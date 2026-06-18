"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" ปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว!

Cygames ประกาศปล่อยเดโม "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" ส่วนเสริมใหม่ล่าสุดของเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีจากแฟรนไชส์ Granblue Fantasy พร้อมให้ทดลองเล่นแล้วบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Steam
เพื่อเป็นประตูสู่ประสบการณ์ Relink สำหรับผู้เล่นใหม่ ส่วนต้นของเนื้อเรื่องหลักและตัวละครหลายตัวสามารถเล่นได้ในเดโม แต่ละภารกิจจะมอบรางวัลเมื่อทำสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปแลกในเกมตัวเต็มได้ โดยเนื้อหาในเดโมประกอบด้วย
1. โหมดเนื้อเรื่อง
เล่นผ่านช่วงต้นของเนื้อเรื่องหลักจาก Granblue Fantasy: Relink เคลียร์โหมดเนื้อเรื่องเพื่อรับรางวัลในเกม Granblue Fantasy: Relink หรือ Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok เวอร์ชันเต็ม
2. โหมดเควสต์
เล่นเควสต์ได้ทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือเล่นกับผู้อื่น การจับคู่ข้ามแพลตฟอร์มมีให้เล่นในเวอร์ชันเดโม โดยมีเควสต์ทั้งหมด 4 เควสต์ให้ลองเล่น ทำเควสต์ 3 เควสต์ให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกเควสต์ที่ 4 "Sephira's Sanguine Glimmer" ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึง Summons กลไกการต่อสู้ใหม่ล่าสุดได้ แต่ละเควสต์จะมอบรางวัลเมื่อทำสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปแลกได้ในเกม Granblue Fantasy: Relink หรือ Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok เวอร์ชันเต็ม
การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน Open Beta
- ในเควสต์ "Sephira's Sanguine Glimmer" ปรับลดพลังชีวิตและพลังโจมตีของศัตรู "Aquila Ruby Golem"
- ภาพตัวละครในเมนูหลักได้รับการอัปเดตแล้ว
- เพิ่ม Seofon เป็นตัวละครที่เล่นได้ จอมดาบดาวผู้โด่งดังจะปลดล็อกแตกต่างจากตัวละครส่วนใหญ่ในเกมเวอร์ชันเต็ม
- แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่โหมด Co-op
3. โหมดฝึกสอน
เรียนรู้พื้นฐานของเกม เช่น วิธีการควบคุมตัวละครระหว่างการสำรวจและการต่อสู้
*เนื้อหาในเดโมอาจแตกต่างจากเกมตัวเต็ม
*ความคืบหน้าในเดโมนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถบันทึกหรือโหลดข้อมูลด้วยตนเองได้
*ข้อมูลจากเดโมไม่สามารถถ่ายโอนไปยังเกมตัวเต็มได้
*หากข้อมูลที่บันทึกไว้สำหรับการเล่นเดโมเสร็จสิ้นสูญหายหรือถูกลบ จะไม่สามารถรับรางวัลจากเดโมได้
*รางวัลจากเดโมจะสามารถรับได้เมื่อเกม Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok วางจำหน่าย
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Nintendo Switch Online เพื่อเข้าถึงโหมดออนไลน์บน Nintendo Switch 2
*ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก PlayStation Plus เพื่อเข้าถึงโหมดออนไลน์บน PlayStation 5 หรือ PlayStation 4
ตัวอย่างเกมที่สาม: การเดินทางที่ผ่านมา
ตัวอย่างเกมที่สองที่ปล่อยออกมาสำหรับ Granblue Fantasy: Relink ได้ถูกนำมาปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มองค์ประกอบจาก Endless Ragnarok เข้าไป ด้วยการผสมผสานเรื่องราวของ Relink และระบบการต่อสู้และเกมเพลย์ใหม่ของ Endless Ragnarok ทำให้ The Journey So Far หรือ "การเดินทางที่ผ่านมา" แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยอันโลดแล่นในดินแดนแห่งท้องฟ้า
ปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่และ The Conflux
วิธีปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่
Endless Ragnarok คือส่วนเสริมใหม่ที่กว้างขวางของ Granblue Fantasy: Relink เคลียร์เควสต์ "The Tale of Bahamut's Rage" (การต่อสู้กับ Proto Bahamut) ใน Relink เพื่อปลดล็อก เควสต์ระดับความยาก Chaos และเริ่มต้นเรื่องราวของ Endless Ragnarok ระบบการต่อสู้ใหม่ล่าสุดอย่าง Summons จะถูกปลดล็อกเมื่อเริ่มต้นเรื่องราวของ Endless Ragnarok และได้รับ Summon ตัวแรก พันธมิตรที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถใช้ได้ในเควสต์ระดับความยาก Chaos หรือสูงกว่า
วิธีปลดล็อก Conflux
Conflux โหมดเกมเล่นคนเดียวแบบใหม่ สามารถปลดล็อกได้โดยการเล่นเควสเสริมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Seedhollow เควสเสริมนี้จะเปิดให้เล่นได้ในบทที่ 6 ของเนื้อเรื่องหลัก (ก่อนออกเดินทางไปยังเกาะ Dahli) และจะปลดล็อก Conflux รอบแรก
นอกจากนี้ Conflux รอบที่ 2 และ 3 ก็สามารถปลดล็อกได้ใน Relink เมื่อผู้เล่นเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อย ๆ
วิธีปลดล็อกแต่ละรอบ:
- รอบที่ 1: เริ่มเควสเสริมที่เพิ่มเข้ามาในบทที่ 6
- รอบที่ 2: ทำเควสระดับยากให้สำเร็จ
- รอบที่ 3: ทำเควสระดับยากมากให้สำเร็จ
- รอบที่ลึกกว่า: ทำเนื้อเรื่องหลักของ Endless Ragnarok ให้สำเร็จ
แต่ละรอบจะให้รางวัลเป็นวัสดุอัพเกรดที่แตกต่างกัน
- รอบที่ 1: รับวัสดุสำหรับการตีอาวุธ
- รอบที่ 2: รับวัสดุอัพเกรดตราสัญลักษณ์
- รอบที่ 3: รับวัสดุสำหรับปลดล็อก/ปลุกพลังอาวุธและตราสัญลักษณ์หายาก
วิธีปลดล็อกตัวละครใหม่
ตัวละครใหม่ทั้ง 6 ตัวมีวิธีการปลดล็อกที่แตกต่างกัน ดังนี้
Beatrix และ Eustace : แลกเปลี่ยน Crewmate Card ได้ที่ร้าน Knicknack Shack วิธีการเพิ่มเติมในการรับ Crewmate Card จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเวอร์ชันเต็ม
Gallanza และ Maglielle : ในบทที่ Ø ของ Relink ให้ทำภารกิจระดับยากต่อไป จนกว่าจะมีฉากคัตซีนหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อรับ Crewmate Card พิเศษ การ์ดเหล่านี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่ร้าน Knicknack Shack
Fraux และ Fediel : ดำเนินเรื่องราวในเกม Endless Ragnarok ไปเรื่อย ๆ ตัวละครเหล่านี้จะเข้าร่วมทีมตามเนื้อเรื่อง
อัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Relink พร้อมกับการเปิดตัว Endless Ragnarok
นอกเหนือจากฟีเจอร์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Endless Ragnarok แล้ว Granblue Fantasy: Relink จะได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกมเข้าถึงได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น จะมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหลายอย่าง รวมถึงการปรับสมดุลเกมโดยรวมและการเพิ่มเควสเสริมใหม่ ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยในไลฟ์สตรีมที่กำหนดไว้สำหรับวันพุธที่ 8 กรกฎาคม (เวลาญี่ปุ่น) บันทึกการเปลี่ยนแปลงจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ Endless Ragnarok ในวันเดียวกัน
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok จะวางจำหน่ายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Steam ดาวน์โหลดเดโมได้แล้วที่ Nintendo Store, PlayStation Store และ Steam ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/
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