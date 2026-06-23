"เคนชิโร่" จาก "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ร่วมสังเวียน City of the Wolves มิถุนายนนี้!

SNK เปิดตัววิดีโอตัวอย่างตัวละคร Kenshiro จากการ์ตูน "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" (Fist of the North Star) เตรียมเข้าร่วมสังเวียน FATAL FURY: City of the Wolves ในเดือนมิถุนายนนี้
เจ็ดบาดแผล สองโลก หนึ่งตำนาน
Kenshiro ผู้ไถ่แห่งศตวรรษ เดินทางมาเยือน South Town!
Kenshiro จาก Fist of the North Star กำลังมุ่งหน้าสู่ South Town เป็นเวลาสามเดือนหลังจากการเปิดตัวครั้งแรกที่มหกรรมอนิเมะครั้งสำคัญ AnimeJapan 2026! โดยการปรากฏตัวในฐานะตัวละครนักสู้ DLC ลำดับสุดท้ายของฤดูกาลที่สองสำหรับ FATAL FURY: City of the Wolves จะขนานกับอนิเมะใหม่ล่าสุดอย่าง Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN ซึ่งได้รับการเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก
เกมเพลย์ของผู้สืบทอดศิลปะ Hokuto Shinken มาพร้อมกับเพลงหมัดที่ทั้งรวดเร็วและจู่โจมได้อย่างรุนแรง ประสานพลังเข้ากับการเปลี่ยนสถานะเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นคอมโบที่น่าตื่นเต้นและทำให้ศัตรูต้องหัวหมุน อย่าลืมรักษาระยะห่างให้ดีและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเดาทางกับการเคลื่อนไหวของ Kenshiro เพราะเทคนิคการต่อสู้ที่ทรงพลังนี้จะเป็นกุญแจนำไปสู่ชัยชนะเพียงอึดใจ
Kenshiro ให้เสียงพากย์โดย: Clayton Alexander (ภาษาอังกฤษ), Shunsuke Takeuchi (ภาษาญี่ปุ่น)
ผู้ไถ่ท่ามกลางยุคล่มสลายที่มาพร้อมกับแผลเป็นบนหน้าอกเจ็ดจุด เขาเลือกเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายในฐานะผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของศิลปะการสังหาขั้นสุดยอด Hokuto Shinken และแน่นอนว่ามีภัยคุกคามบางอย่างที่เป็นเหมือนเสียงเรียกพาเขาเดินทางมายังเมืองคนบาปใน City of the Wolves แห่งนี้... แม้ว่าโลกสองใบจะโคจรมาหากัน แต่จุดมุ่งหมายในการต่อกรศัตรูไม่เคยหายไป และเขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือให้กับทุกคนที่อ่อนแอ หลงทาง และแตกสลาย เช่นเดียวกับปกป้องคนเหล่านี้ด้วยการต่อสู้ที่ไร้ความปราณี
เนื้อเรื่องใหม่ใน Arcade Mode และ EOST (Episodes of South Town)
Arcade: Kenshiro ค่อยๆ ลืมตาขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก่อนจะพบว่าที่นี่ไม่ใช่ทุ่งรกร้างที่เขาเคยอาศัยอยู่ แต่เป็นเมืองใหญ่ในยุคปัจจุบัน South Town ที่ซึ่งผู้คนที่อ่อนแอถูกรังแกอย่างเจ็บปวดและมีวายร้ายปกครอง เขากุมหมัดในมือและตัดสินใจเข้าสู่การแข่งขัน King of Fighters ร่วมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้ง Terry, Hokutomaru และ Hotaru ด้วยความปรารถนาเดียวคือ เผชิญหน้ากับ Wolfgang Krauser ที่ใช้เมืองนี้เป็นเพียงขั้นบันไดก้าวข้ามสู่ความยิ่งใหญ่และผลประโยชน์ของตัวเอง
EOST (solo RPG mode): Kenshiro ตื่นขึ้นมาในเมือง South Town และพบกับ Terry, Mai เช่นเดียวกับนักสู้คนอื่นๆ กระทั่งทราบถึงเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นภายในเมือง และเขาจึงตัดสินใจที่จะเสาะหาเบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเหตุให้นักรบแห่งโลกหลังยุคล่มสลายได้ก้าวเข้าสู่วังวนแห่งความมืดมิดใน City of the Wolves
Fist of the North Star คืออะไร?
แฟรนไชส์มังงะโดย Buronson และได้รับการวาดโดย Tetsuo Hara บอกเล่าเรื่องราวของ Kenshiro ผู้สืบทอดศิลปะการต่อสู้โบราณ หมัดอุดรเทวะ เพียงหนึ่งเดียว และการเดินทางในโลกหลังยุคล่มสลายจากเหตุการณ์สงครามนิวเคลียร์ โดยได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกทางนิตยสาร "วีคลี โชเน็น จัมป์" ในปี 1983 ก่อนได้รับความนิยมจากแฟนทั่วโลกที่ชื่นชมจักรวาลของเนื้อหา ตัวละครที่ยากที่จะลืม และบทพูดในความทรงจำ
เกี่ยวกับ Fist of the North Star: HOKUTO NO KEN
อนิเมชันฉบับตีความใหม่ที่ได้รับการออกอากาศทาง TOKYO MX และ BS11 พร้อมทีมงานใหม่, แคสต์นักแสดงใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านวิดีโอเพื่อผลักดันแฟรนไชส์สู่ยุคปัจจุบัน โดยเปิดให้ชมแล้วทั่วโลกทาง Prime รูปแบบเอ็กคลูซีฟ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://hokuto-anime.com/ และบัญชี X: @hokutonokeninfo
Evo 2026: ลองสัมผัสความสนุกของ Kenshiro ก่อนวันเปิดให้เล่นจริง!
SNK จะเข้าร่วมการจัดแสดงที่การแข่งขันเกมต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายการ Evolution Championship Series (Evo) ของปีนี้ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา อย่าลืมร่วมกิจกรรมที่บูธของ SNK และเล่นเดโมที่จุดทดสอบพื่อเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ลองเล่น Kenshiro ใน FATAL FURY: City of the Wolves กิจกรรมวันที่ 26 - 28 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ SNK Esports และ https://evo.gg/
FATAL FURY: City of the Wolves เป็นเกมต่อสู้ใหม่ล่าสุดจากค่าย SNK ที่ผสมผสานทั้งการควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายและแอ็กชันอันเร้าใจที่อาศัยมิติของการวางกลยุทธ์ที่จะยิ่งดุเดือดขึ้นทุกครั้งที่ได้สัมผัส พร้อมนำเสนอระบบการเล่นใหม่อย่าง REV System ที่พลิกแพลงได้ งานภาพสุดแหวกแนว และโหมดการเล่นคนเดียวแบบ RPG Episodes of South Town (EOST) เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะจุดไฟและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของเกม Fatal Fury ที่ทุกคนรู้จักกันดีให้กับทั้งผู้เล่นใหม่และเก่า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการควบคุมที่มือใหม่ก็สนุกได้ หรือจะเป็นระบบการเล่นแบบออนไลน์ไร้รอยต่อ (สนับสนุนโดย Rollback Netcode และการรองรับครอสแพลตฟอร์ม) ที่ช่วยลดเส้นกั้นแบ่งให้กับผู้เล่น
ซีซันที่สองยังคงสานต่อความสนุกของเกมด้วยตัวละครใหม่และการพัฒนาบาลานซ์ของเกมเพื่อระเบิดความมันส์และการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นกว่าที่เคย ร่วมเป็นสักขีพยานของวันใหม่ใน FATAL FURY: City of the Wolves ได้แล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store
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