"Hello Kitty Party Land" วางจำหน่ายบนสวิตช์ 29 ต.ค.นี้

Bandai Namco เปิดตัว "Hello Kitty Party Land" เกมปาร์ตี้ที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปอยู่ในโลกสีสันสดใส พร้อมสนุกกับมินิเกมสุดมากมายที่มีตัวละครยอดนิยมจาก Sanrio กว่า 145 ตัว เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้
"Hello Kitty Party Land" เกมปาร์ตี้เกมแรกจาก Sanrio Games ที่ดำเนินเรื่องในเมืองแสนน่ารักที่เต็มไปด้วย Hello Kitty และผองเพื่อน โดยมีมินิเกมและเกมกระดานให้เลือกเล่นมากกว่า 45 เกม และเลือกตัวละครโปรดจาก Sanrio กว่า 145 ตัว ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครของตนเอง ทั้งทรงผม ชุด และไอเทมต่าง ๆ ที่หาได้ในเกม
ตัวเกมออกแบบมาให้มีระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์ สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อน ๆ ในโหมดผู้เล่นหลายคนแบบโลคอลหรือออนไลน์ก็ได้ โดยสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึงสี่คน
"Hello Kitty Party Land" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia หรือติดตามทาง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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