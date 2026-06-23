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"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Bandai Namco เปิดตัว "Tales of Eternia Remastered" เกมล่าสุดในโปรเจ็กต์ Tales of Remastered เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ บน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และถัดไปบน PC


"Tales of Eternia" เวอร์ชันต้นฉบับคือหนึ่งในเกมที่โดดเด่นที่สุดของซีรีส์ Tales of เชิญชวนผู้เล่นให้สัมผัสกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสองโลกที่ถูกแบ่งแยก คือ 'อินเฟเรีย' และ 'เซเลสเทีย' เรื่องราวติดตาม 'รีด เฮอร์เชล' และ 'ฟาราห์ เออร์สเต็ด' เพื่อนสมัยเด็กของเขา ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับชื่อ 'เมเรดี้' ในขณะที่พวกเขาพยายามสื่อสารกับหญิงสาวผู้พูดภาษาที่ไม่รู้จัก พวกเขาค้นพบเหตุการณ์หายนะที่เรียกว่า 'แกรนด์ฟอลล์' การชนกันที่คุกคามการดำรงอยู่ของทั้งสองโลก

เวอร์ชันรีมาสเตอร์นี้ยังคงมอบเรื่องราวที่ซาบซึ้งและเกมเพลย์ที่รวดเร็วฉับไวเช่นเดียวกับที่แฟน ๆ จดจำได้ พร้อมด้วยการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการต่อสู้ที่ดุเดือดผ่านระบบการต่อสู้แบบ Aggressive Linear Motion Battle System การเชื่อมโยงท่าโจมตีอันทรงพลัง และการประสานงานกับสมาชิกในปาร์ตี้เพื่อเอาชนะศัตรูในการต่อสู้แบบ 2 มิติที่รวดเร็ว


เกี่ยวกับ Tales of Eternia Remastered
หลังจากผ่านไปกว่า 20 ปี Tales of Eternia กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ ยังคงรักษาเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่ดำเนินไปในสองโลก และระบบการต่อสู้แบบ 2 มิติที่รวดเร็วและดุเดือดของ Aggressive Linear Motion Battle System (A-LMBS) เกมนี้ได้รับการฟื้นคืนชีพในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ พร้อมด้วยฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้น


จากสุดฟากฟ้า เสียงต่าง ๆ ผสานกัน
เอเทอร์เนียคือโลกที่สองอาณาจักร 'อินเฟเรีย' และ 'เซเลสเทีย' เผชิญหน้ากันข้ามท้องฟ้า ในหมู่บ้านราเชียนส์อันห่างไกลของอินเฟเรีย 'รีด เฮอร์เชล' และ 'ฟาราห์ เออร์สเต็ด' เพื่อนสมัยเด็กของเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับนามว่า 'เมเรดี้' พวกเขาค้นพบว่า “มหาหายนะ” การปะทะกันของสองโลกกำลังใกล้เข้ามา


ด้วยการใช้พลังของวิญญาณธาตุที่รู้จักกันในชื่อ 'เกรทเทอร์เครย์เมลส์' รีดและเพื่อนร่วมทางของเขาจึงออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยกอบกู้สองอาณาจักรจากหายนะ ระหว่างทาง พวกเขาได้พบกับความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนที่ถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของโลกอื่น และเริ่มเผชิญหน้ากับตัวตนภายในของตนเอง


รักษาประสบการณ์ทางอารมณ์ไว้พร้อมทั้งทำให้เกมเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในเวอร์ชันรีมาสเตอร์ เช่น ความสามารถในการปิดไอคอนจุดหมายปลายทางและการเผชิญหน้ากับศัตรู รวมถึงโหมดความเร็วสูงสำหรับการต่อสู้แบบอัตโนมัติ ทีมพัฒนาได้เพิ่มคุณสมบัติอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อให้เกมสนุกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติการสลับโหมดสำหรับกราฟิกและเอฟเฟกต์เสียง ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสบรรยากาศของเวอร์ชันดั้งเดิมได้อีกด้วย


"Tales of Eternia Remastered" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และบน PC (Steam) ในวันถัดไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube

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"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้
"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้
"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้
"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้
"Tales of Eternia" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ วางจำหน่าย 15 ต.ค.นี้
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