FC Online ฉลองครบรอบ 8 ปี ดึงตำนานแข้ง "เอริก คันโตนา" เยือนไทย

EA Sports™ FC Online จัดงาน FC Online 8th Anniversary ฉลองเปิดให้บริการครบรอบ 8 ปี พาตำนานนักเตะระดับโลก “เอริก คันโตนา” บินลัดฟ้าร่วมพบปะแฟนบอลชาวไทยที่ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณสสิน จันทร์แจ่มจรัส Head of Business Development บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “นอกเหนือจากการพัฒนาตัวเกมบนหน้าจออย่างต่อเนื่องแล้ว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ EA Sports™ FC Online คือการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ผสานความบันเทิงที่ตอบโจทย์ผู้เล่นที่มีความสนใจหลากหลาย เชื่อมโยงโลกเกมและโลกฟุตบอลจริงเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ การเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปีของ FC Online ในครั้งนี้ จึงเป็นพื้นที่ที่ผสานทั้งเกม กีฬา และความบันเทิง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และให้แฟนเกมชาวไทยได้ดื่มด่ำกับความสนุกหลากอรรถรสได้ในคราวเดียว”
“เอริก คันโตนา” บินลัดฟ้ากระทบไหล่แฟนชาวไทย
ไฮไลต์ที่แฟนบอลและแฟนเกมตั้งตารอคอยคือการปรากฏตัวของ “เอริก คันโตนา” ตำนานกองหน้าดาวค้างฟ้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่บินลัดฟ้ามาร่วม Meet & Greet กับแฟน ๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมถ่ายภาพและแจกลายเซ็นต์แก่แฟนบอลที่ได้รับสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์กิจกรรม ช่องทางโซเชียลมีเดียของ EA Sports™ FC Online และกิจกรรมภายในเกม รวมผู้โชคดีทั้งสิ้นถึง 120 คน ร่วมกระทบไหล่ตำนานนักเตะระดับโลกอย่างใกล้ชิด
“สำหรับการเชิญนักเตะระดับตำนานอย่าง เอริก คันโตนา มาพบปะแฟนบอลชาวไทยในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของ FC Online ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกแก่ผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นไอคอนระดับตำนานในโลกฟุตบอล ในเกม FC Online เอง คันโตนายังเป็นหนึ่งในตัวละครนักเตะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้เล่นตลอดมา กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับคอมมูนิตี้ผู้เล่นชาวไทยอย่างแท้จริง” คุณสสิน กล่าวเสริม
เผยโรดแมปอีสปอร์ต - จับมือภาครัฐจัดชิงแชมป์เยาวชน
ภายในงาน EA Sports™ FC Online ยังเผยแผนโรดแมป FC Online Thailand Esports 2026/2027 ที่เตรียมระเบิดความมันส์ผ่านทัวร์นาเมนต์ยักษ์ใหญ่หลากหลายรายการตลอดฤดูกาล เดินหน้าขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ประเดิมด้วยการแข่งขันระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างรายการ FC Online Pro League 2026 Summer (มิถุนายน - กันยายน 2569) เพื่อชิงตั๋วเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกใหญ่ระดับภูมิภาคในรายการ FC Pro Champions Cup 2026 (ตุลาคม 2569) ทัวร์นาเมนต์รวมแชมป์จากทั่วเอเชียสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีรายการพิเศษ FC Pro All Star 2026 (ธันวาคม 2569) ที่รวมเหล่าโปรเพลเยอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาสร้างสีสัน ปิดท้ายด้วยมหกรรมความมันส์ FC Online Pro League Spring 2027 (มกราคม 2570) ลีกอาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย
