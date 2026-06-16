เปิดตัว "EA Advertising" แพลตฟอร์มสอดแทรกโฆษณาในเกมแบบไม่กวนใจใคร

อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ตส เปิดช่องทางใหม่สำหรับแบรนด์ต่างๆในการยัดโฆษณาเข้าไปในเกมโดยตรง ในขณะที่ยังคงเคารพประสบการณ์ของผู้เล่น
บริษัท EA ออกมาประกาศเปิดตัว EA Advertising วิธีใหม่สำหรับแบรนด์ต่างๆในการเชื่อมต่อกับแฟนๆผ่านเกมต่างๆในเครือของบริษัท ซึ่งจะมอบโอกาสให้แบรนด์ชั้นนำสามารถผสานรวมเข้ากับการเล่นเกมได้โดยตรงผ่านการวางตำแหน่งแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์
EA Advertising จะใช้เซิร์ฟเวอร์โฆษณาที่เป็นกรรมสิทธิ์ใหม่ของ EA เพื่อรับประกันว่าโฆษณาจะสามารถมองเห็นได้ ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายจริง วัดผลได้โดยใช้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรม และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือมันจะไม่ทำลายอรรถรสในการเล่นเกมของผู้เล่น
“ด้วย EA Advertising เรากำลังช่วยให้แบรนด์ต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านั้นในรูปแบบที่เกี่ยวข้องและออกแบบมาเพื่อผู้เล่นโดยเฉพาะ โฆษณาแบรนด์ต่างๆจะปรากฏตัวในรูปแบบที่เพิ่มมูลค่าและเคารพประสบการณ์ของผู้เล่น ในขณะที่ยังคงรักษาความสมจริงในโลกที่ทีมพัฒนาเกมของเราได้สร้างขึ้น” David Tinson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ของ Electronic Arts กล่าว
จากตัวอย่างที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ EA Advertising เผยให้เห็นการร่วมมือกันระหว่างเกม Skate กับแบรนด์รองเท้า Vans, แบรนด์เสื้อผ้า Coach ในเกมจำลองชีวิต The Sims 4 และชุดนักกีฬากับสนามแข่ง Visa ในเกม EA Sports College Football โดยโฆษณาใหม่เหล่านี้จะผสานกลมกลืนไปกับตัวเกมอาจโผล่มาในรูปแบบแบนเนอร์ ป้ายโฆษณาดิจิทัล สกอร์บอร์ด และโอเวอร์เลย์สำหรับการออกอากาศ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
cnbc
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