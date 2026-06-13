"Star Sailors" เผย Roadmap พร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

Star Sailors เกมแนว Turn-based Collectible RPG จาก Com2uS เปิดช่องทางภาษาไทยทั้งเว็บไซต์และ Facebook Fanpage เผย Roadmap การอัปเดตตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงสิ้นปี 2026 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน iOS และ Android
โลกแฟนตาซีที่ไม่ได้มีดีแค่ภายสวย
Star Sailors เป็นเกมแนว Turn-based Collectible RPG ที่ผสมผสานกลิ่นอายของ JRPG แบบคลาสสิกเข้ากับการออกแบบเกมสมัยใหม่ นำเสนอการผจญภัยในโลกแฟนตาซีผ่านงานภาพสไตล์หนังสือนิทานที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต (handcrafted storybook-style visuals) ผสมผสานงานภาพอนิเมะเข้ากับเรื่องราวของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดเวทมนตร์ จนนำไปสู่การออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติในตำนานและค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในโลกแห่งนี้
มิถุนายน: เปิดฉากการผจญภัยครั้งใหม่ พร้อมปรับปรุงระบบครั้งใหญ่
เกมมีกำหนดการเปิดทั่วโลกที่มาพร้อมกับระบบที่ปรับปรุงครั้งใหญ่และตัวละครใหม่สุดแกร่ง พร้อมจุดไฟให้จิตวิญญาณนักผจญภัยของคุณลุกโชน
[ระบบ] ปรับปรุงศึกเทวาจุติ
บอกลาระบบเวียนบอส SSR แบบจำกัดเวลา! จากนี้ไป บอสในด่านการผจญภัยทั้งหมด (ยาเร็น, ฮากาน, โรวีน่า, มิสเตอร์จอวส์) จะปรากฏตัวขึ้นมาพร้อม ๆ กัน
โดยด่านมีระดับความยากต่างกันทั้งสิบด่านแบบเดิมจะถูกปรับโครงสร้างให้เรียงลำดับขั้นมากขึ้น ยิ่งเคลียร์เนื้อเรื่องบทต่าง ๆ ได้ไกล ยิ่งปลดล็อคด่านใหม่ที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ และทันทีที่เคลียร์ระดับความยากสูงสุดสำเร็จ จะปลดล็อค [โหมดศึกไม่รู้จบ] เพื่อแข่งขันทำอันดับและรับรางวัลตามซีซั่นได้
[ตัวละครใหม่] ไฮดี้ ผู้พิชิตที่ราบสูงสุริยา
ไฮดี้ เอลฟ์มืดผู้มีดวงตาสีอำพันเรืองแสง รูปลักษณ์เย้ายวนและรอยยิ้มอ่อนโยน(?) จะเปิดตัวในฐานะตัวละครใหม่ประจำช่วงเปิดเกม โดยมาพร้อมความสามารถในการใช้พลังเปลวไฟโจมตีศัตรูจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
กรกฎาคม: หน้าร้อนที่ไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำ
[กิจกรรม & ตัวละคร] กิจกรรมรับหน้าร้อน & ตัวละครชุดว่ายน้ำ
อัปเดตฤดูร้อนจะพาผู้เล่นเข้าสู่เนื้อเรื่องพิเศษริมชายหาด พร้อมตัวละครชุดว่ายน้ำชุดแรกของเกมอย่าง เรมี่ (ชุดว่ายน้ำ) และ นาเดีย (ชุดว่ายน้ำ) ที่สำคัญคือทีมงานยืนยันว่าจะ แจก Remy (Swimsuit) ฟรี เพื่อฉลองเปิดเกมครบหนึ่งเดือน
[มอนสเตอร์ใหม่] บอสศึกเทวาจุติตัวใหม่: [ผู้ใช้เนตรมาร] & [ระบบ] ระบบ Skin ตัวละคร
เกมจะเพิ่มระบบสกินตัวละคร ให้ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้โดยตรง โดยสกินแรกคือชุดว่ายน้ำของนีน่า และระบุชัดว่าปัจจุบันสกินหาได้จากการซื้อในร้านค้า ไม่มีระบบสุ่มกาชาสำหรับสกิน
อีกด้านหนึ่งของอัปเดตเดียวกันคือบอสใหม่ ผู้ใช้เนตรมาร (ไซ) ที่ใช้การโจมตีทางจิตธาตุลม ถือเป็นสัญญาณว่าแม้ธีมกิจกรรมจะสดใส แต่ระดับความท้าทายของคอนเทนต์ท้ายเกมยังเดินหน้าเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ
สิงหาคม: คอลแลบฯ และระบบอุปกรณ์ที่เปลี่ยนการจัดทีม
[กิจกรรม] กิจกรรมคอลแลบฯ & ตัวละครคอลแลบฯ
