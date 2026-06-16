สมาคมเกมไทยเปิดตัว Thai Game Awards ดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศทิศทางชัดเจนในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมสู่การเป็น New Engine of Growth ของประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสการจ้างงานทักษะสูงสำหรับคนรุ่นใหม่
นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) กล่าวว่า สมาคมฯ พร้อมสนับสนุนและทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่ เพราะอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจบันเทิง แต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงทั้งซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน ดิจิทัลคอนเทนต์ อีสปอร์ต เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งออกสู่ตลาดโลกได้
“นี่คือจังหวะสำคัญของประเทศไทยในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนสามารถร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงพร้อมเชื่อมต่อกับประชาคมโลกได้ ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคอาเซียน”
ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำทัพผู้พัฒนาเกมไทย ไปจัดแสดงผลงานในงานธุรกิจการค้าเกมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นงาน gamescom หลักที่เมือง Cologne ประเทศเยอรมัน งาน Tokyo Game Show ที่ประเทศญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกมายมาย ไปจนถึงการร่วมจัดงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ในฐานะผู้จัด Thai Playvillion ทั้งโซน B2B และ B2C ซึ่งรวบรวมเอาหัวกะทิเกมไทยทั้งประเทศมาจัดแสดงสู่สายตาประชาคมโลกในฐานะประเทศเจ้าภาพเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยกว่า 80 ราย และเกมไทยมากกว่า 100 เกมเข้าร่วม มีผู้เข้าชมงานกว่า 206,000 คน จาก 95 ประเทศทั่วโลก รวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 5,500 คน และผู้แสดงสินค้าอีก 294 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,200 ล้านบาท
ในส่วนของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกมในระดับภูมิภาคนั้น สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ได้มีการจัดโครงการ "Thailand Game Talent Showcase” ซึ่งบ่มเพาะนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่กว่า 700 คน จากกว่า 236 โครงการทั่วประเทศ" อย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 5 ปี จนกลายเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม พร้อมขยายผลสู่การยกระดับ เป็น Asia Game Talent Showcase 2026 ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรสมาคมเกมจากนานาประเทศ
เพื่อสานต่อนโยบายภาครัฐและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยอย่างเป็นระบบ TGA เตรียมจัดงาน Thai Game Festival 2026 โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 9–12 กรกฎาคม 2569 ร่วมกับ Thailand Character & Content Expo (TCEX) 2026 ซึ่งจะเป็นเวทีรวมตัวครั้งสำคัญของนักพัฒนาเกม ผู้ประกอบการ ภาครัฐ นักลงทุน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนจากทั่วประเทศ
ไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือการจัด “Thai Game Awards” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อยกย่องและเชิดชูผลงาน บุคลากร และสตูดิโอเกมไทยที่มีบทบาทในการยกระดับอุตสาหกรรม พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเกมไทยในระดับประเทศ
ต่อเนื่องจากนั้น สมาคมฯ จะจัดกิจกรรม “สัมมนาติดปีกเกมไทยสู่ตลาดโลก” ระหว่างวันที่ 7–8 สิงหาคม 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธให้สตูดิโอเกมไทยก่อนเข้าสู่เวที gamescom asia x Thailand Game Show 2026 ปลายปี โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรระดับนานาชาติ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด การสร้าง IP และการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกมไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของ TGA ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมรายบุคคล แต่คือการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร การเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนา IP ไทย ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับตลาดโลก
“เราเชื่อว่าเกมไทยมีศักยภาพไม่แพ้ประเทศใดในภูมิภาค และหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็น Hub ด้านอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนได้ในอนาคตอันใกล้”
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