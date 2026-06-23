"Shape Sender Deluxe" ไขปริศนาพลังฟิสิกส์ ปล่อยเดโมแล้ว!

สตูดิโอ Dead Teapot Games จากนิวซีแลนด์ และผู้จัดจำหน่าย Dear Villagers จากฝรั่งเศส เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของ "Shape Sender Deluxe" เกม Narrative Puzzle แนวใหม่ เตรียมวางจำหน่ายบน PC (Steam, Epic Games Store) และ Nintendo Switch ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้
"Shape Sender Deluxe" เป็นเกม Narrative Puzzle ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น "ผู้สร้าง" ร่วมมือกับ Sendy ในการไขปริศนา โดย Sendy จะคอยพูดคุยกับผู้เล่นเกี่ยวกับการไขปริศนาโดยใช้หลักฟิสิกส์ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นในการผ่านด่านทั้ง 90 ด่าน รวมถึงให้คำแนะนำในการสร้างด่านของตัวเอง
“Shape Sender Deluxe ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่แปลกใหม่ สวยงาม หรือวิธีที่ดูเรียบง่ายแต่ได้ผล ก็ล้วนใช้ได้ และขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเลือกนำอะไรมาสู่เกม ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่าผู้เล่นจะทำอะไร!” ทานา ทาโนอิ ผู้อำนวยการเกม กล่าว
ด้วยชุดเครื่องมือและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นเอง พวกเขาจะผ่านด่านต่าง ๆ โดยการส่งวัตถุตามรูปทรงจากท่อหนึ่งไปยังอีกท่อหนึ่ง เมื่อเล่นเกมไปเรื่อย ๆ ทัศนคติของ Sendy ที่มีต่อผู้เล่นจะเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ รูปแบบ นำไปสู่สถานการณ์สุดฮามากมายที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น พร้อมด้วยรูปทรง เครื่องมือ และอุปสรรคใหม่ ๆ ให้ได้ลองใช้
นอกเหนือจากการผจญภัยไปกับ Sendy แล้ว ผู้เล่นยังสามารถสร้างด่านของตัวเองในโหมดแก้ไขด่านเพื่อแบ่งปันกับเพื่อน ๆ หรือสร้าง GIF จากวิธีแก้ปัญหาที่พวกเขาคิดขึ้นมาได้อีกด้วย
"Shape Sender Deluxe" มีกำหนดวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 บน PC และ Nintendo Switch ดาวน์โหลดเดโมเพื่อทดลองเล่นได้บน Steam ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Twitter/X, Instagram, Tiktok และ YouTube
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