บันไดนัมโค โชว์ทีเซอร์เกมการ์ดใหม่ "นารูโตะ"

ผลงานเกมการ์ดใหม่ล่าสุดในจักรวาล "นินจาจอมคาถา" เตรียมผลิตวางจำหน่ายภายในปี 2027 แถมได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก Bandai Namco
สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆกันไปไม่น้อย เมื่อจู่ๆก็มีคลิปทีเซอร์ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ Naruto Card Game หรือเกมแนวสะสมการ์ดจากการ์ตูนดังระดับตำนานอย่าง "นารูโตะ" โผล่เด้งปรากฏขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัว ที่ดูแล้วมีแววราศีจับทีเดียวเพราะอาจารย์ "มาซาชิ คิชิโมโตะ" (Masashi Kishimoto) ผู้เขียนมังงะต้นฉบับลงมาดูแลด้วยตัวเอง
"ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นโลกของ นารูโตะ เติบโตขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้ง ตัวผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ์ดใหม่ๆเหล่านี้จะหาหนทางไปสู่อุ้งมือและหัวใจของคุณได้ในท้ายที่สุด" ข้อความพิเศษจากคุณ คิชิโมโตะ ที่ออกมากล่าวเฉลิมฉลองการเปิดตัวเกม
ประเด็นที่น่าสนใจมีอยู่สองเรื่องคือ ณ ปัจจุบันมันก็มีเกมการ์ดสะสมนารูโตะที่เพิ่งวางจำหน่ายไปแถมค่อนข้างใหม่ในชื่อ Naruto Mythos อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นการมาถึงของเกมการ์ดรุ่นใหม่ที่สดกว่าย่อมมาแย่งฐานลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนั่นคือเกมการ์ดชุดใหม่นี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Bandai Namco เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องโดยตรง และคาดว่าพวกเขาคงกะเอาตายไม่ได้มาเล่นๆแน่นอน
แม้ว่าตอนนี้รายละเอียดจะยังไม่มากนัก มีเพียงตัวอย่างสั้นๆให้เราพอทราบว่า Naruto Card Game ตัวใหม่นี้จะอิงช่วงเวลานารูโตะตอนโตและมีกำหนดวางจำหน่ายคร่าวๆในปี 2027 โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมจะถูกเปิดเผยในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ หนึ่งวันล่วงหน้าก่อนที่งาน Gen Con 2026 จะเริ่มขึ้น ซึ่งภายในงานเจนคอนดังกล่าวจะมีการจัดเซสชั่นสอนเล่นเกมการ์ดนารูโตะตลอดทั้งวัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*