เคาะวันขาย! "The Relic: First Guardian" แอ็คชั่นอาร์พีจีกลิ่นอาย Elden Ring

หลังปล่อยให้รอกันมาเนิ่นนาน ในที่สุดแฟนๆก็จะได้ผจญภัยในดินแดนล่มสลายแสนมืดหม่นกันเสียทีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
บริษัทผู้จัดจำหน่าย Perp Games และทีมพัฒนา Project Cloud Games ออกมาประกาศเตรียมแผนวางจำหน่าย The Relic: First Guardian ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีดาร์คแฟนตาซีไตเติ้ลใหม่ล่าสุดของพวกเขาในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam) ส่วนคอนโซล Xbox Series และ Switch 2 นั้นจะออกตามหลังในช่วงปลายซัมเมอร์ปี 2026
ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยสุดกล้าหาญเพื่อกอบกู้โลก "อาร์ซิลทัส" (Arsiltus) ดินแดนกึ่งโอเพ่นเวิลด์ที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง แต่กลับถูกกลืนกินโดยความว่างเปล่าอันเกิดจากการทำลายล้างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ จนปัจจุบันกลายเป็นดินแดนแห่งความตาย ภารกิจหลักของเราในฐานะผู้พิทักษ์คือการเดินทางสำรวจไขปริศนาและค้นหาชิ้นส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกหักเพื่อปิดความว่างเปล่านั้นลงเสีย
ภายในเกมจะมีอาวุธ 5 ประเภทที่แตกต่างกันให้เลือกใช้งาน ซึ่งอาวุธแต่ละชนิดล้วนมีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การเล่นของคุณเอง เกมนี้ตัวละครจะไม่มีระดับเลเวล แต่จะใช้ระบบติดตั้งรูน สวมใส่ไอเทม และการคราฟต์ของเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวละคร ยิ่งสำรวจดันเจี้ยน ยิ่งเอาชนะบอสไปมากเท่าไหร่ ศักยภาพของตัวละครก็จะยิ่งถูกพัฒนามากขึ้นเท่านั้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*