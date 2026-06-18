แฟนเกมไอ้แมงมุม เตรียมรับชุด "Brand New Day" ก่อนหนังฉาย 3 วัน

ผู้เล่นเกม Marvel's Spider-Man 2 กำลังจะได้รับชุดใหม่แจกฟรี เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย Marvel Studios และ Sony Pictures
ถึงแม้ว่าสตูดิโอ Insomniac Games ปัจจุบันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการวางจำหน่ายเกม Marvel's Wolverine บนเครื่อง PS5 ในช่วงเดือนกันยายน แต่พวกเขาเองก็ไม่ลืมเพิ่มของแถมใหม่ให้กับบรรดาแฟนเกม Marvel's Spider-Man 2 ที่จะได้รับชุดสกินอัปเดตใหม่สำหรับตัวละคร "ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์" พร้อมให้ดาวน์โหลดไปสวมใส่กันแบบฟรีๆในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคมนี้
ชุดดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดในภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Brand New Day ซึ่งกำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 31 กรกฎาคม โดยชุดนี้มีชื่อเรียกว่า "Fresh Start" โดดเด่นด้วยรายละเอียดของพื้นผิวที่ประณีตตั้งแต่หัวจรดเท้า มาพร้อมสัญลักษณ์แมงมุมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Spider-Man อยู่ตรงกลางอกด้านหน้าของชุด รวมถึงติดตั้งเครื่องยิงใยแมงมุมเอาไว้บริเวณใต้ข้อมือแต่ละข้าง
โดยชุด Fresh Start นั้นจะมีให้เล่นในเกม Marvel's Spider-Man 2 ทั้งเวอร์ชัน PS5 และ PC ซึ่งภายหลังจาการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะสามารถแลกรับและเลือกสวมใส่ชุด Fresh Start ดังกล่าวได้ทันทีผ่านหน้าแท็บ Suits ในเมนูหลักของเกม
สำหรับภาพยนตร์ Spider-Man: Brave New Day ถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 38 ในจักรวาลหนังมาร์เวลและเป็นส่วนหนึ่งของหนังเฟสที่หกแห่ง MCU โดยเรื่องราวจะดำเนินสืบเนื่องสี่ปีให้หลังจากเหตุการณ์ในภาค No Way Home เมื่อปีเตอร์เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายตัวเองเลยไปปรึกษาบรูซเพราะเกรงว่าตนจะกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาด หรือที่เหล่าแฟนๆคอมิคต่างรู้จักร่างนี้กันในนาม "มนุษย์แมงมุม" (Man-Spider)
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
gamerant
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