เตรียมพบกับกิจกรรมคอลแลบฯ สุดพิเศษที่จะมาสร้างสีสันให้กับเกม พร้อมตัวละครคอลแลบฯ สกินคู่หู และเนื้อเรื่องกิจกรรมเฉพาะที่จัดขึ้นเพื่อฉลองการคอลแลบนี้
[เนื้อหาใหม่] อุปกรณ์: ขยายระบบกลยุทธ์ตัวละคร
เพิ่มระบบอุปกรณ์แบบใหม่ ที่ออกแบบมาให้ปั้นตัวละครและจัดทีมได้หลากหลายขึ้นอย่างมาก
กันยายน: ความมืดไร้ผนึกจากบอสใหม่ นายาร์ชาดอร์ และการมาถึงของเอริน
ในเดือนกันยายน เตรียมพบกันการเข้ามาของบอสใหม่ นายาร์ชาดอร์ คือสัตว์เทพแห่งความมืดที่เคยถูกผนึกไว้ใต้เงาแห่งดวงจันทร์ และขึ้นชื่อเรื่องดีบัฟทางจิตธาตุมืดที่สามารถพลิกสถานการณ์การต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว
และมาพร้อมกับตัวละครใหม่คือ เอริน “ภูตที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์” ผู้ทำลายภาพจำเดิมของเผ่าภูต ด้วยบุคลิกขี้เกียจ ไม่ชอบความวุ่นวาย แต่กลับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกจับตามองมากที่สุดจากทั้งดีไซน์และบทพูดใน Roadmap
ตุลาคม: โหมด Roguelike และตัวละครใหม่ ผู้พิทักษ์ความจริงเจอร์บิล
ตัวเกมจะเพิ่มโหมด Roguelike ที่เน้นการวางแผนและการปรับตัวในแต่ละรอบ ซึ่งแต่ละดินแดนจะมีซีซั่นในรูปแบบเฉพาะตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อเรื่องและอดีตที่ถูกซุกซ่อนไว้ในพื้นที่นั้น การเคลียร์แต่ละรอบมีความเป็นไปได้ไม่จำกัด การจัดทีมที่ว่าใช่ หรือกลยุทธ์ที่ว่าแน่ ก็อาจใช้ไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา
พฤศจิกายน–ธันวาคม: ความลับของไฮเอลฟ์ และ Arena PvP
ช่วงท้ายปีจะเริ่มเปิดเผยปมที่ถูกปูไว้ตั้งแต่ต้นเกม…หรือเปล่านะ โดยพฤศจิกายนจะมี เปเรดูร์ สัตว์เทพแห่งไฟ และ ไคร่า ปีกที่สาม ที่พาผู้เล่นดำดิ่งสู่เรื่องราวของเหล่าไฮเอลฟ์และความหมายของสมญานาม “ปีกที่สาม”
ส่วนธันวาคมคืออัปเดตใหญ่ด้านการแข่งขันด้วย โหมด Arena (PvP) ที่ออกแบบกติกาใหม่ให้เหมาะกับ PvP มากขึ้น แบ่งเป็นซีซั่นและมีความแปรปรวนเฉพาะซีซั่นเพื่อกันเมตาตายตัว พร้อมกิจกรรมฤดูหนาวและ นัตตี้ ราชินีหมวกแดง ตัวละครธีมนิทานที่ถูกตีความใหม่ในแบบ Star Sailors
ถ้าชอบฟีล “นิทานแฟนตาซีที่ซ่อนความลับไว้ข้างใน” ไม่ควรพลาด
จากแผนงานตั้งแต่มิถุนายนจนถึงธันวาคม จะเห็นได้ว่า Star Sailors เตรียมเนื้อหาใหม่ไว้ต่อเนื่องแทบทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ บอสใหม่ ระบบใหม่ กิจกรรมตามฤดูกาล หรือโหมดการเล่นที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับประสบการณ์ของผู้เล่น
นอกจากนี้ ทางทีมงานยังได้เปิดช่องทางภาษาไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และรายละเอียดการอัปเดตต่าง ๆ ของเกมผ่าน Facebook Fanpage ภาษาไทยของ Star Sailors
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้บน iOS และ Android พร้อมติดตามข่าวสาร กิจกรรม และรายละเอียดการอัปเดตต่าง ๆ ผ่านช่องทางภาษาไทยอย่างเป็นทางการของ Star Sailors เพื่อไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดให้บริการและคอนเทนต์ใหม่ที่จะทยอยอัปเดตตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2026
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
▲ Facebook : https://www.facebook.com/StarSailorsTH
▲ Official Site : https://starsailors.com2us.com/
▲ X : https://x.com/StarSailors_EN
▲ Discord : https://discord.com/invite/vVQcyp76xS
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*