ความพิเศษของปีนี้คือการแข่งขันรายการ FC Online Master Youth Champion 2026 ซึ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในโครงการ Buff to Build Number One ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชน (CEYDA) โครงการ To Be Number One และ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ดำเนินการแข่งขันครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละจังหวัดสู่การแข่งขันระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการใช้อีสปอร์ตเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการเตรียมความพร้อมสู่ทักษะแห่งอนาคต
คุณสสิน กล่าวเสริมว่า “โรดแมปการแข่งขันในปีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันและเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ต่อยอดความสำเร็จที่ทัพนักกีฬาไทยได้สร้างชื่อไว้ในเวทีนานาชาติเปิดโอกาสให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวงการอีสปอร์ตไทยสู่สากล ในรอบปีที่ผ่านมา ทัพนักกีฬา FC Online ของไทยได้พิสูจน์ศักยภาพบนเวทีนานาชาติอย่างโดดเด่น ทั้งการคว้าแชมป์รายการ FC Pro Champions Cup 2025 ของทีม Advice Esports รวมถึงการคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่านักกีฬาอีสปอร์ตไทยมีศักยภาพพร้อมแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ”
จับมือ CARNIVAL® เปิดตัวเสื้อเจอร์ซีย์สุดเอ็กคลูซีฟฉลองฟุตบอลโลก
พร้อมกันนี้ EA Sports™ FC Online ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับแบรนด์สตรีทแวร์ชั้นนำ CARNIVAL® เปิดตัวเสื้อเจอร์ซีย์คอลเลกชันพิเศษ EA SPORTS™ FC ONLINE x CARNIVAL® 2026 COLLECTION ร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 โดยความพิเศษของคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยเสื้อฟุตบอลดีไซน์เอกลักษณ์รวม 6 รูปแบบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกลิ่นอายแฟชั่นเสื้อฟุตบอลยุค 90 ถ่ายทอดผ่านการจับคู่สี ลวดลาย และกลิ่นอายจาก 6 ชาติมหาอำนาจลูกหนังโลก ได้แก่ อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน โปรตุเกส และบราซิล พร้อมส่งต่อความเอ็กซ์คลูซีฟเข้าสู่โลกของเกมด้วยการหยิบยกเสื้อเจอร์ซีย์ 4 รูปแบบเข้าไปโลดแล่นในเกม FC Online ให้ผู้เล่นได้สนุกสนานกับการเลือกสวมใส่เสื้อคอลเลกชันใหม่ให้กับนักเตะในเกม โดยคอลเลกชันสุดพิเศษนี้มีกำหนดการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569
รวมพลคอลูกหนัง เสวนาพิเศษเกาะกระแสฟุตบอลโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงานนี้คือการรวมตัวของคนลูกหนังหลากหลายเจเนอเรชัน ผ่านสองเวทีเสวนาพิเศษ เริ่มจากเสวนาพิเศษ SPOTZ ONCE UPON A TIME สุดเข้มข้นต้อนรับกระแส FIFA World Cup 2026™ เจาะลึกเส้นทางลูกหนังของทีมชาติฝรั่งเศส และเรื่องราวระดับตำนานของ เอริก คันโตนา ดำเนินรายการโดยสองคีย์แมนต่างสไตล์ “เฮียวิทย์ - ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน” ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง และ “เบลล์ SPOTZ” (ณกรณ์กุล ไข่ทอง) อินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทย
พร้อมด้วยการโคจรมาพบกันของนักเตะไทยดาวรุ่งฟอร์มแรง “เบนจามิน เดวิส” รวมถึง “ไมเคิล โธมัส เบิร์น” ที่มาร่วมแชร์มุมมองและอนาคตของวงการลูกหนังไทย
มินิคอนเสิร์ตจากสามศิลปินไทย ระเบิดความมันส์กระหึ่มฮอลล์
ส่งท้ายความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยอย่าง LIPTA (19 มิถุนายน) ไททศมิตร (20 มิถุนายน) และ ก้อง ห้วยไร่ (21 มิถุนายน) ระเบิดความมันส์กระหึ่ม ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ตลอดสามวัน ผสานความบันเทิงข้ามวงการอย่างลงตัว
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