"DK Mobile: Reborn" เปิด Global Server ใหม่อย่างเป็นทางการ 18 มิ.ย.

บริษัท Ntrance ประกาศว่าจะเปิดให้บริการ Global Server เซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเกมมือถือ MMORPG "DK Mobile: Reborn" อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายนนี้
Global Server ครั้งนี้จะเปิดพร้อมกันใน 6 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อมีผู้เล่นจำนวนมากเติบโตและแข่งขันร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน จึงคาดว่าจะเกิดบรรยากาศการเล่นที่คึกคักและการแข่งขันที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเปิดตัว
เช่นเดียวกับ Hyper Server ที่มีอยู่เดิม Global Server จะไม่มีสกุลเงินแบบเติมเงินอย่าง "เพชร (Diamond)" ผู้เล่นสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ด้วยไอเทมที่ได้จากการเล่นเท่านั้น จึงเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ "เน้นการเล่น" ที่ทุกคนเล่นได้อย่างรวดเร็วและไร้ภาระผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่กลับมาสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหลักเมื่อเทียบกับ Hyper Server เดิม ได้แก่ ▲ปรับปรุงชนิด จำนวน และอัตราการดรอปไอเทมในแมพและดันเจียน ▲เพิ่มแหล่งรับร่างแปลง (Transformation) และตุ๊กตาเวท (Magic Doll) เฉพาะ Global Server อีกทั้ง ▲เพิ่มจำนวนดรอปในบางช่วงของ Annihilation Dungeon และ ▲เปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ขยายช่องเก็บของ ช่องรูน และคลังเก็บของ เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการเติบโตและการสะสมที่สะดวกยิ่งขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว ผู้เล่นทุกคนที่ล็อกอินจะได้รับ มิสเทอรีคิวบ์ 10,000 ชิ้น, ขวดยาความเร็ว 100 ชิ้น, ตั๋วอัญเชิญร่างแปลงระดับทั่วไป - วีรชน 50 ชิ้น และตั๋วอัญเชิญตุ๊กตาเวทระดับทั่วไป - วีรชน 50 ชิ้น ซึ่งเป็นรางวัลหลักที่ช่วยให้ผู้เล่นทุกคนเข้าถึงคอนเทนต์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
Ntrance กล่าวว่า “Global Server สร้างขึ้นบนระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเล่นและไม่มีเพชร โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นเติบโตและแข่งขันด้วยการเล่นมากกว่าการเติมเงิน” และเสริมว่า “เนื่องจากเปิดพร้อมกันใน 6 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจึงคาดหวังว่าจะมีผู้เล่นมาร่วมสนุกมากยิ่งขึ้น ขอเชิญทุกท่านติดตามการเปิดตัวในวันที่ 18 มิถุนายน”
เวลาเปิดให้บริการอย่างละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "DK Mobile: Reborn" ได้ที่เว็บไซต์ https://dkreborn.com/sea และแฟนเพจ DK Mobile : Reborn -World
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*