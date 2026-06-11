"RF ONLINE NEXT" ปักหมุดเปิดตัวทั่วโลก 17 มิถุนายนนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "RF ONLINE NEXT" เกม MMORPG แนว Sci-Fi จะเปิดให้บริการทั่วโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิถุนายน ทั้งบนแพลตฟอร์มพีซีและมือถือ
RF ONLINE NEXT คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของ RF Online ซึ่งดำเนินอยู่ในจักรวาลไซไฟอันกว้างใหญ่และกำลังพัฒนา ที่ซึ่งเครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ เกมนี้แนะนำระบบไบโอสูทแบบไดนามิกสำหรับการสลับคลาสได้อย่างราบรื่น อาวุธรบขนาดใหญ่ เช่น MAU และลันเชอร์ การเรียกอันทรงพลังอย่างแอนิมัส และการต่อสู้แบบเรียลไทม์สุดเร้าใจที่ผสมผสานความลึกล้ำเชิงกลยุทธ์เข้ากับเกมเพลย์ที่ขับเคลื่อนด้วยแอ็กชันสุดมันส์
หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการในเกาหลี, ญี่ปุ่น, และไต้หวัน การเปิดตัวทั่วโลกจะนำพาเกม RF ONLINE NEXT ให้ผู้เล่นในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้สัมผัสความมันส์ นอกจากนี้ยังมีการรองรับภาษาเพิ่มเติมอีก 12 ภาษา อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน
การเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกสำหรับ RF ONLINE NEXT เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ทางการและร้านค้าแอปพลิเคชันหลัก อาทิ Google Play Store และ Apple App Store อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเพิ่มเกมเข้ารายการ Wishlist ผ่านแพลตฟอร์มพีซี เช่น เน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์ และ Epic Games Store ได้
ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านร้านค้าแอปพลิเคชันจะได้รับรางวัลเปิดตัว โดยจะส่งผ่านจดหมายในเกม ซึ่งรางวัลเหล่านี้ได้แก่ ตั๋วสุ่มไบโอสูทหายาก, ตั๋วสุ่มโรเวอร์คุณภาพ, และแพ็กเกจสนับสนุนต่อสู้
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอีเมลบนเว็บไซต์ทางการ ได้แก่ กล่องสุ่มโรเวอร์วีรชนฟลอรา, เครดิตในเกม, ชุดอัปเกรด, และไอเทมพัฒนาต่าง ๆ
RF ONLINE NEXT เตรียมเปิดตัวทั่วโลกเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์สงครามไซไฟสุดยิ่งใหญ่ การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ และจักรวาลแห่งอนาคตอันกว้างใหญ่ให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัส
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดให้บริการทั่วโลกของ RF ONLINE NEXT ได้ที่เว็บไซต์ทางการและช่องทางคอมมิวนิตี
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