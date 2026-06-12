EA Sports ทำนายผลฟุตบอลโลก "กระทิงดุ" ทวงบัลลังก์?

กลับมาวิเคราะห์หาทีมผู้ชนะในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้ง สำหรับเกมซิมฯจำลองลูกหนังหลังเคยสร้างปรากฏการณ์ทายแม่นไม่เคยผิดมาถึง 4 สมัยติดต่อกัน
ในที่สุดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้ว และปีนี้ทางทีมผู้พัฒนาเกมกีฬาลูกหนังอย่าง EA Sports ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมสร้างสีสันด้วยการประกาศผลจำลองการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดผ่านซิมูเลชั่นของพวกเขา โดยปีนี้ระบบซิมฯทำนายพยากรณ์เอาไว้ว่า ทีมชาติสเปน จะผงาดซิวถ้วยแชมป์ไปครอง
We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.
The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026
หากมันเกิดขึ้นจริง นี่จะถือเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกชายครั้งที่สองของทีมชาติสเปน โดยระบบซิมฯของ EA นั้นเคยทำนายผลถูกต้องมาแล้วในฟุตบอลโลกตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ทายสเปนในปี 2010, ทายเยอรมนีในปี 2014, ทายฝรั่งเศสในปี 2018 และทายอาร์เจนตินาในปี 2022 เรียกได้ว่าหลังจากเคยทายผิดเลือกให้สาธารณรัฐเช็กเป็นผู้ชนะในปี 2006 นับแต่นั้นเป็นต้นมาระบบซิมฯของ EA ก็ไม่เคยทำงานผิดพลาดอีกเลย
นอกจากนี้ตามรายงานของเว็บไซต์ ESPN ยังได้วิเคราะห์คาดการณ์ว่า "ลามีน ยามาล" แข้งดาวเตะวัย 18 ปีของทีมชาติสเปน จะเป็นผู้ทำประตูสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ รวมไปถึงทีมชาติสหรัฐอเมริกาอาจจะตกรอบจอดป้ายอยู่ที่รอบ 16 ทีมสุดท้าย
EA Sports ณ ปัจจุบันพวกเขาไม่ได้รับลิขสิทธิ์จาก FIFA อีกต่อไปแล้ว เลยไม่มีตราสินค้าฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการให้เห็นภายในเกม EA Sports FC 26 ภาคล่าสุด ทว่าอย่างไรก็ดี ตัวเกมกลับมีการอัปเดตทดแทนด้วย World's Game ซึ่งเป็นโหมดการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ 48 ทีม ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกซะทีเดียว แต่ก็มอบประสบการณ์และตีมบรรยากาศที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamespot
FIFA
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