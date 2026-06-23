"Steam Machine" วางขาย 30 มิ.ย. สตาร์ทสามหมื่นสี่

เคาะราคาและวันวางจำหน่ายออกมาแล้ว สำหรับเครื่องคอนโซลเล่นเกมพีซีทรงลูกบาศก์จากบริษัท วาล์ว ทั้งแบบตัวเครื่องเปล่าและตัวท็อปรุ่นแพงสุดที่ต้องจ่ายเกือบครึ่งแสนเลยทีเดียว
บริษัท Valve ออกมาประกาศระบุเครื่องเล่นเกม Steam Machine จะเปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยรุ่นพื้นฐานความจุ 512 กิกะไบต์ที่มาเพียงเครื่องเปล่าปราศจากคอนโทรลเลอร์จะมีราคา 1,049 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,500 บาท) ส่วนรุ่นพรีเมียมความจุ 2 เทราไบต์ที่มาพร้อมจอย Steam Controller และแผ่นปิดด้านหน้าเสริมอีกจำนวน 2 ชิ้นนั้นจะขายในราคา 1,428 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 47,000 บาท) สำหรับข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้ง 4 รุ่นมีดังต่อไปนี้:
Steam Machine (512GB) – ราคา 1,049 ดอลลาร์สหรัฐ
โปรเซสเซอร์ AMD Zen 4 แบบกึ่งสั่งทำพิเศษ 6 คอร์/12 เธรด
หน่วยประมวลผล AMD RDNA3 28CUs แบบกึ่งสั่งทำพิเศษ
หน่วยความจำ 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM
SSD NVMe ขนาด 512GB, ช่องเสียบการ์ด microSD
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
อะแดปเตอร์ไร้สาย Steam Controller ในตัว
ขนาดเล็ก รูปทรงลูกบาศก์ 6 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ SteamOS 3
ชุดบันเดิล Steam Machine (512 GB) + Steam Controller – ราคา 1,128 ดอลลาร์สหรัฐ
สเปคภายในเหมือนรุ่น 512 GB ข้างบนทุกประการ แค่เพิ่มตัวควบคุม
Steam Machine (2TB) – ราคา 1,349 ดอลลาร์สหรัฐ
โปรเซสเซอร์ AMD Zen 4 แบบกึ่งสั่งทำพิเศษ 6 คอร์/12 เธรด
หน่วยประมวลผล AMD RDNA3 28CUs แบบกึ่งสั่งทำพิเศษ
หน่วยความจำ 16GB DDR5 + 8GB GDDR6 VRAM
SSD NVMe ขนาด 2TB, ช่องเสียบการ์ด microSD
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
อะแดปเตอร์ไร้สาย Steam Controller ในตัว
ขนาดเล็ก รูปทรงลูกบาศก์ 6 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ SteamOS 3
แผ่นปิดด้านหน้าเสริม – ลายผ้าสีแดงและไม้วอลนัท
ชุดบันเดิล Steam Machine (2TB) + Steam Controller – ราคา 1,428 ดอลลาร์สหรัฐ
สเปคและของแถมเหมือนรุ่น 2TB ข้างบนทุกประการ แค่เพิ่มตัวควบคุม
โดยทาง Valve จะสร้างระบบที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สั่งซื้อเครื่อง Steam Machine เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน เพื่อให้ผู้ใช้มีเวลาในการตัดสินใจและวาล์วเองจะได้มีเวลาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นบัญชีจริง มิใช่บอท ซึ่งในการสมัครคุณจำเป็นต้องมีบัญชีสตีมที่ใช้งานได้ปกติ รวมถึงเคยมีประวัติจ่ายเงินซื้อสินค้าบนสตีมก่อนวันที่ 27 เมษายน 2026 จำกัดสิทธิ์ลงทะเบียนหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะถูกสุ่มและส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ทราบในสัปดาห์ของวันที่ 29 มิถุนายน ส่วนเกมเมอร์ชาวไทยคงได้แต่รอเครื่องหิ้วอย่างเดียวเพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่พร้อมให้สั่งซื้อในภูมิภาคนี้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
steam
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