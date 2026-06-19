"Genshin Impact" ต้อนรับ Sandrone พร้อมออกผจญภัยสู่ดวงจันทร์!

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 8 "ประกายหน้าร้อน! สู่บ้านเกิด? เทศกาล Fontinalia!" ต้อนรับการกลับมาของ Sandrone ในฐานะตัวละครเล่นได้ 5 ดาวคนใหม่ และเตรียมมุ่งสู่พื้นที่สำรวจแห่งใหม่บนดวงจันทร์ อัปเดต 1 กรกฎาคมนี้
Sandrone ผู้บริหารอันดับที่เจ็ดของ Fatui ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการกลับมาในเวอร์ชันนี้ในฐานะตัวละคร 5 ดาวธาตุน้ำแข็งผู้ใช้ดาบใหญ่ หลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดในครั้งแรก ผู้เล่นก็ได้เป็นประจักษ์พยานถึงการเสียสละของเธอในศึกที่ต้องต่อกรกับ Il Dottore เพื่อช่วยเหลือให้ Columbina และนักเดินทางได้รับชัยชนะ ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้หวนกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความจริงเบื้องหลังการคืนชีพของเธอที่กำลังจะถูกเปิดเผย
ควบคู่ไปกับการกลับมาของ Sandrone คือปฏิกิริยานำไฟฟ้าดารา ซึ่งเป็นปฏิกิริยาธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟฟ้าแบบใหม่ล่าสุด เมื่อถูกกระตุ้นโดยตัวละครธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟฟ้าบางตัว พื้นที่โดยรอบจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเขตแดนดาราฉายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยพื้นที่นี้สามารถกักเก็บพลังงานธาตุที่กำลังกระจายตัวอยู่ แล้วเปลี่ยนให้เป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยานำไฟฟ้าดารา, ความเสียหายธาตุน้ำแข็ง และความเสียหายธาตุไฟฟ้าให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ได้ พร้อมทั้งลดความต้านทานกายภาพของศัตรูลงด้วย นอกจากนี้ ตัวละครธาตุน้ำแข็งและไฟฟ้าบางตัวที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ก็จะได้รับการเสริมพลังแบบเฉพาะเมื่ออยู่ภายในพื้นที่นี้เช่นกัน
ในระหว่างการต่อสู้ Sandrone สามารถใช้เขตแดนดาราฉายเพื่อเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยานำไฟฟ้าดาราให้กับทั้งทีมได้ อีกทั้ง เธอยังสามารถสั่งการ Fagio กลไกอัตโนมัติอเนกประสงค์ได้ด้วย โดยการชาร์จโจมตีแต่ละครั้งของหุ่นจะสร้างความเสียหายปฏิกิริยานำไฟฟ้าดารา ไปพร้อมกับค่อย ๆ สะสม Decoding Power และเมื่อสะสมจนถึงขีดจำกัด ก็จะทำให้ระยะเวลาทิ้งช่วงการยิงนานขึ้น เมื่อใช้สกิลธาตุ Sandrone จะเคลื่อนที่หลบหลีกไปรอบ ๆ เขตแดนดาราฉาย เพื่อยิงใส่ศัตรูและลดระดับ Decoding Power ลง เพื่อป้องกันไม่ให้ Fagio โจมตีจนโอเวอร์โหลด สำหรับท่าไม้ตายของ Sandrone เธอจะระดมยิงศัตรูด้วยความเสียหายลำแสง โดยความเสียหายลำแสงที่สร้างขึ้นภายในเขตแดนดาราฉาย จะถือว่าเป็นความเสียหายปฏิกิริยานำไฟฟ้าดาราด้วยเช่นกัน
ในกิจกรรมอธิษฐานตัวละครครึ่งแรก จะเป็นการเปิดตัวของ Sandrone พร้อมกับการรีรันของ Citlali และในครึ่งหลังจะเป็นการกลับมาของ Columbina และ Raiden Shogun
