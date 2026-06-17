"Norse Saga" เกมมือถือ High-Fantasy เปิด CBT 24 - 28 มิ.ย.นี้

PlayPark ชวนร่วมเปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการไปกับ "Norse Saga" เตรียมเปิดทดสอบช่วง Closed Beta Test บนระบบ iOS (TestFlight) และ Android วันที่ 24 - 28 มิถุนายนนี้
ในช่วง Closed Beta Test ผู้เข้าร่วมทดสอบจะได้ดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีอันตระการตา ออกผจญภัยไปพร้อมกับเหล่าสัตว์วิเศษคู่ใจ เพลิดเพลินกับระบบการต่อสู้สุดมันส์ และเรื่องราวที่ถอดแบบมาจากตำนานนอร์ส โดยในช่วง CBT นี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสระบบเด่น ๆ ที่เป็นหัวใจหลักของเกม อาทิ:
• สะสมและออกสำรวจไปกับเหล่าสัตว์วิเศษ (Mystical Companions)
• เลือกสวมบทบาทจาก 4 สายอาชีพ พร้อมระบบสลับอาชีพ (Dual-class) ได้อย่างอิสระไร้รอยต่อ
• ประลองฝีมือในโหมดการต่อสู้ PvP สุดเร้าใจ
• เผชิญหน้าพิชิตบอสระดับ Epic
• สร้างและเติบโตไปกับระบบจัดการพื้นที่ (Homestead)
Norse Saga เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องในตำนานเข้ากับระบบเกม RPG สมัยใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดแฟนเกมแนว High-Fantasy โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเทพปกรณัมนอร์ส เป็นเรื่องราวของดินแดนอันสงบสุขที่กลับต้องโกลาหลเมื่อมังกรผู้ทำลายโลกตื่นขึ้นมา เหล่าผู้กล้าจึงต้องร่วมมือกับเทพธิดาแห่งโชคชะตาเพื่อหยุดยั้งวันสิ้นโลก
เตรียมร่วมออกเดินทางผจญภัยไปกับสัตว์วิเศษคู่ใจในโลกแฟนตาซีและตำนานเทพเจ้า CBT 24 - 28 มิถุนายนนี้ ติดตามช่องทางคอมมูนิตี้ทางการของเกม Norse Saga เพื่ออัปเดตข่าวสาร กิจกรรมพิเศษ และของรางวัลมากมายที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงการทดสอบ CBT ได้ที่ Facebook Page, Facebook Group และ LINE Official
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