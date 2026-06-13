CRUNCHYROLL เผยรายชื่ออนิเมะใหม่จ่อคิวลงฉายก่อนใครที่งาน ANIME EXPO

Crunchyroll ประกาศรายชื่ออนิเมะที่จะโชว์ตัวในงาน Anime Expo พร้อมรับชมตัวอย่างของอนิเมะเรื่องใหม่ผ่านช่องทางกิจกรรมกว่า 20 รายการที่รวบรวมเหล่าครีเอเตอร์ นักพากย์ชื่อดัง อัปเดตข่าวสารสุดพิเศษและการเผยโฉมอนิเมะใหม่ก่อนใคร
Goodbye, Lara
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าหญิงเงือกองค์หนึ่งนามลาร่า เธอเติบโตมาด้วยความรักจากพระบิดาผู้เป็นเจ้าสมุทรและบรรดาพี่น้องเจ้าหญิงเงือกของเธอ จนกระทั่งวันหนึ่งลาร่าได้ตกหลุมรักเจ้าชายชาวมนุษย์ผู้อาศัยบนผืนแผ่นดิน จึงถือเป็นความรักต้องห้าม ด้วยเป็นกฎที่ถูกตราไว้ในดินแดนเงือก ถึงกระนั้นลาร่าก็ยังออกเดินทางสู่โลกเบื้องบน อาศัยน้ำยาที่ได้รับจากแม่มดนามว่าเกรซ ทำให้เธอกลายร่างเป็นมนุษย์ ทว่า การใช้น้ำยานั้นมีผลลัพธ์ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต หากแม้นรักแท้มิอาจสมหวัง ชีวิตของเธอจักต้องมลายกลายเป็นเพียงฟองคลื่นแล้วถูกกลืนหายไปกับห้วงมหานที ลาร่าแม้จะมีตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลเป็นฐานันดร แต่เธอยอมสละฐานันดรทิ้งเพื่อเลือกความรัก กระนั้นรักแท้ของเธอก็มิอาจสมหวัง จึงทำให้เธอถูกกลืนหายไปกับคลื่นนที จวบจนเวลาผ่านมาได้สองร้อยปี ลาร่าก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในทะเลสาบบิวะเพื่อออกตามหารักแท้ของเธอ
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่นและจีนแผ่นดินใหญ่
ตรงนี้ให้ฉันจัดการเอง แต่พอ 10 ปีผ่านไปก็กลายเป็นตำนานไปซะแล้ว
ลัค จอมเวทแรงก์ S ในปาร์ตี้ผู้กล้า ตัดสินใจยืนหยัดสละตนเองในการต่อสู้กับจอมมารเพื่อช่วยให้พรรคพวกของเขารอดชีวิต เมื่อเขากลับมาพร้อมกับชัยชนะก็พบว่าเวลาได้ผ่านไป 10 ปีแล้ว และทั่วโลกต่างก็สรรเสริญเขาในฐานะของตำนานวีรชนผู้สละชีวิตจนตัวตายในการต่อสู้ เมื่อไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในแบบเดิมได้ ลัคจึงต้องปิดบังตัวตนและเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ในฐานะของ “ล็อค” นักผจญภัยแรงก์ F ที่จะสร้างชื่อให้กับตัวเองในโลกที่ดำเนินต่อไปโดยไม่มีตัวเขา
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่
Overgeared จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์
ชิน ยองอู (หรือ กริด) หนุ่มดวงซวยแถมยังเป็นผู้เล่นเลเวลต่ำของเกม VR สุดฮิตอย่าง “Satisfy” ได้พบกับไอเทมสุดเทพที่ทำให้เขากลายเป็นอาชีพลับระดับตำนาน “ผู้สืบทอดของแพกมา” ทำให้เขากลายเป็นช่างตีดาบที่สามารถสร้างอาวุธระดับยูนีคและสวมใส่อุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดของเกมได้ กริดตั้งใจที่จะใช้ความสามารถใหม่ของเขาในการแสวงหาโชคลาภและชื่อเสียง แต่ดวงติดลบของเขามักจะดึงปัญหาที่คาดไม่ถึงเข้ามาใน Satisfy อยู่เสมอ ทำให้เขาระลึกได้ว่าการใช้ชีวิตเยี่ยงตำนานอาจเป็นอะไรที่เกินตัวไปเสียแล้ว...