ด้วยการโดยสารยานอวกาศข้ามผ่านฟากฟ้าของ Teyvat ในที่สุดผู้เล่นก็สามารถเหยียบย่างลงบนดวงจันทร์ได้แล้ว และที่แห่งนั้นก็ได้มีภูมิประเทศใหม่ที่กว้างใหญ่รอคอยอยู่ บนพื้นผิวดวงจันทร์มีทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยพบเห็นใน Teyvat มาก่อน เช่น ทะเลจันทร์ที่เปล่งประกายแสงลึกลับแต่แฝงไปด้วยอันตรายรอบด้าน ตลอดจนสถานีอวกาศที่ลอยตระหง่านอยู่กลางห้วงอวกาศ ซึ่งเมื่อมองออกไปจากจุดนี้ จะเห็น Teyvat โคจรอยู่อย่างเงียบสงบ ณ สุดขอบฟ้าอันแสนไกล อีกทั้งยังมี โบราณสถานอันยิ่งใหญ่ตระการตาจำนวนมากที่รอคอยให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจ เพื่อเปิดเผยความลับของมังกรโบราณให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ ทั่วพื้นผิวของดวงจันทร์ยังแผ่ซ่านไปด้วยพลังโบราณลึกลับชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเดินทางข้ามภูมิประเทศและควบคุมแรงโน้มถ่วงในพื้นที่นั้น ๆ ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การสำรวจ จึงได้มีการเพิ่มฟังก์ชันระบุชั้นลงในแผนที่ของดวงจันทร์และ Teyvat ด้วย ซึ่งจะสามารถระบุระดับชั้นความสูงปัจจุบันที่ผู้เล่นกำลังอยู่ได้แบบเรียลไทม์
เทศกาลภาพยนตร์ Fontinalia ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการบนเรือ Wingalet แห่ง Fontaine โดยมี Charlotte, Citlali และใบหน้าที่คุ้นเคยอีกมากมายมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูร้อนบนผืนน้ำ ซึ่งจะมี Sandrone ขึ้นเรือร่วมเดินทางไปด้วย และในขณะเดียวกัน Columbina ก็จะติดตามกองละครเพื่อมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่ด้วยเช่นกัน โดยเนื้อเรื่องในกิจกรรมนี้จะเปิดให้เล่นอย่างถาวร นอกเหนือจากนี้ ผู้เล่นสามารถช่วยบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบนเรือ เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้มาร่วมสนุกในงานเทศกาลได้ เมื่อทำกิจกรรมสำเร็จ ผู้เล่นจะสามารถเชิญ Charlotte เข้าร่วมทีมได้ฟรี พร้อมทั้งได้รับชุดคอสตูมใหม่ของเธอ 1 ชุด โดยชุดคอสตูมใหม่ของ Citlali จะถูกนำมาวางจำหน่ายในราคาพิเศษแบบจำกัดเวลาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมการท้าทายเต้นรำที่กลับมาอีกครั้งได้ที่ Natlan, ค้นพบท่วงทำนองเพลงใหม่ ๆ ได้ที่ท่วงทำนองสรรพเสียง หรือสัมผัสประสบการณ์การ์ดใบใหม่ได้ที่เกมกลเจ็ดอัจฉริยะ
ในการอัปเดตในเวอร์ชันนี้ แดนอัศจรรย์พันดาราจะมาพร้อมกับหน้าล็อบบี้ และชุดคอสตูมแฟชั่นในธีมฤดูร้อนแบบใหม่ล่าสุด เมื่อผู้เล่นทำภารกิจในกิจกรรมแสนสนุกสำเร็จ จะสามารถรับรางวัลได้ฟรี ซึ่งรวมไปถึง Prismatic Crystal และเซ็ต 4 ดาวสุดสง่างาม สำหรับบรรดานักรังสรรค์ เครื่องมือแก้ไขจะได้รับการอัปเกรดฟังก์ชันที่เน้นการใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเพิ่มวัสดุฉากใหม่ ๆ เข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้สามารถเนรมิตเกมเพลย์แบบอินเทอร์แอคทีฟได้มากขึ้น และต่อยอดการออกแบบที่มีความหลากหลายทางภาพได้มากยิ่งขึ้น
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 8 จะเปิดตัวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PlayStation 5, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพาทั้งใน Google Play และ App Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
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