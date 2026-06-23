Summoners War เตรียมคอลแลบฯ อนิเมะ ‘FRIEREN’ 29 มิ.ย.นี้

Com2uS ประกาศการคอลแลบฯ ระหว่าง Summoners War และอนิเมะยอดนิยม ‘คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN’ เตรียมเปิดฉากการเดินทางดุจมนตราครั้งใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้
คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN เป็นผลงานที่เล่าเรื่องราวหลังจากคณะผู้กล้าปราบราชาปีศาจสำเร็จ โดยติดตามการเดินทางของฟรีเรน จอมเวทผู้มีอายุยืนยาวกว่าพันปี และผู้คนที่เธอได้พบเจอระหว่างการเดินทางครั้งใหม่ ผลงานต้นฉบับมียอดตีพิมพ์สะสมทะลุ 35 ล้านเล่ม ขณะที่อนิเมะชื่อเดียวกันก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนมีการประกาศสร้างซีซัน 3 ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในเดือนตุลาคม 2027
นอกจากนี้ยังได้เปิดมินิไซต์พิเศษควบคู่กับทีเซอร์ เพื่อให้ผู้เล่นได้ดูข้อมูลของคอลแลบฯ ได้ล่วงหน้า โดยภายในเว็บไซต์สามารถรับชมข้อมูลตัวละครคอลแลบฯ ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ฟรีเรน, เฟรุน, สตาร์ค, ยูเบล และฮิมเมล รวมถึงวิดีโอพรีวิวที่สามารถดูสกิลของตัวละครแต่ละตัวได้ก่อนใคร
พร้อมยังจัดกิจกรรมแชร์ความ HYPE ผ่านช่อง YouTube ทางการ โดยผู้เล่นสามารถร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน เพียงรับชมทีเซอร์วิดีโอบนช่อง YouTube ทางการของ Summoners War และคอมเมนต์ชื่อซัมมอนเนอร์พร้อมข้อความแสดงความคาดหวังต่อคอลแลบฯ ใต้คลิป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับคัมภีร์เวทมนตร์ พลังงาน และหินมานาเป็นรางวัล
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางการของ Summoners War
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