"Devil May Cry 5" เตรียมลงสวิตช์ 2 พร้อม DLC ครบชุด!

Capcom เปิดตัว "Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition" ภาคล่าสุดของเกมแอ็คชั่นล่าปีศาจฉบับมัดรวมทุก DLC เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 แบบดิจิทัลดาวน์โหลด 23 มิถุนายน 2026 และแบบแพคเกจ 28 สิงหาคม 2026
"Devil May Cry 5" คือภาคล่าสุดของแฟรนไชส์ Devil May Cry ซึ่งพัฒนาความตื่นเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ไปอย่างมาก ถึงแม้จะยังคงรักษา "แอ็คชั่นดาบและปืน" อันโด่งดังของซีรีส์เอาไว้ แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันของเหล่านักล่าปีศาจทั้งสาม สนุกไปกับเรื่องราวสุดเข้มข้น สำรวจความขัดแย้งระหว่างโลกมนุษย์และโลกปีศาจ การแข่งขันระหว่างพี่น้อง และความขัดแย้งอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูก
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
เรื่องราว: หลายปีหลังจากเหตุการณ์ของกลุ่ม Order of the Sword การรุกรานครั้งใหญ่ของกองทัพปีศาจได้เริ่มต้นขึ้น สองนักล่าปีศาจคือ เนโรและดันเต้ ผู้ซึ่งครอบครองสายเลือดของปีศาจในตำนาน พร้อมด้วย วี ชายลึกลับผู้ริเริ่มคำขอ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเหล่าปีศาจเพิ่งเริ่มต้นขึ้น คุณมีคุณสมบัติพอที่จะช่วยโลกมนุษย์ได้หรือไม่?
สุดยอดประสบการณ์เกมพกพา: แอ็คชั่น 60fps สุดมันส์ทุกที่ ไม่ว่าจะต่อกับทีวีหรือเล่นในโหมดพกพา Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition ก็ยังคงรักษาประสิทธิภาพ 60fps ที่ลื่นไหลและราบรื่น สัมผัสประสบการณ์คอมโบที่รวดเร็วและตึงเครียดอย่างที่ผู้พัฒนาตั้งใจไว้
ชุดเนื้อหาสุดคุ้ม ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม: ชุดนี้มาพร้อมกับชุดคอสตูมตัวละครเพิ่มเติม อาวุธหลากหลายแบบ และตัวละครเวอร์จิลที่เล่นได้เต็มรูปแบบ พร้อมดาบยามาโตะอันเป็นเอกลักษณ์ และสไตล์การต่อสู้ที่รวดเร็วและแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
พบกับตัวละครนักล่าปีศาจทั้งสี่และสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกัน
เนโร (นักล่าปีศาจหนุ่ม)
• ชายหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าปีศาจผ่านธุรกิจช่างซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ในเกม "Devil May Cry" หลังจากสูญเสียแขนปีศาจ (Devil Bringer) ไปก่อนเหตุการณ์ในเกม เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้กับกองกำลังปีศาจที่รุกรานด้วยพลังใหม่ที่ได้รับจากนิโค
• การต่อสู้: ดาบปีศาจพลังเทอร์โบ "Red Queen", ปืนพก "Blue Rose" และแขนเทียมติดอาวุธ "Devil Breaker" โดยพื้นฐาน Devil Breaker มีความสามารถ Wire Snatch ซึ่งจะดึงศัตรูขนาดเล็กเข้ามาหา หรือส่งเขาพุ่งเข้าหาเป้าหมายขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม
ดันเต้ (นักล่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุด)
• ดันเต้ ตัวเอกของเกม Devil May Cry และนักล่าปีศาจระดับตำนาน เขาเป็นลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจที่เกิดจากเอวา หญิงมนุษย์ และสปาร์ดา ปีศาจผู้ช่วยโลกมนุษย์
• การต่อสู้: สลับอาวุธได้อย่างราบรื่นระหว่างดาบ ปืนคู่ ถุงมือ และแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ติดอาวุธ การเปิดใช้งาน Devil Trigger จะแปลงร่างเขาให้กลายเป็นปีศาจทรงพลังที่มีพละกำลังและความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น
วี (ผู้ลึกลับ)
• ชายร่างผอมบางคนนี้ ถือหนังสือและไม้เท้าอยู่ในมือ ปรากฏตัวพร้อมรอยสักที่น่าประทับใจทั่วร่างกาย ก่อนที่ความโกลาหลจะมาเยือนเมืองเรดเกรฟ เขาได้ตามหาดันเต้ผ่านทางมอร์ริสัน นายหน้าค้าข้อมูล และมอบหมายให้ดันเต้ปราบปีศาจตนหนึ่ง
• การต่อสู้: วีไม่มีพลังที่จะต่อสู้ด้วยตัวเอง จึงต้องพึ่งพาปีศาจรับใช้สามตน ได้แก่ ชาโดว์สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด กริฟฟอนสำหรับการโจมตีระยะไกล และไนท์แมร์ ด้วยกำปั้นขนาดมหึมาหรือลำแสงเลเซอร์อันโหดร้าย เมื่อปีศาจทั้งสามสร้างความเจ็บปวดให้ศัตรูมากพอแล้ว วีก็จะใช้ไม้เท้าคู่ใจของเขาจัดการศัตรูให้สิ้นซาก
เวอร์จิล
• พี่ชายฝาแฝดของดันเต้ พ่อของเนโร และคู่ปรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดันเต้และพันธมิตรของเขาตลอดทั้งซีรีส์
• การต่อสู้: เขาใช้ดาบ "ยามาโตะ" ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยพลังมหาศาล สไตล์การต่อสู้ของเขามีลักษณะเด่นคือการโจมตีที่รวดเร็วปานสายฟ้าอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจำนวนมาก เช่นเดียวกับดันเต้ เขาสามารถใช้ Devil Trigger เพื่อแปลงร่างเป็นปีศาจที่ทรงพลังได้
ชมอนิเมะ "Devil May Cry" ซีซั่น 2 ทาง Netflix!
กระแสความนิยมไม่ได้จบลงแค่ในเกม หลังจากความสำเร็จอย่างล้นหลามของซีซั่นแรกของอนิเมะ Devil May Cry ทาง Netflix ในเดือนเมษายน 2025 ซีซั่น 2 ก็พร้อมให้รับชมทั่วโลกแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2026 อย่าพลาดการผจญภัยในรูปแบบอนิเมชั่นของดันเต้
"Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition" เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 แบบดิจิทัลดาวน์โหลด 23 มิถุนายน 2026 และแบบแพคเกจ 28 สิงหาคม 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.devilmaycry.com/5/ และ X: @DevilMayCry
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