 ปี! พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีน!
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีของซีรีส์โซนิค เราจึงได้ประกาศเปิดตัวเพลง Speed Is My Life ซึ่งประพันธ์โดยคุณจุน เซโนอุเอะ ซาวด์ไดเรกเตอร์ของซีรีส์โซนิคออกมาแล้ว พร้อมกันนี้ ยังได้เผยแพร่เพลงในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งเรียบเรียงใหม่โดยศิลปินจากแต่ละภูมิภาคอีกด้วย เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นในชื่อ ONSOKU WO KOETE ประพันธ์โดยคุณ Yunosuke และขับร้องโดย Hatsune Miku ส่วนเวอร์ชันภาษาจีนจะมาในชื่อ Here We Go ~ Run to the Future ซึ่งสรรค์สร้างและขับร้องโดยศิลปินเสมือนจริงYousa?Ling
ทั้งนี้ มิวสิกวิดีโอของเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ถูกเผยแพร่แล้ว ซึ่งเพลงในแต่ละเวอร์ชันจะถูกเพิ่มลงในตู้เพลงในเกมด้วย โดยบางเพลงสามารถตั้งค่าในตู้เพลงให้เป็นเพลง BGM ระหว่างการแข่งขันได้
เวอร์ชันภาษาอังกฤษ : Speed Is My Life (ทำนอง : Jun Senoue, ขับร้อง : NateWantsToBattle, เนื้อร้อง : Tee Lopes)
เวอร์ชันภาษาจีน : Here We Go ~ Run to the Future (เนื้อร้อง, ขับร้อง : Yousa?Ling, ทำนอง : Jun Senoue, รียบเรียง: Waki Masatomi )
*มิวสิกวิดีโอของเพลงเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น ONSOKU WO KOETE มีกำหนดจะเผยแพร่ในภายหลัง
เกี่ยวกับอัปเดตล่าสุด Ver.1.4.1
เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆ เข้ามามากมาย ทั้งแก็ดเจ็ตใหม่ 8 ชนิด, เพลงจากซีรีส์โซนิค, เสียงพากย์ภาษาจีน, เพลงจากเกมในอดีตของ SEGA 8 เพลง และสติกเกอร์คอลแล็บหลากหลายแบบ เป็นต้น
- เพิ่ม 8 แก็ดเจ็ตใหม่ที่ต่อยอดกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิม
ได้มีการเพิ่มแก็ดเจ็ตสาย "พัฒนา" ซึ่งจะทำให้รถพัฒนาขึ้นได้เมื่อบรรลุเงื่อนไขเฉพาะระหว่างการแข่งขัน เปิดทางสู่สไตล์การเล่นแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มแก็ดเจ็ตทรงพลังอีกมากมาย ที่เมื่อผสานเข้ากับแก็ดเจ็ตที่มีอยู่เดิม จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีกขั้น เช่น "ลงพื้นพอดีเป๊ะ" ที่จะสร้างแรงเร่งความเร็วอย่างมหาศาลเมื่อร่อนลงพื้นได้อย่างแม่นยำหลังจบแอร์ทริก
*สามารถรับได้เมื่อป้ายแก็ดเจ็ตถึงระดับ "ป้ายโกลด์" ขึ้นไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีของโซนิค เรายังมีการแจกแก็ดเจ็ตที่ระลึกสุดพิเศษ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากท่า "สปินแดช" ที่ทุกคนคุ้นเคยอีกด้วย และในช่วงการให้บริการต่อจากนี้ ยังมีแผนทยอยเพิ่มแก็ดเจ็ตใหม่ๆ อีก 5 ประเภท เพื่อขยายกลยุทธ์การแข่งให้หลากหลายยิ่งขึ้น โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศครั้งต่อไปได้เลย
- เพิ่มเพลงจากโซนิคเข้ามาในตู้เพลง 20 เพลง
Studiopolis Zone Act2
Studiopolis Zone Act2: Final Lap
Mirage Saloon Act1
Mirage Saloon Act1: Final Lap
Hard Boiled Heavy Boss
Hard Boiled Heavy Boss: Final Lap
Opening Theme
Opening Theme: Final Lap
Bridge Island Zone Act2
Bridge Island Zone Act2: Final Lap
Special Stage
Special Stage: Final Lap
Comfort Zone
The Winner!
Speed Is My Life
Speed Is My Life [for Final Lap]
Here We Go ~ Run to the Future
Here We Go ~ Run to the Future [for Final Lap]
ONSOKU WO KOETE
ONSOKU WO KOETE [for Final Lap]
- เพิ่มเพลงจากเกมอาร์เคด และเกมแนวดนตรีในอดีตของ SEGA!
Looting the Louvre ที่มา : Rhythm Thief & The Emperor's Treasure
Theme of Phantom R ที่มา : Rhythm Thief & The Emperor's Treasure
Kimishine ที่มา : Feel the Magic: XY/XX
Akadoko ที่มา : The Rub Rabbits!
Orpheus in the Underworld ที่มา : maimai DX
Burning Hearts ที่มา : BURNING RANGERS
space channel 5:getting the truth ที่มา : SPACE CHANNEL 5
Go! Go! Cheerleader! ที่มา : SPACE CHANNEL 5: PART 2
- เพิ่มสติกเกอร์คอลแล็บ
เพิ่มสติกเกอร์คอลแล็บกับบริษัทต่างๆ และสติกเกอร์ฉลองโซนิคครบรอบ 35 ปี
เวอร์ชันเดโมที่โอนข้อมูลไปยังเวอร์ชันตัวเต็มได้ กำลังเปิดให้ดาวน์โหลดอยู่แบบพาวเวอร์อัป!
รถใหม่ "เอ็กซ์ตรีมเกียร์" ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันเดโมแล้ว ในเวอร์ชันเดโม ผู้เล่นจะได้สนุกกับโหมด "กรังด์ปรี" และโหมด "ไทม์ไทรอัล" ก่อนใคร และสามารถทดลองปรับแต่งรถและแก็ดเจ็ตต่างๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จากเดโมยังสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันตัวเต็มได้เมื่อซื้อ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนแพลตฟอร์มที่รองรับ (PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games)
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