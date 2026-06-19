ไม่เลื่อนแน่! "Grand Theft Auto VI" เตรียมเปิดพรีออเดอร์ 25 มิ.ย.นี้

Rockstar Games ประกาศเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าเกม "Grand Theft Auto VI" (GTA6) ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป พร้อมปล่อยภาพปกของเกมอย่างเป็นทางการ
"Grand Theft Auto VI" ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแอ็คชั่นอาชญากรรมโลกเปิดยอดนิยม พัฒนาโดย Rockstar Games ภายใต้ Take-Two Interactive มีกำหนดวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ตัวเกมนี้มีฉากหลังอยู่ในรัฐสมมุติ Leonidas รวมถึง Vice City สถานที่ที่เคยปรากฏในเกม Grand Theft Auto: Vice City โดยทางผู้พัฒนาเกมระบุว่า GTA6 จะมอบประสบการณ์การเล่นที่สมจริงและพัฒนาขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์
เดิมทีตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2025 แต่ต่อมาถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 จากนั้นก็ถูกเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ซึ่งเกมเมอร์บางส่วนกังวลว่าอาจมีการเลื่อนออกไปอีก แต่บริษัทแม่ของ Rockstar Games อย่าง Take-Two Interactive ได้เน้นย้ำในรายงานผลประกอบการปีนี้ว่า การพัฒนาและการเตรียมการวางจำหน่ายเป็นไปตามกำหนดการ และพวกเขาวางแผนที่จะเริ่มการโปรโมทอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูร้อนนี้
Rockstar Games ได้เปิดเผยในวิดีโอสั้น ๆ ว่าการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับ "Grand Theft Auto VI" จะเริ่มในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ซึ่งทำให้ผู้เล่นทั่วโลกหลายคนสงสัยว่าจะมีตัวอย่างเกมใหม่ปล่อยออกมาในวันเดียวกันหรือไม่
นอกจากนี้ Rockstar Games ยังได้ปล่อยภาพปกอย่างเป็นทางการของ Grand Theft Auto VI ออกมาพร้อมกัน โดยเน้นไปที่สองตัวละครหลักคือ "เจสัน" และ "ลูเซีย" องค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกล จระเข้ รถสปอร์ต มอเตอร์ไซค์ผาดโผน และบุคคลในตำนานอย่าง บ็อบบี้ ไอค์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และคลับเปลื้องผ้า รวมถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วย
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