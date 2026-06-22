"Honkai: Nexus Anima" เริ่มทดสอบวิวัฒนาการ 9 ก.ค.

เกมฝึกฝนเลี้ยงมอนฯฉบับค่ายหมี เตรียมเสิร์ฟความน่ารักแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและโมบาย
miHoYo ออกมาประกาศเตรียมพร้อมจัดช่วง "ทดสอบวิวัฒนาการ" (Evolution Test) สำหรับ Honkai: Nexus Anima เกมใหม่แนวผจญภัยวางแผนสะสมสัตว์ประหลาดของพวกเขา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยที่ยังไม่มีการประกาศวันสิ้นสุด ทั้งบนเครื่อง PC, iOS และ Android ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HNA.hoyoverse.com
Honkai: Nexus Anima นั้นเป็นเกมผจญภัยวางแผนสะสมสิ่งมีชีวิตในจักรวาล Honkai ในโลกใบนี้คำว่า Nexus หมายถึงสายสัมพันธ์อันมองไม่เห็นที่ถูกถักทอขึ้นระหว่าง "แง่มุม" (Aspect) ที่จับคู่กัน เช่น ความรักกับความเกลียดชัง แสงสว่างกับความมืด และความจริงกับภาพลวงตา ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ "แตกสลาย" (Sundering) สายสัมพันธ์เหล่านี้ก็ได้ถูกทำลายลง พลังที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกในรูปแบบของ Anima จากระเบียบที่แตกสลายนี้ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับเหล่า Anima และควบคุมพลังของ Aspect ผ่านพวกมัน
พลังเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้เราใช้กลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็กำหนดวิธีการสำรวจ แก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมกับโลกอันกว้างใหญ่ของผู้เล่น ตั้งแต่เก้าอี้ในเมืองที่เงียบสงบ เส้นทางที่เรียงรายไปด้วยต้นไม้ ไปจนถึงหน้าต่างที่ส่องแสงสว่างอบอุ่น ทุกสถานที่ที่เราร่วมสำรวจไปพร้อมกับเหล่า Anima ล้วนเป็นพยานถึงสายสัมพันธ์อันมองไม่เห็นของ Nexus ขณะที่ผู้เล่นออกผจญภัยในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย สัตว์อสูร Anima จะคอยยืนเคียงข้างพวกเขาในการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นและสร้างสายสัมพันธ์ลึกซึ้งที่หยั่งรากลึกในทุกย่างก้าว ในขณะเดียวกันความจริงที่ถูกฝังไว้ในอดีตของผู้เล่นท้ายที่สุดจะค่อยๆปรากฏเผยโฉมออกมา
ในช่วงทดสอบวิวัฒนาการจะเป็นการแนะนำตัวละครใหม่ๆ เช่น นานาเฟย์ ไป่เหม่ย และโอลิมเปีย อานิมาใหม่ ภูมิภาคใหม่ และระบบเกมเพลย์ใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์การผจญภัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้กับผู้เล่น ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนักเดินทางข้ามมิติที่หลบหนีจากการถูกจองจำ ในมิติต่างๆวิวัฒนาการของ Anima ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนรูปร่าง เพราะนี่คือสัญลักษณ์แห่งความผูกพันที่กำลังก่อตัวขึ้น นอกจากการพบปะกับ Anima และสร้างสายสัมพันธ์อันยั่งยืนแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเก็บรักษาช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ได้ด้วยภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครพร้อมกับตั้งชื่อให้เพื่อนร่วมทางแต่ละตัว หากวันไหนเกิดโชคดีเป็นพิเศษพวกเขาอาจได้พบกับ Chromatic Anima ที่หายากอีกด้วย
Evolution Test นับเป็นการทดสอบเบต้าแบบปิดที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะมีการล้างข้อมูลทุกอย่างหลังจากจบช่วงทดสอบ กลุ่มผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบจะถูกคัดเลือกจากบรรดาผู้ที่สมัครลงทะเบียนล่วงหน้าและส่งแบบสอบถามการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบจะแจ้งให้ทราบในประกาศครั้งต่อไป
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*