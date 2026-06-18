"The Adventures of Elliot" แบบแผ่นบน PS5/Switch2 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีใหม่ล่าสุดจาก SQUARE ENIX พร้อมวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นบน PlayStation 5 และ Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้
ในเกม The Adventures of Elliot: The Millennium Tales คู่หู "เอลเลียต" และ "เฟย์" จะเดินทางท่องไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมสี่ยุคสมัย เต็มไปด้วยกองทัพศัตรู ถ้ำลับ และซากปรักหักพังโบราณ เอลเลียตสามารถใช้อาวุธได้เจ็ดประเภท ตั้งแต่ดาบสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด ไปจนถึงโซ่และเคียวอเนกประสงค์ที่สามารถดึงศัตรูเข้ามาใกล้ได้
อาวุธแต่ละชิ้นสามารถปรับแต่งได้ผ่าน Magicite ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งสไตล์การต่อสู้ของตนเองได้ ส่วนเวทมนตร์ของเฟย์นั้นทรงพลังทั้งในและนอกสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีศัตรู การเก็บไอเทมที่เข้าถึงยาก หรือการช่วยเหลือในการสำรวจ ตัวเกมยังมีฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงหลายอย่างตามคำติชมจากเดโมเปิดตัว (สามารถดาวน์โหลดได้บน Nintendo Switch 2) รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นสำหรับเอลเลียต การปรับปรุงเมนูทางลัดอาวุธ และตัวเลือกความยากเพิ่มเติม
นอกจากวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นแล้ว ยังมี Collector’s Edition วางจำหน่ายด้วย โดยเวอร์ชันนี้ประกอบด้วยเกมหลัก พร้อมด้วยซาวด์แทร็กต้นฉบับ และนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปปั้น Faie
"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" พร้อมวางจำหน่ายแบบแผ่นแล้ววันนี้ บน PlayStation 5 และ Nintendo Switch 2 ส่วนเวอร์ชันดิจิทัลวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Microsoft Store ขณะที่ Steam จะวางจำหน่ายในวันถัดไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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