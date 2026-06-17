"Pokemon Champions" พร้อมให้เล่นบนสมาร์ตโฟนแล้ววันนี้!

หลังจากเปิดให้เล่นบน Nintendo Switch ไปก่อนหน้านี้ ในที่สุด "Pokemon Champions" เกมที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสกับโปเกมอนแบตเทิลสุดเข้มข้น พร้อมเปิดให้เล่นบนสมาร์ตโฟนแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android
Pokemon Champions คือเกมที่ทุกคนสามารถสนุกกับโปเกมอนแบตเทิลได้เช่นเดียวกันกับเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokemon ที่ผ่านมา โดยตัวเกมรองรับการใช้งานทั้งบน Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน นอกจากนี้ สำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch ยังรองรับการอัปเดตฟรีสำหรับเล่นบน Nintendo Switch 2 อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเล่นเกม Pokemon Champions ด้วยข้อมูลบันทึกเดียวกันได้จากทุกอุปกรณ์ หากล็อกอินเข้าสู่เกมด้วยบัญชี Nintendo Account เดียวกัน
สนุกกับการดวลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านการแบตเทิลแบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเครื่องเล่น Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน พร้อมสัมผัสความลึกซึ้งของการแบตเทิลที่ต้องใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทและความสามารถของโปเกมอน การเลือกท่าและอื่น ๆ เพื่อคว้าชัยชนะ
*ในการเล่น Pokémon Champions จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
"Pokemon Champions" เวอร์ชันสมาร์ตโฟนพร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และ Google Play
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