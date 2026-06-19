"Little Nightmares III" ส่วนเสริม The Backstage วางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco เปิดตัว "Little Nightmares III" ส่วนเสริม The Backstage เนื้อหาเพิ่มเติมที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ส่วนที่มืดที่สุดของงานเฉลิมฉลองแด่การละทิ้ง สถานที่ที่จะได้พบกับตัวละครและมหันตภัยครั้งใหม่ พร้อมวางจำหน่ายแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
ผู้ที่มีเกมเวอร์ชัน Deluxe Edition จะสามารถเข้าถึง "Little Nightmares III - The Backstage" (สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III - ความลับหลังเวที) ได้เลย เช่นเดียวกับเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในปีนี้
ภายในเนื้อหาใหม่นี้ โลว์จะได้พบกับไดม์ เด็กน้อยคนใหม่ผู้สวมหมวกติดไฟฉาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำหรับนำทางพวกเขาในการพบเจอกับสิ่งใดก็ตามที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านของงานเฉลิมฉลองแด่การละทิ้ง เด็กน้อยทั้งสองจะต้องเผชิญหน้ากับภยันตรายใหม่ๆ และใช้แสงสว่างที่พวกเขามีในการเสาะแสวงหาเส้นทางเพื่อช่วยอะโลนเอาไว้จากเงื้อมมือของนักเชิดหุ่นให้จงได้
"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" ให้ผู้เล่นได้ติดตามเรื่องราวของโลว์และอะโลน เด็กสองคนที่ถูกขังอยู่ใน "ก้นหอยแห่งฝันร้าย" โลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและภยันตราย ซึ่งพวกเขาต้องหาทางหนีออกมาให้ได้ เกมนี้มีทั้งโหมดผู้เล่นคนเดียว โหมดคู่หู AI และโหมด Co-op ออนไลน์กับเพื่อนของคุณ
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"สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III - ความลับหลังเวที" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่าน Steam® ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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