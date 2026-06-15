"Teamfight Tactics" ย้ายสู่ Unreal Engine พร้อมแยกเป็นเกมเดี่ยว

Teamfight Tactics (TFT) ประกาศย้ายตัวเกมไปใช้ Unreal Engine ในทุกแพลตฟอร์ม เริ่มตั้งแต่เซ็ต 18 ธีมป่าพิศวงที่จะมาถึง พร้อมยืนยันแผนเร่งเปิดตัวไคลเอนต์ PC แบบแยกเดี่ยวภายในปีนี้ หลังจากเซ็ต 18 เข้าสู่เกมเพียงไม่กี่แพตช์
การประกาศครั้งนี้ต่อยอดจากการเผยโฉมแผนการประจำปี 2026 ของ TFT ซึ่งทีมพัฒนาได้เปิดเผยทิศทางการอัปเกรดด้านเทคโนโลยีของเกม เพื่อวางรากฐานใหม่สำหรับประสบการณ์การเล่นในระยะยาว และเปิดโอกาสให้ TFT สามารถเติบโตต่อไปในฐานะเกมวางแผนอัตโนมัติที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้น
TFT ก้าวสู่ Unreal Engine เพื่อประสบการณ์ระยะยาวของผู้เล่น
นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2019 TFT ถือกำเนิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ League of Legends และอยู่ภายในไคลเอนต์ Hextech Engine ของ League มาโดยตลอด การย้ายไปสู่ Unreal Engine จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ทีมพัฒนา TFT สามารถสร้างเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ TFT โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ทีม TFT มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพัฒนาเกมในอนาคต ขณะเดียวกัน League of Legends ก็ยังสามารถเดินหน้าสร้างและปรับปรุงระบบของตัวเองบน Hextech Engine ต่อไปได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองทีมจะสามารถพัฒนาเกมของตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายหนึ่งจะส่งผลกระทบต่ออีกฝ่าย
แม้ว่าผู้เล่นอาจยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีในเซ็ต 18 หรือในอีกไม่กี่เซ็ตถัดไป แต่การย้ายสู่ Unreal Engine จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทีมพัฒนาจะค่อย ๆ ผสานและต่อยอดเข้าไปใน TFT ตลอดเซ็ตต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อยกระดับทั้งประสิทธิภาพ เครื่องมือการพัฒนา และประสบการณ์โดยรวมของผู้เล่นในระยะยาว
ไคลเอนต์ PC แบบแยกเดี่ยวกำลังจะมา
นอกเหนือจากการย้ายตัวเกมสู่ Unreal Engine แล้ว TFT ยังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเปิดตัวไคลเอนต์ PC ใหม่แบบแยกเดี่ยว ซึ่งมีกำหนดปล่อยภายในไม่กี่แพตช์หลังจากเซ็ต 18 เข้าสู่เกม
ไคลเอนต์ใหม่แบบแยกเดี่ยวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำให้ TFT มีพื้นที่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นบน PC และช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถออกแบบประสบการณ์การเข้าเล่น การอัปเดต และการใช้งานต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้เล่น TFT โดยเฉพาะ
สิ่งที่ผู้เล่นควรรู้เมื่อเซ็ต 18 เปิดให้เล่น
ในช่วงปล่อยตัวเซ็ต 18 ผู้เล่นบน PC อาจต้องดาวน์โหลดแพตช์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของเทคโนโลยีเบื้องหลังเกม
สำหรับผู้เล่นบน Mobile แอป TFT เดิมจะถูกแทนที่ด้วยแอปเวอร์ชัน Unreal โดยอัตโนมัติ ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม หลังจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ แพตช์ในอนาคตจะกลับมามีขนาดใกล้เคียงกับแพตช์ตามปกติ
บทใหม่ของ TFT เริ่มต้นในเซ็ต 18
การย้ายไปใช้ Unreal Engine และการเตรียมเปิดตัวไคลเอนต์ PC แบบแยกเดี่ยวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีม Teamfight Tactics ในการวางรากฐานใหม่ให้กับเกม ทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนา และประสบการณ์ของผู้เล่น
ตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ League of Legends ในปี 2019 จนถึงการเติบโตเป็นเกมที่มีคอมมูนิตี้ของตัวเองทั่วโลก TFT ยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยเปิดทางให้ Convergence เติบโตต่อไปในอนาคต
ผู้เล่นสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการโอนย้าย TFT ไปสู่เวอร์ชัน Unreal ได้ ที่นี่ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teamfight Tactics ได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ Teamfight Tactics Thailand
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