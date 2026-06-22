Review: Road to Empress II นางวัง บัลลังก์เลือด

แนวเกม ฟูลโมชั่นวิดีโอ
แพลตฟอร์ม PC, iOS, Android
เรตเกม PEGI: 16 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
ซีซั่นใหม่ของสาวน้อยหัวใจห้าวหาญในรั้วราชสำนัก ที่เหมือนกำลังรับชมซีรีย์จีนที่คุณเองเป็นผู้กำกับ
Road to Empress หรือชื่อไทย ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต ถือเป็นเกมแนว FMV ชื่อดังจากจีนที่ว่าด้วยเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของหญิงสาวนางหนึ่งผู้ต้องต่อสู้แย่งชิงอำนาจเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ภายในวังหลวง ซึ่งในเกมภาคสองนี้หนทางสู่บัลลังก์ของเธอกลับต้องพบเจออุปสรรคมากมายกว่าภาคแรกยิ่งนัก เมื่อตัวเราในฐานะฮองเฮาจักต้องเผชิญหน้ากับการเมืองราชสำนักที่โหดร้ายทารุณมากยิ่งขึ้น
"หวงอี้" (Huang Yi) ดาราสาวเจ้าเสน่ห์จะกลับมาสวมบทแสดงเป็นตัวละครหลักในเกมอีกครั้ง หญิงงามตากลมโตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของ "บูเช็คเทียน" ตำนานนางสนมของจีนที่ต้องเอาชีวิตรอดในวังหลวงจนก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ โดยลีลาการแสดงของเธอในภาคนี้ยังคงรักษามาตรฐานสามารถสะกดคนดูเอาไว้ได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นฉากบู๊ปะทะตบตีหรือฉากเลิฟซีนดูดดื่มที่เคมีสอดรับเข้าขากับองค์ชาย "หลี่จื่อ" พระเอกหนุ่มรูปงามที่แสดงโดย "ดาร์เรน เฉิน" (Darren Chen) ได้เป็นอย่างดี
สำหรับใครที่ฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตัวเกมรองรับคำแปลภาษาไทย ทั้งในส่วนของเมนูข้อความและประโยคคำพูดมาให้แล้วเสร็จสรรพ ประสบการณ์ที่ได้รับจึงแทบไม่ต่างจากการนั่งดูซีรีย์จีนซับไทยดีๆเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ผู้เขียนไม่ค่อยถนัดด้านการอ่านชื่อตัวละครภาษาจีนสักเท่าไหร่ เวลาเห็นประโยคที่มีทั้งชื่อตัวละครและข้อความเขียนพิมพ์ต่อติดๆกัน จึงทำให้จำแนกแยกคำลำบากอ่านผิดอ่านถูก ถ้าหากมีครั้งหน้าก็อยากวิงวอนให้ทีมงานแปลภาษาช่วยกรุณาเว้นช่องไฟบ้างหรือไฮไลท์สีชื่อตัวละครชื่อสถานที่ให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาจากข้อความปกติ จักเป็นพระคุณอย่างสูง!
ตัวละครของเราในภาคนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เจนโลกและมีอำนาจมากขึ้นหลังจากผ่านอะไรมาเยอะ เธอต้องบริหารราชการ จัดการขุนนาง วางแผนอย่างแยบยล ตรวจสอบฎีกา ออกพระราชโองการ รวมถึงคอยรับมือผู้คนและคุมสถานการณ์ต่างๆให้อยู่หมัด ทุกสิ่งอย่างที่ประเดประดังเข้ามาคุณสามารถเลือกวิธีจัดการได้หมด ไม่ว่าจะสู้ จะถอย หรือนิ่งเฉย ซึ่งทุกช้อยส์ทางเลือกจะเปิดประตูนำพาเราไปสู่ผลลัพธ์ฉากคัตซีนใหม่ๆไม่ซ้ำกัน อยากเป็นฮองเฮาฉบับบริสุทธิ์ใสซื่อหรือเป็นนางงูพิษที่พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ ล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นผู้กำหนดขีดเขียนชะตาให้กับเธอ
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบ ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ที่ให้ความอนุเคราะห์อัพเกรดจัดการ์ดจอ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB มาให้เราได้ใช้ในการเล่นและรีวิวเกมนี้ โดยที่ตัวซีพียูนั้นยังคงเป็น AMD RYZEN 5 5500, แรม Kingston FURY 16GB DDR4 BUS3200 และติดตั้งลงบนเมนบอร์ด ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
เนื่องจากตลอดทั้งเกมมันเป็นเพียงการฉายภาพวิดีโอคนแสดง เหมือนกับการเปิดดูยูทูปที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังประมวลผลอะไรมากนัก ฉะนั้นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดจอเก่าๆบ้านๆก็น่าจะเล่นได้แบบไม่มีปัญหา ซึ่งจากการทดสอบรันเกมด้วยการ์ดจอ RX 7800 XT ที่ระดับความละเอียด 4K ผ่านจอกว้างสัดส่วนอัลตร้าไวด์ เฟรมเรตพลังดิบเพียวๆก็ทะยานแตะ 300 กว่าแล้ว ยิ่งถ้าเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ AMD Fluid Motion Frames 2.1 ร่วมด้วยตัวเลขก็จะพุ่งทะลุ 600++ เฟรมฯโอเวอร์คิลกันเลยทีเดียว
จากภาคแรกที่มีความยาวฟุตเทจรวมกว่า 500 นาที มาภาคสองนี้ปริมาณเนื้อหาความยาวกลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมีฉากซีนทางเลือกแยกย่อยให้ดูกันแบบจุใจร่วม 1,000 นาทีเลยทีเดียว เรียกว่านั่งเก็บไล่ดูกันจนตาแฉะและเป็นอะไรที่คุ้มค่าเอามากๆเมื่อเทียบกับราคาขายของเกมเพียงไม่กี่ร้อยเท่านั้นบนหน้าร้าน สตีม
"Road to Empress จัดได้ว่าเป็นเกมแนวฟูลโมชั่นวิดีโอที่มีคุณภาพ งานโปรดักชั่นใช้ทุนสร้างสูงอันดับต้นๆของโลก และภาคนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวัง มันดีเสียจนนึกอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับวงการโทรทัศน์ในบ้านเรา ในยุคที่เด็กรุ่นใหม่วัยเจน Z เลิกสนใจดูทีวีกันหมดแล้ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอทำเป็นเกมอินเตอร์แอ็คทีฟให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วย ก็อาจเป็นอนาคตและหนึ่งในทางออกสำหรับผู้จัดทำละครไทย"
|เกมการเล่น
|7
|งานภาพ
|9
|เสียง
|8
|เนื้อเรื่อง
|8
|Performance
|9
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท เท็นเซ็นต์
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