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
ซาซากิกับพีจัง ซีซัน 2
ซาซากิพนักงานออฟฟิศชาวญี่ปุ่นวัยกลางคน รู้สึกหมดไฟจากโลกของการทำงานอันน่าเบื่อหน่าย เขาจึงมุ่งหน้าไปยังร้านขายสัตว์เลี้ยงเพื่อหาเพื่อนคู่ใจสักตัว ที่นั่นเขาได้พบกับนกน้อยน่ารัก พีจัง และตัดสินใจซื้อมันกลับบ้าน แต่แล้วซาซากิก็ต้องรับรู้ความจริงที่ทลายสามัญสำนึกของเขาจนสิ้นเมื่อพีจังไม่ใช่นกธรรมดา... แต่เป็นจอมเวทจากต่างโลกต่างหาก! ด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงออกเดินทางสู่การผจญภัยในโลกแฟนตาซีของดาบและเวทมนตร์
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นเอเชีย แต่ออกอากาศเฉพาะในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The Oblivious Saint Can't Contain Her Power
คุณหนูแคโรไลนา บุตรีไร้ค่าของดยุกผู้เรืองอำนาจ เชื่อมาโดยตลอดว่าเธอคือแกะดำของตระกูล บิดาของเธอเป็นถึงมหาเสนาบดี ขณะที่พี่สาวก็เป็นจอมเวทอัจฉริยะที่ถูกลิขิตว่าจะได้รับเลือกให้เป็นนักบุญคนต่อไป ขณะที่แคโรไลนาต้องปลีกตัวอยู่ใต้เงาของพวกเขาอย่างเงียบเชียบ จวบจนวันที่ราชโองการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลถูกส่งมาถึง เพื่อสู่ขอเธอไปอภิเษกสมรสทางการเมืองกับ “เจ้าชายกระหายเลือด” ผู้น่าเกรงขามของจักรวรรดิมัลโคเซียสที่เป็นดินแดนข้างเคียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณค่าของตนเอง แคโรไลนาตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเกมการเมืองและอันตรายถึงชีวิต เมื่อภาระหน้าที่ในราชสำนักค่อย ๆ ผสานเข้ากับเค้าลางแห่งรักแท้ และพลังอันซ่อนเร้นภายในตัวเริ่มตื่นขึ้น แคโรไลนาจึงเข้าใกล้การเรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า ตัวตนอันแสนพิเศษ ยิ่งขึ้น
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นญี่ปุ่น
The Ogre's Bride
เรื่องราวสไตล์ซินเดอเรลล่าที่ผสมผสานกับตำนานภูตผีพื้นบ้านของญี่ปุ่น! “เจ้าคือเจ้าสาวที่ข้าตามหามาโดยตลอด” ในโลกที่มนุษย์กับเหล่าภูตผีอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยกล่าวถึงบรรดาภูตผีที่มีรูปโฉมที่งดงามพร้อมกับพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ หลายต่อหลายครั้งมักจะออกตามหาคู่ชีวิตเป็นหญิงสาวชาวมนุษย์เพื่อรับมาเป็น “เจ้าสาว” ของตน หล่าเจ้าสาวจะได้รับความมั่งคั่งและความรักที่ทุ่มเทอย่างสุดหัวใจจากภูตผีผู้เป็นคู่ครองเป็นการตอบแทน ยูซึ มักถูกนำมาเปรียบเทียบกับพี่สาวของเธอผู้เป็นเจ้าสาวของภูติจิ้งจอกอยู่เสมอ และถูกดูแคลนจากคนในครอบครัวอยู่ทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งที่ยูซึไม่อาจทนรับความทุกข์ทรมานทางจิตใจนี้ได้อีกต่อไป ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอบนสะพาน เขาเป็นชายที่รูปงามอย่างที่สุดที่ยูซึไม่เคยพบมาก่อน... และเขาก็เรียกเธอว่า ยอดรัก?! ชู่ว อย่าเอ็ดไปแล้วฟังให้ดีล่ะ ภูตผีที่อำมหิตและ “ทรงพลังที่สุด” กำลังจะเทใจให้กับยูซึ?!
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และมองโกเลีย
ชาวบ้านคนนี้ LV999 (เทรลเลอร์อย่างเป็นทางการ)
โดยทั่วไปประเทศหมู่เกาะ เฮกซัลโดเรีย หรือเดิมเคยถูกเรียกว่า ญี่ปุ่น แม้จะไม่ค่อยมีการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ แต่เมื่อใดก็ตามที่พวกมันปรากฏ จำนวนของมันจะเพิ่มเป็นทวีคูน ทำให้ 80 เปอร์เซ็นต์ของโลก กลายเป็นสถานที่อันตรายสำหรับมวลมนุษยชาติ ทว่า การปรากฏตัวของเหล่ามอนสเตอร์ทำให้โลกมอบ “อาชีพ” ให้แก่มนุษย์ โดยแต่ละอาชีพจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่กำเนิด และผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตโดยอิงจากระบบอาชีพนี้ โดยมีแปดอาชีพ “พื้นฐาน” ที่ประกอบด้วย นักสู้ นักล่า นักบวช นักรบ นักเวท พ่อค้า โจร และสามอาชีพระดับ “เทพยากรณ์” ได้แก่ ราชัน จอมปราชญ์ และผู้กล้า โดยมี “ชาวบ้าน” เป็นอาชีพที่อ่อนแอที่สุด ทว่า คางามิ โคจิ กลับกลายเป็นชาวบ้าน “เลเวล 999” ซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดที่ไม่มีใครเคยเข้าถึงมาก่อน จากการพบกับลูกสาวของจอมมาร และนั่นจึงทำให้สามัญสำนึกของโลกเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง!
● ประเทศที่ออกอากาศ: ทั่วโลกยกเว้นเอเชีย แต่ออกอากาศเฉพาะในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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