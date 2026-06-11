"ก็อดซิลล่า" แท็กทีม "อีวานเกเลียน" บุกโลก Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA เตรียมปล่อยดาวน์โหลดคอนเทนต์ (DLC) "ซีซันพาส 2" ของ Sonic Racing: CrossWorlds ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 เป็นต้นไป พร้อมเผยโร้ดแม็ป DLC คอลแล็บโบเรชัน "ก็อดซิลล่า" และ "อีวานเกเลียน" สุดอลังการ
ในซีซันพาส 2 จะมีแพ็ก DLC ใหม่รวมทั้งหมด 6 แพ็ก โดยมีกำหนดคอลแล็บโบเรชันกับ "ก็อดซิลล่า" ที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นลำดับที่ 1 ตามต่อด้วย "อีวานเกเลียน" เป็นลำดับที่ 2 อีกทั้งแพ็ก TMNT ซึ่งเป็น DLC ลำดับที่ 5 ของซีซันพาสที่กำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดจะปล่อยในเดือนกรกฎาคม 2026 และแพ็ก Avatar Legends ซึ่งเป็น DLC ลำดับที่ 6 มีกำหนดจะปล่อยในเดือนตุลาคม 2026 โดยข้อมูลของทั้งสองคอนเทนต์ได้ถูกเปิดเผยไปแล้ว
เปิดเผยข้อมูลใหม่ล่าสุดของแพ็ก DLC ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 ของซีซันพาส!
- แพ็ก TMNT (กำหนดปล่อยเดือนกรกฎาคม 2026)
ใน DLC ที่มีพื้นเพมาจากซีรีส์ Teenage Mutant Ninja Turtles นี้ เหล่าเต่าทั้ง 4 ที่ทุกคนคุ้นเคย (ลีโอนาร์โด, โดนาเทลโล, ราฟาเอล และไมเคิลแองเจโล) จะมาเข้าร่วมในฐานะนักแข่ง! แล้วยังมีรถและสนามแข่งใหม่ รวมไปถึงเพลงประกอบใหม่บรรจุไว้ในแพ็กอีกด้วย
- แพ็ก Avatar Legends (กำหนดปล่อยเดือนตุลาคม 2026)
"แอง" และ "คาทาร่า" จากแอนิเมชันยอดฮิต Avatar Legends จะมาปรากฏตัว! ร่วมสนุกกับเหล่าผู้ควบคุมธาตุ ไปพร้อมกับสนามแข่งและรถใหม่ รวมถึงเพลงประกอบที่ถ่ายทอดโลกทัศน์ของซีรีส์ ในเนื้อหาดาวน์โหลดกันได้เลย
เวอร์ชันเดโมที่โอนข้อมูลไปยังเวอร์ชันตัวเต็มได้ กำลังเปิดให้ดาวน์โหลดอยู่แบบพาวเวอร์อัป!
รถใหม่ "เอ็กซ์ตรีมเกียร์" ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันเดโมแล้ว
ในเวอร์ชันเดโม ผู้เล่นจะได้สนุกกับโหมด "กรังด์ปรี"และโหมด "ไทม์ไทรอัล" ก่อนใคร และสามารถทดลองปรับแต่งรถและแก็ดเจ็ตต่างๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้จากเดโมยังสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันตัวเต็มได้เมื่อซื้อ ใครที่กำลังพิจารณาจะซื้อก็ลองเล่นเดโมได้ฟรีบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games
"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) คือเกมแข่งรถที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลก ด้วยการแข่งขันผ่านเครือข่ายได้ (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม)
มีตัวละครให้เลือกเล่นเป็นนักแข่งมากถึง 50 ตัว นำโดยโซนิค ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซีรีส์ นอกจากนี้ยังมี DLC แบบฟรีที่จะเพิ่มตัวละครอย่าง Hatsune Miku, โจ๊กเกอร์ (จาก Persona 5 Royal) และ อิจิบัง คาสุกะ (จาก Like a Dragon) เข้ามาด้วย ส่วน DLC แบบเสียเงิน จะมีตัวละครจากหลายซีรีส์ดัง เช่น Minecraft, SpongeBob, PAC-MAN และ Mega Man มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนจะประกาศตัวละครเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เหล่านักแข่งนั้น เมื่อติดตั้ง "แก็ดเจ็ต" เอาไว้ จะแสดงความสามารถพิเศษออกมาในระหว่างการแข่งขันได้ มาใช้แก็ดเจ็ตกว่า 100 ประเภทค้นหากลยุทธ์ในแบบของคุณกันเถอะ
ในโหมดออนไลน์ คุณจะสามารถสนุกไปกับการแข่งขันผ่านเครือข่าย (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม) กับผู้เล่นต่างแพลตฟอร์มจากทั่วทุกมุมโลก มีโหมดต่างๆ ให้ได้สนุกมากมาย ตั้งแต่ "เวิลด์แมตช์" ที่สามารถแข่งขันได้สูงสุด 12 คน และ "เฟสต้า" ที่จะได้รวมทีมไปท้าทายกฎพิเศษ ไปจนถึง "ไทม์ไทรอัล" ที่ให้คุณได้ประชันเวลาเข้าเส้นชัย
"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 และ PC (Steam / Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/
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