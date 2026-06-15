Review: Goals บอลตำบลของคนไร้นาม

แนวเกม ฟุตบอลออนไลน์
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย
ศึกลูกหนังฟรีทูเพลย์ที่หวังเกาะกระแสมหกรรมกีฬาระดับโลก แต่แค่ฟังคอนเซปต์จากปากผู้สร้างมันก็ไม่น่าจะเวิร์คแล้ว
สำหรับ Goals นั้นเป็นผลงานเกมฟุตบอลออนไลน์น้องใหม่ที่พัฒนาโดยคุณ "Andreas Thorstensson" โปรแกรมเมอร์ชาวสวีเดนและอดีตผู้เล่นมืออาชีพของเกม Counter-Strike ซึ่งภายหลังจากประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจต่างๆมากมาย ล่าสุดเขาก็นึกอยากสร้างวิดีโอเกมฟุตบอลของตนเองขึ้นมา ด้วยความปรารถนาตั้งใจอยากให้มันเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ข้ามแพลตฟอร์มระดับ AAA อันเหมาะสมสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต
ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจคอนเซปต์ของเกมแบบง่ายๆ มันก็คือการหยิบนำโหมด Ultimate Team ที่พวกเรารู้จักกันดีมาดัดแปลงสู่รูปแบบเกมออนไลน์ฟรีทูเพลย์ วัตถุประสงค์หลักคือการเน้นจับคู่แข่งขันกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆด้วยทีมนักเตะที่เราปั้นมากับมือ แข่งไปเรื่อยๆในแต่ละวันเพื่อเก็บเกี่ยวสะสมทรัพยากรหาเงินไปเปิดแพคหานักเตะเก่งๆมาเข้าร่วมทีม ค่อยๆเสริมจุดแข็งอุดช่องโหว่ในแต่ละตำแหน่งจนกว่าเราจะได้ทีมนักเตะ 11 ตัวจริงในฝันอันไร้เทียมทาน
ระบบเกมเพลย์และการบังคับควบคุมต้องบอกว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากแฟรนไชส์เกม FIFA ในอดีตหรือ EA Sports FC ในปัจจุบันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์การขยับเคลื่อนไหวของนักเตะที่พลิ้วราวกับวิ่งอยู่บนลานน้ำแข็ง จังหวะการง้างเท้ายิง เปิดบอล หรือส่งจ่าย ก็ทำได้แบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาจัดระเบียบร่างกาย สปีดเกมจึงค่อนข้างไวต่อบอลกันแปบๆก็ถึงหน้าประตูฝั่งตรงข้ามแล้ว เหมือนกันแม้กระทั่งแผนผังปุ่มกด O เพื่อยิง ☐ เพื่อเปิด ฉะนั้นหากใครที่เป็นสายวินนิ่งควรเข้าไปปรับสลับหน้าที่ของสองปุ่มนี้ในหน้าเมนูเสียก่อน และแน่นอนว่าในเมื่อเกมนี้พยายามลอกเลียนแบบทุกอย่างมาจาก ฟีฟ่า ไอ้เรื่องการโหม่งทำประตูสวยๆกับการเข้าสกัดบอลเท่ๆอย่างแม่นยำนั้นจึงเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูยากเกิดขึ้นน้อยครั้งเอามากๆ ต้องทำใจยอมรับสภาพกันไป
งานภาพถือว่าหายห่วงด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 5 ที่การันตีความสวยงามทั้งฉากสนามพื้นหญ้าและโมเดลตัวละครสามมิติสไตล์การ์ตูนของบรรดานักเตะภายในเกม จะมีติดอยู่บ้างก็แค่การออกแบบเมนูอินเตอร์เฟซที่แอบใช้งานยากไปสักหน่อยโดยเฉพาะเวลากดขายทิ้งนักเตะที่เราไม่ต้องการออกไปจากทีม อีกทั้งการแสดงผลค่าพลังก็ไม่ค่อยเคลียร์ชัดยามเราจัดเขาลงตำแหน่งที่ไม่ถนัด เห็นแค่ลูกศรแจ้งเตือนสีแดงสีเหลืองชี้ลง แต่กลับไม่บอกว่าพลังของนักเตะรายนั้นจะลดลงไปเท่าไหร่ นอกจากนี้คำอธิบายสอนวิธีกดทริคต่างๆยังชวนสับสนมากมาย ยกตัวอย่าง ทริคตอกส้นสับหลอกคู่ต่อสู้ ที่ตัวหนังสือบอกให้เราดันอนาล็อกขวาขึ้น-ลงเวลาหันหน้าเข้าหาประตู ทว่าด้วยมุมมองถ่ายทอดสดที่ถ่ายลงมาเห็นด้านข้างของนักเตะ เราจึงต้องลองจินตนาการพลิกกลับด้านกันเอาเอง กลายเป็นต้องดันอนาล็อกไปในทิศทางขวา-ซ้ายแทนเพื่อออกทริคตอกส้น แถมในเกมก็มีตั้งหลายท่าที่เราต้องเรียนรู้ เรียกว่ากว่าจะชำนาญเล่นเอาปวดหัวเลยทีเดียว
