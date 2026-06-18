"MSI 2026 Thailand Viewing Party" รวมพลังเชียร์รอบ Finals 12 ก.ค.นี้ ที่เมเจอร์รัชโยธิน

Riot Games ขอเชิญแฟน League of Legends ชาวไทยมาร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Mid-Season Invitational 2026 แบบสด ๆ บนจอยักษ์ในงาน “MSI 2026 Thailand Viewing Party” ณ เมเจอร์รัชโยธิน วันที่ 12 กรกฎาคมนี้
บัตรเข้าร่วมงานจะเปิดจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปทาง https://riot.com/msi2026th โดยแฟน ๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สำคัญนี้สามารถเตรียมตัวให้พร้อม เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้ร่วมลุ้นทุกไฟต์ ตะโกนเชียร์ทุกจังหวะ และส่งแรงใจให้ทีมโปรดไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ League of Legends ไทยในบรรยากาศที่เดือดไม่แพ้ข้างสนามจริง
ภายในงาน MSI 2026 Thailand Viewing Party ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์รับชมรอบ Finals แบบเต็มอารมณ์ พร้อมกิจกรรมสำหรับแฟน League of Legends มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนถ่ายภาพ โอกาสพบปะกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เหล่าซัมมอนเนอร์ไม่ควรพลาด
ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหน เตรียมเสื้อให้พร้อม วอร์มเสียงให้สุด แล้วมาร่วมสร้างเสียงเชียร์ให้ดังก้องไปด้วยกันในงาน MSI 2026 Thailand Viewing Party
บัตรเข้าร่วมงาน MSI 2026 Thailand Viewing Party แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
• DIAMOND ราคา 300 บาท ได้รับแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition จำนวน 1 ชิ้น
• MASTER ราคา 350 บาท ได้รับแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition จำนวน 1 ชิ้น
• GRANDMASTER ราคา 450 บาท ได้รับแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition จำนวน 1 ชิ้น
• CHALLENGER ราคา 900 บาท จำหน่ายเป็นแพ็กคู่ พร้อมรับแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition จำนวน 2 ชิ้น
นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงานยังมีสิทธิ์สามารถกดสั่งซื้อ เสื้อ MSI 2026 Thailand Viewing Party สุดลิมิเต็ดล่วงหน้า (pre-order) ตอนกดซื้อบัตรทาง https://riot.com/msi2026th ได้ในราคา 590 บาท เหมาะสำหรับแฟน ๆ ที่อยากเก็บความทรงจำจากงานครั้งนี้กลับบ้านไปด้วยกัน
MSI 2026 ศึกกลางฤดูกาลที่แฟน League ทั่วโลกจับตา
สำหรับ League of Legends Esports แล้ว MSI 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันระดับนานาชาติ แต่คือหนึ่งในเวทีสำคัญที่สุดของฤดูกาล ที่รวบรวมทีมชั้นนำจากลีกภูมิภาคทั่วโลกมาปะทะฝีมือกัน เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงกลางปี และชิงความได้เปรียบก่อนก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกในครึ่งหลังของฤดูกาล
ทุกแมตช์ของ MSI เต็มไปด้วยแรงกดดัน กลยุทธ์ระดับสูง และจังหวะที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ League of Legends ได้ในพริบตา การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่แฟน ๆ League of Legends ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะรับชมผ่านหน้าจอที่บ้าน หรือมาร่วมส่งเสียงเชียร์กับคอมมูนิตี้ในงาน Viewing Party
รับชมถ่ายทอดสด MSI 2026 พร้อมพากย์ไทยครบทุกแมตช์
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ยังสามารถติดตามการแข่งขัน MSI 2026 ผ่านการถ่ายทอดสดพร้อมพากย์ภาษาไทยได้ครบทุกแมตช์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends Thailand และ LoL Esports
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSI 2026 Thailand Viewing Party และการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/Leagueoflegendsth
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกันวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ที่เมเจอร์รัชโยธิน เพราะทุกไฟต์ ทุกเสียงเชียร์ และทุกโมเมนต์ อาจกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ League of Legends
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