เปิดตัว "Alien: Isolation 2" ภาคต่อเกมหนีเอเลี่ยนที่โหดยิ่งกว่าเดิม!

Creative Assembly และ SEGA Europe ประกาศเปิดตัว "Alien: Isolation 2" ภาคใหม่ล่าสุดเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดจากอสูรกายอวกาศ พร้อมปล่อยตัวอย่างสุดน่ากลัวในงาน Summer Game Fest 2026
"Alien: Isolation 2" คือภาคต่อของซีรีส์ Alien: Isolation ที่จะนำผู้เล่นมาเผชิญหน้าอีกครั้งกับนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในภาพยนตร์อย่าง Xenomorph ด้วยฉาก สถานที่ เรื่องราว และตัวเอกใหม่ทั้งหมด ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการผจญภัยครั้งใหม่ พร้อมความตึงเครียดสุดระทึกขวัญเช่นเดียวกับภาคแรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดเกมเอาชีวิตรอดสยองขวัญ
บนอาณานิคมที่ห่างไกลและถูกพายุพัดกระหน่ำ ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายขณะสำรวจพื้นผิวของดาวเคราะห์ และสำรวจพื้นที่คับแคบของสถานีคุโรซากิ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของบริษัทเวย์แลนด์-ยูทานิ ที่นี่เป็นแหล่งล่าเหยื่อแห่งใหม่ของเอเลี่ยน บังคับให้ผู้เล่นต้องปรับตัวและพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค และกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเอาชีวิตรอดในเกมไล่ล่าสุดอันตราย
อัล โฮป ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Creative Assembly กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่เราสร้างเกม Alien: Isolation ภาคแรก และผมตื่นเต้นมากที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพแรกของภาคต่อ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเอาชีวิตรอดของ Creative Assembly ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประสบการณ์ Isolation ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยยังคงรักษาตำนานของแฟรนไชส์ Alien เอาไว้ ทำให้ฆาตกรตัวร้ายฉลาดขึ้น สภาพแวดล้อมโหดร้ายขึ้น และโอกาสรอดชีวิตน้อยลง”
"Alien: Isolation 2" จะวางจำหน่ายบน PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2 และ PC สามารถกดติดตามได้แล้วบน Xbox และ Steam ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.creative-assembly.com/ หรือบน X, Instagram, YouTube และ Facebook
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