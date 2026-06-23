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"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SNK เปิดตัววิดีโอตัวอย่างตัวละคร Kenshiro จากการ์ตูน "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" (Fist of the North Star) เตรียมเข้าร่วมสังเวียน FATAL FURY: City of the Wolves ในเดือนมิถุนายนนี้


เจ็ดบาดแผล สองโลก หนึ่งตำนาน
Kenshiro ผู้ไถ่แห่งศตวรรษ เดินทางมาเยือน South Town!
Kenshiro จาก Fist of the North Star กำลังมุ่งหน้าสู่ South Town เป็นเวลาสามเดือนหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกที่มหกรรมอนิเมะครั้งสำคัญ AnimeJapan 2026! โดยการปรากฏตัวในฐานะตัวละครนักสู้ DLC ลำดับสุดท้ายของฤดูกาลที่สองสำหรับ FATAL FURY: City of the Wolves จะขนานกับอนิเมะใหม่ล่าสุดอย่าง Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN ซึ่งได้รับการเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก

เกมเพลย์ของผู้สืบทอดศิลปะ Hokuto Shinken มาพร้อมกับเพลงหมัดที่ทั้งรวดเร็วและจู่โจมได้อย่างรุนแรง ประสานพลังเข้ากับการเปลี่ยนสถานะเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นคอมโบที่น่าตื่นเต้นและทำให้ศัตรูต้องหัวหมุน อย่าลืมรักษาระยะห่างให้ดีและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเดาทางกับการเคลื่อนไหวของ Kenshiro เพราะเทคนิคการต่อสู้ที่ทรงพลังนี้จะเป็นกุญแจนำไปสู่ชัยชนะเพียงอึดใจ

Kenshiro ให้เสียงพากย์โดย: Clayton Alexander (ภาษาอังกฤษ), Shunsuke Takeuchi (ภาษาญี่ปุ่น)
ผู้ไถ่ท่ามกลางยุคล่มสลายที่มาพร้อมกับแผลเป็นบนหน้าอกเจ็ดจุด เขาเลือกเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายในฐานะผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของศิลปะการสังหาขั้นสุดยอด Hokuto Shinken และแน่นอนว่ามีภัยคุกคามบางอย่างที่เป็นเหมือนเสียงเรียกพาเขาเดินทางมายังเมืองคนบาปใน City of the Wolves แห่งนี้... แม้ว่าโลกสองใบจะโคจรมาหากัน แต่จุดมุ่งหมายในการต่อกรศัตรูไม่เคยหายไป และเขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือให้กับทุกคนที่อ่อนแอ หลงทาง และแตกสลาย เช่นเดียวกับปกป้องคนเหล่านี้ด้วยการต่อสู้ที่ไร้ความปราณี


เนื้อเรื่องใหม่ใน Arcade Mode และ EOST (Episodes of South Town)
Arcade: Kenshiro ค่อยๆ ลืมตาขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก่อนจะพบว่าที่นี่ไม่ใช่ทุ่งรกร้างที่เขาเคยอาศัยอยู่ แต่เป็นเมืองใหญ่ในยุคปัจจุบัน South Town ที่ซึ่งผู้คนที่อ่อนแอถูกรังแกอย่างเจ็บปวดและมีวายร้ายปกครอง เขากุมหมัดในมือและตัดสินใจเข้าสู่การแข่งขัน King of Fighters ร่วมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้ง Terry, Hokutomaru และ Hotaru ด้วยความปรารถนาเดียวคือ เผชิญหน้ากับ​ Wolfgang Krauser ที่ใช้เมืองนี้เป็นเพียงขั้นบันไดก้าวข้ามสู่ความยิ่งใหญ่และผลประโยชน์ของตัวเอง

EOST (solo RPG mode): Kenshiro ตื่นขึ้นมาในเมือง South Town และพบกับ Terry, Mai เช่นเดียวกับนักสู้คนอื่นๆ กระทั่งทราบถึงเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นภายในเมือง และเขาจึงตัดสินใจที่จะเสาะหาเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเหตุให้นักรบแห่งโลกหลังยุคล่มสลายได้ก้าวเข้าสู่วังวนแห่งความมืดมิดใน​ City of the Wolves


Fist of the North Star คืออะไร?
แฟรนไชส์มังงะโดย Buronson และได้รับการวาดโดย Tetsuo Hara บอกเล่าเรื่องราวของ Kenshiro ผู้สืบทอดศิลปะการต่อสู้โบราณ หมัดอุดรเทวะ เพียงหนึ่งเดียว และการเดินทางในโลกหลังยุคล่มสลายจากเหตุการณ์สงครามนิวเคลียร์ โดยได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกทางนิตยสาร "วีคลี โชเน็น จัมป์" ในปี 1983 ก่อนได้รับความนิยมจากแฟนทั่วโลกที่ชื่นชมจักรวาลของเนื้อหา ตัวละครที่ยากที่จะลืม และบทพูดในความทรงจำ

เกี่ยวกับ Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN
อนิเมชันฉบับตีความใหม่ที่ได้รับการออกอากาศทาง TOKYO MX และ BS11 พร้อมทีมงานใหม่, แคสต์นักแสดงใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านวิดีโอเพื่อผลักดันแฟรนไชส์สู่ยุคปัจจุบัน โดยเปิดให้ชมแล้วทั่วโลกทาง Prime รูปแบบเอ็กคลูซีฟ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://hokuto-anime.com/ และบัญชี X: @hokutonokeninfo

Evo 2026: ลองสัมผัสความสนุกของ Kenshiro ก่อนวันเปิดให้เล่นจริง!
SNK จะเข้าร่วมการจัดแสดงที่การแข่งขันเกมต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายการ Evolution Championship Series (Evo) ของปีนี้ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา อย่าลืมร่วมกิจกรรมที่บูธของ SNK และเล่นเดโมที่จุดทดสอบพื่อเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ลองเล่น Kenshiro ใน FATAL FURY: City of the Wolves กิจกรรมวันที่ 26 - 28 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ SNK Esports และ https://evo.gg/

FATAL FURY: City of the Wolves เป็นเกมต่อสู้ใหม่ล่าสุดจากค่าย SNK ที่ผสมผสานทั้งการควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายและแอ็กชันอันเร้าใจที่อาศัยมิติของการวางกลยุทธ์ที่จะยิ่งดุเดือดขึ้นทุกครั้งที่ได้สัมผัส พร้อมนำเสนอระบบการเล่นใหม่อย่าง REV System ที่พลิกแพลงได้ งานภาพสุดแหวกแนว และโหมดการเล่นคนเดียวแบบ RPG Episodes of South Town (EOST) เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะจุดไฟและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของเกม Fatal Fury ที่ทุกคนรู้จักกันดีให้กับทั้งผู้เล่นใหม่และเก่า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการควบคุมที่มือใหม่ก็สนุกได้ หรือจะเป็นระบบการเล่นแบบออนไลน์ไร้รอยต่อ (สนับสนุนโดย Rollback Netcode และการรองรับครอสแพลตฟอร์ม) ที่ช่วยลดเส้นกั้นแบ่งให้กับผู้เล่น


ซีซันที่สองยังคงสานต่อความสนุกของเกมด้วยตัวละครใหม่และการพัฒนาบาลานซ์ของเกมเพื่อระเบิดความมันส์และการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นกว่าที่เคย ร่วมเป็นสักขีพยานของวันใหม่ใน FATAL FURY: City of the Wolves ได้แล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!
"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!
"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!
"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!