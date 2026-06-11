"One Piece: Grand Gourmet" เมื่อกลุ่มหมวกฟาง เปิดภัตตาคารกลางทะเล

จะเป็นเช่นไร? หากลูฟี่และพวกพ้องโจรสลัด ขอพักเบรกจากภารกิจไล่ล่าตามหา "วันพีซ" แล้วหันมาเปิดร้านอาหารเพื่อให้ทุกคนอิ่มท้อง
บริษัท Bandai Namco จับมือทีมพัฒนา Kairosoft ประกาศเปิดตัวเกมบริหารจัดการร้านอาหารจากการ์ตูนดัง One Piece: Grand Gourmet ที่เตรียมแผนวางจำหน่ายสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, iOS และ Android ในวันที่ 23 ตุลาคมปี 2026 โดยลูกค้าบนสตีมสามารถกดสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วในราคา 399 บาท
ในฐานะพนักงานใหม่ คุณจะได้ร่วมงานกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเพื่อเปลี่ยนภัตตาคารลอยน้ำ "บาราติเอ" (Baratie) สาขาสองให้กลายเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในท้องทะเล จงใช้ไอเดียของตัวละครมาเป็นคำใบ้ในการเลือกวัตถุดิบและร่วมมือกับซันจิในการปรุงอาหารจานอร่อย รวมถึงออกผจญภัยเพื่อค้นหาสูตรอาหารใหม่ๆเพิ่มเติม ตั้งแต่เมนูยอดฮิตอย่าง บาร์บีคิวเนื้อน้ำ, เพนเน่กอร์กอนโซลาใส่เนื้อเจ้าทะเล ไปจนถึงเมนูพิเศษที่ใช้พลังของผลปีศาจ ขุมทรัพย์แห่งอาหารกำลังรอคุณอยู่!
ผู้เล่นจะได้ออกแบบตกแต่งร้านให้ดูมีรสนิยมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยตัวเลือกเฟอร์นิเจอร์ อาคาร และของตกแต่งมากมายกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนธีมขนมหวานจากเกาะ Whole Cake Island ไปจนถึงของตกแต่งไซไฟล้ำยุคจากเกาะ Egghead ตัวเลือกในการปรับแต่งนั้นกว้างใหญ่ไพศาลราวกับท้องทะเล ทั้งหมดก็เพื่อเชิญชวนให้เหล่าตัวละครทั้งหลายผันตัวกลายมาเป็นลูกค้าประจำ
ภายในเกมจะมีกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและเหล่าตัวละครอื่นๆจากอนิเมะจำนวนกว่า 400 ตัวมาร่วมเผยโฉมปรากฏกายเป็นพนักงานหรือลูกค้าในรูปลักษณ์สไตล์ภาพพิกเซลสุดสดใส ซึ่งจากปริมาณตัวละครที่มีอยู่มากมายนี้ คุณจะได้สัมผัสกับอีเวนต์และการปฏิสัมพันธ์พิเศษกับตัวละครต่างๆที่หาไม่ได้จากที่อื่น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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