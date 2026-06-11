"Sea of ​​Remnants" หุ่นเชิดท่องทะเลกว้าง เล่นฟรีบนคอนโซลและพีซี

NetEase Games ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ "Sea of Remnants" เกม RPG แนวแฟนตาซีล่องเรือแบบโอเพ่นเวิลด์ พัฒนาโดย Joker Studio เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบน PlayStation 5, XBOX, iOS, Android และ PC
"Sea of Remnants" เป็นเกม RPG โลกเปิดกว้างแนวแฟนตาซีใต้ทะเล ผู้เล่นจะรับบทเป็นกะลาสีเรือเผ่าหุ่นเชิดที่ล่องลอยไปโดยปราศจากความทรงจำ ออกเดินทางสู่ห้วงลึกแห่งความลืมเลือนเพื่อตามหาผู้คน ความทรงจำ และความจริงที่ทะเลกลืนกินไป ในเมือง Orbtopia สถานที่ที่ชาวเมืองใช้ชีวิตวนเวียนอยู่บนขอบแห่งความลืมเลือน ทุกดวงวิญญาณที่คุณนำกลับบ้านจะเปลี่ยนแปลงโลกที่คุณกลับไป เกมนี้ไม่ใช่เกมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนำกลับมาจากมหาสมุทร แต่เป็นเกมเกี่ยวกับคนที่คุณกลับไปหา
ประสบการณ์หลักของเกมสร้างขึ้นจากวงจร "ออกเดินทาง—สำรวจ—เก็บเกี่ยว—กลับมา" ที่น่าดึงดูดใจ โดยใช้กลไกต่างๆ ร่วมกับองค์ประกอบแบบเกมอาร์เคดเพื่อสร้างโลกเปิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแต่ละการเดินทาง ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนคลาสและรูปแบบของลูกเรือได้ โดยต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่พวกเขาพบเจอ กระบวนการหมุนเวียนนี้จะมอบมุมมองใหม่ๆ ในการสัมผัสโลก ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำกับการค้นพบทางทะเลที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านธีมของการล่มสลายและการสร้างใหม่ และมีส่วนร่วมในการแสวงหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกอย่างน่าสนใจ
ตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่ยังเผยให้เห็นชีวิตของโจรสลัดในโลกของ Sea of Remnants อย่างน่าตื่นเต้น รวมถึงรายละเอียดของกองเรือที่จะเข้ามาในเกม ได้แก่:
• Dawnbreaker - เหล่าสุดยอดฝีมือและคนนอกคอกผู้ปราดเปรื่องมารวมตัวกันภายใต้ธงของจักรพรรดินี!
• Black Baron - เพลิดเพลินกับความโรแมนติกและความร่ำรวยแห่งท้องทะเลด้วยความสง่างาม ศักดิ์ศรี และกฎเกณฑ์อันแน่วแน่
• Ranbo - เหล่าร็อคสตาร์สุดเหวี่ยงแห่ง Orbtopia!
• Wanderer - นักเดินทางทางทะเลที่ไปได้ทุกที่ที่ต้องการและสร้างความวุ่นวายทุกที่ที่พวกเขาไปถึง
• Illusion Troupe - คณะละครสัตว์ที่จริงใจและร่าเริงในทะเล และเป็นบ้านสำหรับผู้ไร้ฝั่ง
• Drift Bottle - เหมือนขวดแก้วที่ถูกโยนลงทะเล เรือลำนี้ไม่เคยตั้งคำถามว่าผู้โดยสารมาจากไหน
"Sea of Remnants" จะเปิดให้เล่นฟรีบน PlayStation 5, XBOX, iOS, Android และ PC สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.seaofremnants.com/en/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Discord, X, YouTube, Twitch และ TikTok
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