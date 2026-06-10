"เพอร์โซนา 4 รีไววัล" วางจำหน่าย 18 ก.พ. 2027 พร้อมรองรับภาษาไทย

SEGA เปิดเผยรายละเอียดระบบเกมและข้อมูลอื่น ๆ ของเกม "เพอร์โซนา 4 รีไววัล" เกม RPG ใหม่ล่าสุดจาก ATLUS ที่มีกำหนดจะวางจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 บน Xbox Series X|S, Windows, Xbox Game Pass, PlayStation 5 และ Steam
ระบบเกม
ไปมาระหว่างโลกความจริงและโลกต่างมิติ ไล่ตามปริศนาของคดีและข่าวลือ ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ แต่รวมไปถึงงานพาร์ตไทม์และการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คน...ทุกๆ การกระทำจะกลายเป็นพลังให้กับตัวเอก
ตัวเราในฐานะนักเรียนม.ปลาย
ปกติแล้วจะใช้ชีวิตนักเรียนเหมือนนักเรียนม.ปลายทั่วไป ทั้งเรียนหนังสือ กิจกรรมชมรม คาราโอเกะ ความรัก สามารถใช้เวลากับชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยอีเวนต์มากมายได้อย่างอิสระ การกระทำในแต่ละวันและการได้พบพานผู้คน จะค่อยๆ หล่อหลอมให้ทั้งตัวเอกและเพอร์โซนาเติบโตขึ้น
ตัวเราที่ไล่ตามหาความจริง
ช่วยคนที่หายตัวไปและหยุดยั้งคดีฆาตกรรมในฐานะหัวหน้ากองบังคับการสืบสวนพิเศษ มาใช้ความสามารถ "เพอร์โซนา" ซึ่งเป็นพลังแห่งจิตใจ ร่วมมือกับพวกพ้องที่พึ่งพาได้ เพื่อออกสำรวจดินแดนต่างโลกที่มี "ชาโดว์" สุดอันตรายเพ่นพ่านอยู่กันเลย
<การใช้ชีวิตประจำวัน>
ผู้คนที่ได้พบเจอและ "คอมมูนิตี้"
คุณสามารถสานความสัมพันธ์ที่เรียกว่า "คอมมูนิตี้" กับผู้คนที่ได้พบเจอตามเรื่องราวได้ หากความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้น ความสามารถของเพอร์โซนาก็จะเพิ่มขึ้น และยังทำให้ได้รับสกิลที่ช่วยให้ได้เปรียบในการต่อสู้อีกด้วย
[NEW] ฉากอีเวนต์จะมีเสียงพากย์เต็มรูปแบบ!
เสียงพากย์ทั้งหมดในเกมนี้จะเป็นการบันทึกเสียงใหม่ทั้งหมด ไม่เพียงแต่เนื้อเรื่องหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีเวนต์ของแต่ละคอมมูนิตี้และอีเวนต์ใหม่ๆ ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ต่างๆ มากมาย
สามารถทำสิ่งต่างๆ เพื่อขัดเกลาตนเองได้มากขึ้น!
ในระหว่างที่ตัวเอกใช้ชีวิตในแต่ละวัน จะเรียนหนังสือ กิจกรรมชมรม งานพาร์ตไทม์ อาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมี "ค่าสเตตัส" อย่างความรู้, ความกล้า, ความอดทน, ความใจกว้าง และการถ่ายทอด ความสามารถเหล่านี้อาจเพิ่มสูงขึ้นได้ ผ่านตัวเลือกในการสนทนาและการกระทำอย่างการเรียนหรือการทำงานพาร์ตไทม์ หากค่าสเตตัสไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่องานพาร์ตไทม์และการดำเนินคอมมูนิตี้บางอย่างก็ได้...
<สำรวจโลกต่างมิติภายในทีวี>
ในระหว่างที่พวกตัวเอกไล่ตามปริศนาของคดีฆาตกรรม พวกเขากลับต้องเหยียบย่างเข้าสู่โลกต่างมิติที่อยู่ภายในทีวี ในโลกต่างมิติแห่งนั้น ไม่เพียงแต่มีสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า "ชาโดว์" เดินเพ่นพ่านอยู่เท่านั้น แต่ยังมีผู้สูญหายถูกกักขังอยู่ด้วย ไปสำรวจดินแดนต่างมิติ แล้วช่วยเหลือผู้สูญหายที่ถูกกักขังให้กลับมาออกมาได้อย่างปลอดภัยกันเถอะ
หาช่องว่างของชาโดว์ที่เดินเร่ร่อนอยู่ซะ!
