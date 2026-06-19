สัมภาษณ์ทีมพัฒนา "Granblue Fantasy: Relink" เจาะลึกเนื้อหาใหม่ Endless Ragnarok

ทีมงานผู้จัดการเกมมีโอกาสได้ร่วมสัมภาษณ์คุณ Tetsuya Fukuhara และคุณ Sanshiro Hidaka สองผู้กำกับผู้อยู่เบื้องหลังส่วนเสริมใหม่ล่าสุด "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" เผยที่มาและแรงบันดาลใจในการกลับมาสานต่อการผจญภัยบนท้องฟ้าครั้งนี้
1. Endless Ragnarok ใช้เวลาพัฒนานานแค่ไหน? และให้ความสำคัญกับระบบใดเป็นพิเศษ?
ทีมพัฒนา: เราใช้พัฒนาประมาณ 2 ปี โดยพัฒนาหลาย ๆ ส่วนไปพร้อมกัน แต่สิ่งที่ทำหลังสุดและสำคัญมากๆ คือการปรับสมดุลในเกมครับ
2. มีความกดดันหรือไม่ในการพัฒนา Endless Ragnarok เพื่อต่อยอดจากเกมภาคหลักที่กระแสตอบรับดีมากๆ?
ทีมพัฒนา: ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไร เรารับฟังเสียงตอบรับจากแฟนๆ และต่อยอดออกมาจนเป็น Endless Ragnarok เพื่อทำให้เกมสมบูรณ์แบบมากขึ้น
3. ระบบ Summon ที่เพิ่มมาใหม่ จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงไหนของ Endless Ragnarok? และตัวละคร Summon หาได้จากไหนบ้าง?
ทีมพัฒนา: ใช้ได้ตั้งแต่แรกที่เข้าเนื้อเรื่อง Endless Ragnarok เลยครับ หลังจบเควสต์ Proto Bahamut ในเนื้อเรื่องหลัก ส่วนตัวละคร Summon จะได้จากเควสต์ของตัวละครนั้น ๆ ซึ่งในเกมมีมากกว่า 100 ตัว ตั้งแต่ตัวละครทั่วไปในเมืองจนถึงสัตว์อสูรในตำนาน
4. ตัวละคร Summon ที่ได้มาต้องอัปเกรดหรือไม่? และมีโอกาสเป็นตัวละคร Playable หรือไม่?
ทีมพัฒนา: Summon ไม่มีระบบอัปเกรดครับ เมื่อได้รับ Summon มาก็สามารถใช้ได้เลย แต่ที่ยากคือเควสต์ที่ต้องทำเพื่อให้ได้บางตัวละคร ส่วนโอกาสที่จะเป็นตัวละคร Playable อาจจะไม่เหมาะครับ เพราะหลักการของทีมงานในการเลือกตัวละครมาเป็น Summon คืออยากให้ผู้เล่นได้เล่นตัวละครในเกมเยอะ ๆ แต่ด้วยระดับพลังที่บางตัวอาจจะมากหรือน้อยเกินไป จนรักษาสมดุลได้ยากหากเอามาเป็น Playable ตัวละครเหล่านี้จึงกลายมาเป็น Summon แทน
5. การเพิ่มระบบ Master Traits เข้ามา เป็นความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำหรับตัวละครบางตัวที่ไม่ค่อยถูกหยิบมาเล่นใช่หรือไม่?
ทีมพัฒนา: เราเพิ่มระบบ Master Traits สามสไตล์ เพื่อให้ตัวละครมีแนวทางการเล่นที่หลากหลายมากขึ้น เพราะโดยปกติเมื่อตัวละครเลเวลสูงขึ้น ผู้เล่นมักจะเลือกใช้แต่สกิลที่โจมตีได้รุนแรง ทำให้สกิลอื่น ๆ ไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้ ระบบ Master Traits จึงมีเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ
6. Master Traits ถ้าเลือกสไตล์แล้วสามารถเปลี่ยนภายหลังหรือรีเซ็ตได้หรือไม่?
ทีมพัฒนา: ได้ครับ ผู้เล่นสามารถเลือกเปิดปิดและรีเซ็ตได้ตลอด เพียงแต่ความยากในช่วงแรกคือการเก็บแต้มให้เต็มก่อนมากกว่า
7. โหมด Conflux ที่เป็นโหมดชูโรงของ Endless Ragnarok มีที่มาอย่างไร? ทำไมถึงเลือกให้เป็นโหมด Single Player?
ทีมพัฒนา: ใน Endless Ragnarok ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่สำหรับ Multiplayer มากมาย เราจึงคิดว่าควรมีเนื้อหาใหม่สำหรับ Single Player ด้วย ในตอนแรกทีมงานลองพัฒนาไปเรื่อย ๆ และพบว่าโหมดนี้ไม่เหมาะกับ Multiplayer จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นการเล่นแบบ Single Player โดยเฉพาะครับ ซึ่งจุดเด่นคือใช้เวลาเล่นไม่นาน มีด่านหลากหลายแบบ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายครับ
8. สิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นรู้สึกในเกมภาคหลักคือการพัฒนาตัวละครทำได้ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน ในส่วนเสริมนี้จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มทางลัดในการพัฒนาบ้างหรือไม่?
ทีมพัฒนา: ไม่มีทางลัดในการพัฒนาครับ แต่สามารถเล่นโหมด Conflux เพื่อรับวัสดุพัฒนาตัวละคร ซึ่งจะช่วยให้ตัวละครพัฒนาได้เร็วขึ้นครับ
9. ซีรีย์ Granblue Fantasy มีตัวละครเยอะมาก ทีมงานใช้หลักการใดในการเลือกตัวละครมาอยู่ใน Relink?
ทีมพัฒนา: ดูจากหลายๆ ปัจจัยครับ หลักๆ คือความนิยมของตัวละคร รวมถึงสไตล์การต่อสู้, ธาตุ และอาวุธของตัวละครที่เข้ากับเกมและเนื้อเรื่องในแต่ละช่วงครับ
10. หลัง Endless Ragnarok จะมีส่วนเสริมหรือการอัปเดตอื่นๆ อีกหรือไม่?ทีมพัฒนา: สำหรับอัปเดตทั่วไป ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการวางแผนครับ แต่ถ้าเป็น Expansion ใหม่ตอนนี้ยังไม่มีแผนครับ
11. จากผลตอบรับที่ดีในประเทศไทย มีโอกาสที่จะเพิ่มภาษาไทยในอนาคตบ้างหรือไม่?
ทีมพัฒนา: ทีมงานเองก็อยากให้มีการรองรับหลายภาษาครับ แต่ด้วยข้อจำกัดในการ localization และต้องดูองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ทำให้เวลานี้ยังไม่มีแผนครับ
12. ทาง Cygames มีแผนจะ Collab กับแบรนด์ในไทยบ้างหรือไม่?
ทีมพัฒนา: กำลังสำรวจความเป็นไปได้อยู่เลยครับ หากผู้เล่นในไทยมีคำแนะนำก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ
"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" จะวางจำหน่ายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Steam ดาวน์โหลดเดโมได้แล้วที่ Nintendo Store, PlayStation Store และ Steam ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/
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