"Dragon Ball Xenoverse 3" พาทัวร์เวสต์ซิตี้ กับตัวเอกที่สลับร่างเป็นได้ทุกคน

ตัวอย่างล่าสุดของเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีระเบิดพลัง ที่เผยให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองตะวันตกสุดทันสมัย พร้อมโชว์ลูกเล่นใหม่อย่างการ "สลับวิญญาณ" เพื่อเปิดประตูให้กับเหล่านักสู้ที่คุณชื่นชอบ
บริษัทผู้จัดจำหน่าย Bandai Namco และทีมผู้พัฒนา Dimps ประกาศปล่อยตัวอย่างเทรลเลอร์ใหม่สำหรับเกม Dragon Ball Xenoverse 3 ซึ่งใช้ชื่อว่า "Welcome to West City" เพื่อนำเสนอฉากโลกอนาคตอันสุดตื่นตา รวมไปถึงระบบกลไกการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคน
ในเกมนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจและค้นพบเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในเมืองเวสต์ซิตี้ โดยจากตัวอย่างบูลม่าและแกมม่า 1 จะออกมาต้อนรับผู้เล่นเข้าสู่หน่วยรบเกรทไซย่า อีกทั้งยังเผยให้เห็นภาพรวมชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเวสต์ซิตี้ที่คุณจะได้เรียนรู้ฝึกฝนวิชา ร่วมไปพร้อมๆกันกับเหล่าตัวละครออริจินอลอย่าง เบร็ตต์, ลิลิก้า, รอม และแท็ป ที่แต่ละคนล้วนต่างมีเป้าหมายของตัวเอง
การตัดสินใจของผู้เล่นจะส่งผลกระทบมากขึ้นต่อเกมเพลย์ใน Dragon Ball Xenoverse 3 ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์ที่ผู้เล่นเลือกในตอนแรก อาทิเช่น มนุษย์โลก ชาวไซย่า เผ่ามาจิน นาเม็ก หรือฟรีเซอร์ โดยชาวไซย่าสามารถใช้พลังซูเปอร์ไซย่าได้หลายรูปแบบ ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ชาวโลกนั้นจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนี้ตัวเกมยังได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้เราสวมบทเป็นตัวละครต่างๆในจักรวาลดราก้อนบอลได้ผ่านระบบกลไกที่เรียกว่า "สลับวิญญาณ" (Soul Switch) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเข้าควบคุมพลังวิญญาณของเหล่าตัวละครสำคัญๆอย่าง คุริริน พิคโกโร่ เบจิต้า ทรังค์สในอนาคต และเท็นชินฮังได้ชั่วคราว เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งและปลดล็อคความสามารถใหม่ๆในระหว่างการต่อสู้
เกม "Dragon Ball Xenoverse 3" มีแผนกำหนดวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ภายในปี 2027
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
thegamer
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