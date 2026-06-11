"Metaphor: ReFantazio" เตรียมลงสวิตช์สอง 12 พ.ย.นี้

SEGA ประกาศว่าเกม "Metaphor: ReFantazio" ผลงาน RPG แนวแฟนตาซีจากทีมผู้สร้าง Persona 3, Persona 4 และ Persona 5 จะวางจำหน่ายเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้
เกม RPG แนวแฟนตาซีที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สู่เครื่อง Nintendo Switch 2 ในราคาใหม่
Metaphor: ReFantazio เป็นผลงาน RPG แนวแฟนตาซีที่พัฒนาโดย STUDIO ZERO จาก ATLUS ตัวเกมในเวอร์ชันแพลตฟอร์มอื่นที่วางจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2024 ได้คว้ารางวัล Best RPG และรางวัลอื่นๆ รวม 3 รางวัลจากงาน The Game Awards 2024 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล the Grand Award ซึ่งมอบให้แก่เกมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีในงาน Japan Game Awards 2025 อีกด้วย ตัวเกมยังได้รับคะแนนรีวิว Metascore ถึง 94 คะแนน (ในเวอร์ชัน PlayStation®5) และได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลก
เนื่องจากเกมนี้เป็นผลงานออริจินัลชิ้นใหม่ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเคยสัมผัสผลงานของ ATLUS เป็นครั้งแรก อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของเกมบน Nintendo Switch 2 ในราคาใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายในครั้งนี้กันล่ะ
ขอเชิญทุกท่านสนุกไปกับผลงานชิ้นเยี่ยม จากความทุ่มเทของทีมผู้สร้าง Persona 3, Persona 4 และ Persona 5 อย่างคัตซึระ ฮาชิโนะ, ชิเกโนริ โซเอจิมะ และ โชจิ เมกุโระ กันได้เลย
คอมเมนต์จากคัตซึระ ฮาชิโนะ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของเกม และ ฮิโตชิ ซาดาคาตะ บิซิเนสโปรดิวเซอร์เวอร์ชัน Nintendo Switch 2
คัตซึระ ฮาชิโนะ ไดเรกเตอร์ของ Metaphor: ReFantazio กล่าวว่า "ใน Metaphor: ReFantazio เราตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกที่ว่า 'โลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้' และ 'ตัวเราเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน' ผ่านเกมแนวแฟนตาซีซึ่งเป็นแนวเกมสุดคลาสสิก
ในตอนที่พวกเราพัฒนาเกมนี้เสร็จสมบูรณ์ บอกตามตรงว่าเราเองก็ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่ามันจะสร้างผลกระทบได้มากเพียงใด กระแสตอบรับจากผู้เล่นทั่วโลกนั้นเกินกว่าที่พวกเราจะคาดหวังไว้เสียอีก การได้ทราบว่ามีผู้คนมากมายจากทั่วโลกที่สนุกและชื่นชอบเกมนี้ ได้กลายเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราเดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป และในครั้งนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลงานชิ้นนี้จะถูกส่งมอบถึงผู้คนมากยิ่งขึ้นบนฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานชิ้นนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่สำหรับใครสักคนครับ"
ฮิโตชิ ซาดาคาตะ บิซิเนสโปรดิวเซอร์ เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 กล่าวว่า "ขอโทษที่ให้รอครับ! คุณสามารถเล่น Metaphor: ReFantazio ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว บน Nintendo Switch 2 ครับ นี่คือผลงานชิ้นเอกที่ทาง ATLUS ทุ่มสุดตัว ได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลก คว้ารางวัล 3 สาขาในงาน The Game Awards 2024 และยังได้รับรางวัล the Grand Award จาก Japan Game Awards 2025 ด้วยครับ
ตัวเกมยังได้รับเสียงตอบรับจากผู้เล่นด้วยครับว่า 'เนื้อเรื่องน่าติดตาม' 'เข้มข้นเร้าอารมณ์' 'โดดเด่นมีสไตล์' 'เพลงเพราะติดหู' และเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสการเดินทางแห่งจินตนาการนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างสบายใจ เราจึงได้ปรับราคาใหม่ที่คุณจะต้องประหลาดใจแน่นอน ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมลงคะแนนเสียงให้กับเกมแฟนตาซีแห่งการเลือกตั้งและเวทมนตร์เกมนี้กันด้วยนะครับ"
Metaphor: ReFantazio Atlus Brand 35th Digital Anniversary Edition
สำหรับ Metaphor: ReFantazio เวอร์ชันดาวน์โหลด จะมีการวางจำหน่าย Atlus 35th Digital Anniversary Edition บน Nintendo Switch 2 ด้วยเช่นกัน โดยจะมาพร้อมอาร์ตบุ๊กและซาวด์แทร็กที่เป็นดิจิทัลแอป และ DLC ของเกม
สิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อล่วงหน้า
Archetype EXP Chest Set [สิ่งที่บรรจุภายใน]
- Hero's Incenses x10 (เพิ่มค่าประสบการณ์ของ Archetype 100 หน่วย)
- Hero's Fruits x5 (เพิ่มค่าประสบการณ์ของ Archetype 500 หน่วย)
Adventurer’s Journey Pack [สิ่งที่บรรจุภายใน]- 30,000 Reeve (หน่วยเงินในเกม)
- Magical Breads x3 (ฟื้นฟู MP ทีละน้อยขณะอยู่ในดันเจี้ยน)
- Expensive Medicines x5 (ฟื้นฟู HP 200 หน่วย)
- Stale Blackbreads x2 (สร้างความเสียหายแบบไร้ธาตุ 300 หน่วยใส่ศัตรู)
- Revival Medicines x5 (ฟื้นจากสถานะ KO)
"Metaphor: ReFantazio" เตรียมวางจำหน่ายเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/metaphor/en/switch2/
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