โหมดการเล่นจะมีให้เลือกทั้งแบบแข่งทัวร์นาเมนท์ ควิกแมตช์แข่งรู้ผลในนัดเดียว กระชับมิตร และจัดอันดับ ซึ่งจากการทดสอบเล่นออนไลน์แบบข้ามแพลตฟอร์มถือว่าโอเคเลย รอจับคู่ไม่นาน เลขปิงแค่ร้อยต้นๆ และที่สำคัญไม่มีอาการแลคหรือดีเลย์ใดๆเลยแม้แต่น้อย ส่วนใครที่เป็นมือใหม่ยังไงเราก็ต้องแนะนำให้เข้าไปเล่นโหมด Practice Scenarios ก่อน เพราะที่นี่จะถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาทุกอย่างที่คุณควรรู้ ตั้งแต่พื้นฐานการบังคับยันเทคนิคขั้นสูงอย่างการยิงลูกเลียดพื้น ปั่นฟรีคิกไซด์โค้ง สังหารจุดโทษ ไปจนถึงลูกยิงซัดเต็มข้ออันทรงพลัง Loaded Shots ที่ติดเอฟเฟกต์ประกายแสงสีเขียวโกลพุ่งรับลำบาก ก็จะมีบอกสอนอยู่ในโหมดดังกล่าวเช่นเดียวกัน
แน่นอนว่าการจะหานักเตะใหม่ๆมาเข้าร่วมทีม เราจำเป็นต้องเปิดแพคสุ่มวัดดวงเอาในร้านค้า บางทีอาจได้นักเตะเพศชาย บ้างก็เป็นเพศหญิง หรือเกลือผสมปะปนกันไป ใครเปิดได้นักเตะค่าพลังกลางๆ 50 - 60 ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ถอดใจรีบขาย เพราะบางรายอาจมีแววรุ่งสามารถอัปเกรดพัฒนาไปไกลได้อีกจนถึงค่าพลัง 70 - 80 เลยทีเดียว ส่วนผู้เล่นสายวาฬทั้งหลายที่ขี้เกียจเสียเวลาปั้นพวกดาวรุ่ง อยากได้นักเตะเก่งๆที่พร้อมใช้งานแบบทันท่วงที ก็คงต้องกำเงินไปเปิดแพคพรีเมียมที่การันตีได้นักเตะค่าพลัง 70+ แน่ๆจะไวกว่า
ตามภาพที่ได้เห็น นักเตะทุกคนภายในเกมล้วนเป็นตัวละครสมมติที่ AI เจนฯสร้างขึ้นมาเองล้วนๆ ไม่มีชื่อของนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นอยู่ในชีวิตจริงเลยสักราย ลิขสิทธิ์สโมสร ทีมชาติ ชุดแข่งขัน ยี่ห้อรองเท้าอะไรก็ไม่มี นับเป็นเกมฟุตบอลต้นทุนต่ำที่โนสนโนแคร์ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ ฉะนั้นอารมณ์ร่วมและความกระหายอยากเล่นอยากจ่ายเงินเพื่อครอบครองนักเตะซุปตาร์จึงลดหายลงไปแบบฮวบฮาบ แถมมันยังนำพาไปสู่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ตามมา นั่นคือเราจะขาดจินตนาการในการเล่นเพราะไม่มีภาพจำจากโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลให้ได้เห็นเป็นตัวอย่าง ทุกครั้งที่ได้รับนักเตะใหม่ๆมาร่วมทีมเราก็ต้องเข้าไปไล่ดูค่าพลังแต่ละด้าน ถนัดเท้าไหน เล่นตำแหน่งอะไรได้บ้าง และพยายามจดจำชื่อนักเตะโนเนมคนนั้นให้ได้เหมือนกำลังท่องหนังสือสอบ ซึ่งแตกต่างจากเกมฟุตบอลอื่นๆในท้องตลาดที่เวลาลงสนามจริงเพียงแค่เห็นชื่อนักเตะอาชีพแปบเดียว เราก็ร้องอ๋อแล้วว่าเขาถนัดอะไรและควรต้องใช้แผนการเล่นสไตล์ไหน
"เป็นธรรมดาเมื่ออดีตโปรเพลย์เยอร์เกม FPS หันมาจับสร้างเกมฟุตบอล เขาเลยไม่เข้าใจหัวอกแฟนบอลอย่างพวกเรา เป้าหมายของ Goals มันค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการเป็นเกมอีสปอร์ตที่แข่งขันแบบยุติธรรมไร้นักเตะเทวดาหรือทีมเมตา แต่นั่นเองมันก็ทำลายวัตถุประสงค์ของการได้ครอบครองนักเตะในฝันด้วยเช่นกัน และยิ่งพอเอาเกมเพลย์แบบฟีฟ่า มาผนวกกับการขาดลิขสิทธิ์แบบวินนิ่ง แถมผสมใส่ความหน้าเลือดแบบอีเอลงไป นี่จึงเป็นเกมกีฬาลูกหนังที่คัดเอาจุดบอดด้านมืดจากทุกไอพีมามัดรวมกองไว้ในที่เดียว"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|ความเป็นมิตรต่อสายฟรี
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|3
|ภาพรวม
|6.2
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