"RF ONLINE NEXT" เปิดให้บริการบนพีซีและมือถือแล้วทั่วโลก!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศวันนี้ว่าเกม Sci-Fi MMORPG แห่งจักรกลไร้ความปรานีอย่าง "RF ONLINE NEXT" ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก ทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ
จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในประเทศสำคัญ ๆ ในเอเชีย อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน ตอนนี้ RF ONLINE NEXT เปิดให้บริการแล้วในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เกมนี้รองรับอีก 16 ภาษา อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาไทย ให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสโลกไซไฟอันกว้างใหญ่ของเกมได้มากขึ้น
RF ONLINE NEXT คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของ RF Online ซึ่งดำเนินอยู่ในจักรวาลไซไฟอันกว้างใหญ่และกำลังพัฒนา ที่ซึ่งเครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เกมนี้มอบประสบการณ์สงครามขนาดใหญ่และการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ผ่านระบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงระบบไบโอสูทที่ช่วยให้สลับเปลี่ยนคลาสได้อย่างราบรื่น เครื่องมือในสนามรบที่ทรงพลัง เช่น MAU และลันเชอร์ พร้อมการเรียกอันเป็นที่น่าจดจำอย่างแอนิมัส หัวใจสำคัญของ RF ONLINE NEXT คือ ‘สงครามเหมืองแร่’ ซึ่งเป็นสงครามระหว่างฝ่ายขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากร ดินแดน และความเป็นใหญ่เชิงกลยุทธ์ผ่านการต่อสู้ที่กำหนดสมดุลอำนาจทั่วโลก
RF ONLINE NEXT ออกแบบมาสำหรับทั้งแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ นอกจากนี้ยังมีการผสานระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันโดยขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของผู้เล่น ทำให้เกิดประสบการณ์การเล่นเกมที่โดดเด่น ซึ่งการต่อสู้ ความก้าวหน้า และเศรษฐกิจในเกมมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด เมื่อรวมกับการใช้ไบโอสูทและอาวุธจักรกลอย่างมีกลยุทธ์ ระบบนี้จะส่งเสริมความร่วมมือกันและการแข่งขันในคอนเทนต์ที่หลากหลายของเกม เกมนี้ต่อยอดเอกลักษณ์หลักของ RF ONLINE เวอร์ชันดั้งเดิม พร้อมแนะนำระบบการเล่นเกมที่ทันสมัยและงานภาพกราฟิกที่ได้รับการยกระดับสำหรับผู้เล่นรุ่นใหม่
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวทั่วโลก เน็ตมาร์เบิ้ลกำลังมอบรางวัลมากมายให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ทางการและร้านค้าแอปพลิเคชัน ผู้เล่นที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ตั๋วสุ่มไบโอสูทหายาก, ตั๋วสุ่มโรเวอร์คุณภาพ, แพ็กเกจสนับสนุนต่อสู้, กล่องสุ่มโรเวอร์วีรชนฟลอรา, ชุดอัปเกรด, และไอเทมพัฒนาหน้าอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฉลองการเปิดตัวอีกมากมาย อาทิ แคมเปญเช็กชื่อ, กิจกรรมมิชชัน, และกิจกรรมท้าทายการพัฒนา ซึ่งจะมอบรางวัลสุดคุ้มมากมายตลอดช่วงการเปิดตัว
หลังจากเปิดให้บริการ ทางเน็ตมาร์เบิ้ลวางแผนที่จะสนับสนุน RF ONLINE NEXT อย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตคอนเทนต์ กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยคอมมิวนิตี ซึ่งออกแบบมาเพื่อขยายจักรวาลไซไฟของเกมและมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นทั่วโลก
RF ONLINE NEXT เปิดให้บริการแล้ววันนี้บน App Store, Google Play, เน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์, และ Epic Games Store สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RF ONLINE NEXT ได้ที่เว็บไซต์ทางการและช่องทางคอมมิวนิตี
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