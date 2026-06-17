Sega สร้างรูปปั้นโซนิคที่บรรจุดีเอ็นเอ "เม่นสายฟ้า"

รูปปั้นสีเงินแวววาวขนาดเท่าตัวจริงอันสื่อถึง "ความเป็นโซนิค" ที่อยู่เหนือกาลเวลาและไม่มีวันจางหาย เตรียมนำมาจัดแสดงโชว์ ณ กรุงโตเกียวเพื่อฉลองครบรอบ 35 ปี
2026 ถือเป็นปีทองฉลองครบรอบ 35 ปีของแฟรนไชส์ Sonic the Hedgehog และล่าสุดทางค่าย เซก้า ก็ได้ออกมาทำอะไรแปลกๆเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้ด้วยการสร้างรูปปั้นที่พวกเขาเคลมว่า มันมีดีเอ็นเอของ "เม่นสายฟ้า" ฝังลึกอยู่ข้างในนั้น
รูปปั้น Sonic the Hedgehog DNA Figure ดังกล่าว ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านช่องยูทูบ Sonic Movie Channel จุดเด่นลักษณะพิเศษของมันคือเป็นรูปปั้นสีเงินแวววาวขนาดเท่าตัวจริงของเจ้าเม่นสายฟ้าที่มีเม็ดมรกตแห่งความโกลาหล Chaos Emerald ฝังอยู่ที่บริเวณหน้าอก โดยตัวรูปปั้นจะถูกนำไปจัดแสดงที่ร้าน Sega Store สาขาโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ทว่าเรื่องราวความน่าสนใจมิได้จบลงเพียงแค่นั้น เพราะตามที่ เซก้า ได้กล่าวไว้ หินมรกตที่ฝังอยู่ตรงหน้าอกของรูปปั้นจะบรรจุ DNA จริงๆของเจ้าเม่นลมกรดเอาไว้ โดยคำอธิบายในวิดีโอระบุว่าความเป็นโซนิคได้ถูกนำมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงในรูปแบบของ DNA ผ่านเทคโนโลยีชีวภาพอันล้ำสมัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า 'แก่นแท้ของโซนิค' จะยังคงอยู่ต่อไปชั่วนิจนิรันดร์ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา
สำหรับ Lom Baby ผู้อยู่เบื้องหลังรูปปั้นเม่นสายฟ้า พวกเขาเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยศิลปิน วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และสมาชิกแวดวงอื่นๆ ผู้เคยเรียกเสียงฮือฮาสร้างเนื้อมังกรขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพไปแล้วก่อนหน้านี้ แถมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจับมือร่วมกับทาง Capcom ผลิตเชื้อ T-Virus ฉบับจำลองไร้พิษภัยให้ชาวโลกได้แอบเสียวหวั่นๆใจกันมาแล้ว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
gamerant
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