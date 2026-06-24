"League of Legends" เปิดโอกาสให้ทีมไทยลุ้นเลื่อนชั้นสู่ LCP

League of Legends Esports ประกาศการกลับมาของ LCP 2026 Wild Card เส้นทางสำคัญสำหรับทีมจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับสูงของภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ทีมจากหลายประเทศได้ลงสนามเพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่ LCP Promotion Series และลุ้นคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ League of Legends Championship Pacific (LCP) ในฤดูกาลถัดไป
LCP Wild Card ในปีนี้จะจัดรอบคัดเลือกในหลายประเทศและภูมิภาค รวมถึง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นและทีมจากทั่วภูมิภาคสามารถเข้าถึงเส้นทางสู่ LCP ได้มากขึ้น
ทีมแชมป์จากแต่ละรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าสู่การแข่งขัน LCP Wild Card Playoffs โดยทีมที่คว้าแชมป์ในรอบ Playoffs จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ LCP Promotion Series ในฐานะตัวแทนจากกลุ่มภูมิภาค Wild Card เพื่อชิงโอกาสก้าวขึ้นสู่เวที LCP ในปีหน้า
กำหนดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
Thailand Qualifier
• เปิดรับสมัคร: 13 - 26 สิงหาคม 2569
• Open Round: 29 - 30 สิงหาคม 2569
• Knockout Round: 3 - 6 กันยายน 2569
• สมัครเข้าแข่งขันได้ที่: riot.com/LCP-2026-Wild-Card-Qualifier-TH
Regional Last Chance Qualifier
• เปิดรับสมัคร: 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2569
• Open Round: 12 - 13 กันยายน 2569
• Knockout Round: 17 - 20 กันยายน 2569
• สมัครเข้าแข่งขันได้ที่: riot.com/LCP-2026-Wild-Card-Qualifier-LC
รูปแบบการแข่งขัน LCP Wild Card Qualifiers
Open Round
การแข่งขันในรอบ Open Round จะเปิดให้ทุกทีมลงสนามในรูปแบบแพ้คัดออก Single Elimination ตลอด 2 วัน โดยทุกแมตช์จะแข่งขันแบบ Best-of-1
ในวันแรก 4 ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจะผ่านเข้าสู่ Knockout Round ส่วนการแข่งขันในวันที่สองจะมีการจัดสายการแข่งขันใหม่ และเปิดโอกาสให้ทุกทีมที่ตกรอบไปแล้วสามารถกลับมาลงแข่งขันได้อีกครั้ง ยกเว้น 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากวันแรกไปแล้ว
การแข่งขันใน Open Round จะใช้ระบบ Tournament Draft โดยการเลือกฝั่งจะตัดสินด้วยการทอยเหรียญ
Knockout Round
8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจาก Open Round จะเข้าสู่ Knockout Round ซึ่งเป็นบททดสอบสำคัญในรูปแบบ Double Elimination
ทุกแมตช์ในรอบนี้จะแข่งขันแบบ Best-of-3 ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบ Best-of-5 โดยการแข่งขันทั้งหมดใน Knockout Round จะใช้ระบบ Fearless Draft เพื่อเพิ่มความเข้มข้นด้านกลยุทธ์และการวางแผนแชมเปี้ยนตลอดซีรีส์
การเลือกฝั่งในเกมแรกจะตัดสินด้วยการทอยเหรียญ ส่วนเกมถัดไป ทีมที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะเป็นผู้เลือกฝั่ง
ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้ส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวม 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทีมแชมป์ของแต่ละรอบคัดเลือกจะผ่านเข้าสู่ LCP Wild Card Playoffs
อ่านกฎการแข่งขันและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่: riot.com/LCP-2026-Wild-Card-Ruleset
LCP Wild Card Playoffs เส้นทางสุดท้ายก่อน Promotion Series
การแข่งขัน LCP Wild Card Playoffs จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2569 โดยใช้รูปแบบการแข่งขันแบบ Double Elimination ทุกแมตช์แข่งขันในรูปแบบ Best-of-5 และใช้ระบบ Fearless Draft ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันโหมด 2v2 เพื่อชิงสิทธิ์เลือกฝั่งในเกมแรกของแต่ละซีรีส์ เพิ่มอีกหนึ่งมิติของการแข่งขันที่ทั้งผู้เล่นและแฟน ๆ ต้องจับตา
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Playoffs จะได้ส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวม 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ LCP Promotion Series ในฐานะตัวแทนจากกลุ่มภูมิภาค Wild Card
เปิดรับสมัคร Co-Streamer อย่างเป็นทางการ
สำหรับครีเอเตอร์และผู้ที่สนใจร่วมถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขัน ขณะนี้ LCP Wild Card ได้เปิดรับสมัคร Co-Streamer อย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถร่วม Co-Stream ได้ทั้งใน Knockout Round ของแต่ละภูมิภาค และการแข่งขัน Wild Card Playoffs สมัครเป็น Co-Streamer อย่างเป็นทางการของ Wild Card ได้ที่: riot.com/LCP-2026-Wild-Card-Costreamer
เส้นทางใหม่ของทีมไทยสู่เวที LCP
LCP 2026 Wild Card คืออีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับทีมไทยและทีมจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพิสูจน์ฝีมือ สร้างชื่อ และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับสูงของภูมิภาค
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมหน้าใหม่ที่กำลังมองหาเวทีแจ้งเกิด หรือทีมที่พร้อมกลับมาท้าทายเส้นทางสู่ระดับโปร นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ LCP Promotion Series
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LCP Wild Card ได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends Thailand
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