ในดันเจี้ยนนั้น เมื่อเข้าถึงตัวชาโดว์ การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้น หากเข้าถึงตัวชาโดว์โดยหาช่องว่างฟันโจมตีได้ จะเกิดการ "ฉวยโอกาสเข้าปะทะ" ที่ทำให้เริ่มการต่อสู้โดยอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบ ในทางกลับกัน หากรับการโจมตีจากชาโดว์ จะถูกศัตรูโจมตีก่อนได้ ฉะนั้นควรระวังให้ดี
[NEW] เปิดช่องว่างของศัตรดูด้วยแอ็กชันป้องกันกัน
ในเกมภาคนี้จะมีการเพิ่ม "แอ็กชันป้องกัน" ภายในดันเจี้ยนเข้ามา เมื่อป้องกันการโจมตีของชาโดว์ได้ จะสามารถทำให้ชาโดว์หวาดกลัวได้
<การต่อสู้>
พื้นฐานของการต่อสู้คือการโจมตีศัตรูด้วยธาตุที่เป็นจุดอ่อน เมื่อทำให้ศัตรูล้มลงได้จะมีโอกาสลงมืออีกหนึ่งเทิร์น ยิ่งกว่านั้น หากทำให้ศัตรูทั้งหมดล้มลงได้ จะสามารถใช้ "โจมตีหมู่" อันทรงพลังสร้างความเสียหายระดับสูงได้ แถมยังอาจได้รับเพอร์โซนาหลังการต่อสู้จบลงด้วยนะ?
[NEW] ติดสภาวะผิดปกติต่อเนื่องด้วย "ซัดกระเด็น" กันเลย!
เมื่อมีชาโดว์ 2 ตัวขึ้นไป หากโจมตีปกติใส่ชาโดว์ที่ติดสภาวะผิดปกติใน จะมีโอกาสที่เกิด "ซัดกระเด็น" ขึ้น ซึ่งหากชาโดว์ที่ถูกซัดกระเด็นไปชนกับชาโดว์ตัวอื่น ชาโดว์ตัวนั้นก็จะได้รับความเสียหายและติดสภาวะผิดปกติตามไปด้วย
[NEW] ส่งต่อเทิร์นให้เพื่อนร่วมทีมด้วยส่งไม้ต่อ
เมื่อเกิด 1MORE จะสามารถส่งต่อเทิร์นนั้นให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วย "ส่งไม้ต่อ" ในสถานการณ์ที่ต้องการเล็งจุดอ่อนของศัตรูคนละตัวกัน การร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมจะทำให้ศัตรูล้มลงได้ง่ายขึ้น
[NEW] โค่นศัตรูให้ราบด้วย "ไพรม์ไทม์" ยุทธวิธีใหม่สุดทรงพลัง
สามารถใช้งานได้เมื่อเกจที่สะสมระหว่างการต่อสู้เต็มหลอด จะเข้าสู่เทิร์นที่ออกคำสั่งได้ต่อเนื่องและใช้สกิลได้โดยไม่เสียค่าคอสต์ใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถโจมตีโดยไม่ต้องสนความต้านทานของศัตรู ส่งไม้ต่อได้อย่างอิสระ แล้วปิดท้ายด้วย "ซีรีส์ฟีนาเล่" สุดตื่นตาตื่นใจเพื่อสร้างความเสียหายระดับสูงมาก ใช้งานแล้วมีแต่ข้อดีทั้งนั้น! ถ้าเกจเต็มแล้วก็ลองใช้กันดูให้เต็มที่นะ
ตัวเอกสามารถใช้เพอร์โซนาได้หลายตนจากศักยภาพพิเศษที่เรียกว่า "ตัวแทนพิเศษ" สกิลที่ใช้งานได้และจุดอ่อนจะเปลี่ยนไปตามเพอร์โซนาที่ติดตั้งอยู่ มาเปลี่ยนเพอร์โซนาให้เข้ากับศัตรูเพื่อต่อสู้กันเถอะ
อีกทั้ง หากต่อสู้ไปเรื่อยๆ เพอร์โซนาจะเลเวลอัป และสามารถเรียนรู้สกิลต่างๆ ได้ การสะสมและพัฒนาเพอร์โซนาจะเพิ่มกลยุทธ์การต่อสู้ให้หลากหลายขึ้นได้
<การรวมร่างเพอร์โซนา>
ใน "เวลเวตรูม" ซึ่งเป็นมิติพิเศษนั้น จะสามารถทำการรวมร่างเพอร์โซนาเพื่อให้กำเนิดเพอร์โซนาตนใหม่ได้ แถมยังสามารถสืบทอดสกิลได้ด้วย เพราะงั้นลองตั้งเป้าสร้างเพอร์โซนาในแบบของคุณเอง โดยดึงความสามารถของมันออกมาให้เต็มที่ดูสิ
ตัวเกมจะวางจำหน่ายทั้งแบบแผ่นและดิจิทัลดาวน์โหลด โดยดิจิทัลดาวน์โหลดจะมีทั้งแบบแสตนดาร์ด, ดิจิทัลดีลักซ์ และดิจิทัลพรีเมียม ส่วนแบบแผ่นจะมีทั้งแบบธรรมดา, PERSONA 4 REVIVAL: LIMITED BOX และ PERSONA 4 REVIVAL: LIMITED BOX IZANAGI EDITION แต่ละแพคเกจประกอบด้วย
PERSONA 4 REVIVAL: LIMITED BOX
• กล่องแพ็กเกจดีไซน์พิเศษ วาดโดยชิเกโนริ โซเอจิมะ
• ถุงใส่สมาร์ตโฟนฉบับสถานีเที่ยงคืน
• เสื้อยืดออริจินัลลิมิเต็ด
• อาร์ตบุ๊ก (ทั้งหมด 48 หน้า)
• เพอร์โซนา 4 รีไววัล : เซ็ตชุดสีน้ำเงินอัลตรามารีน
• เพอร์โซนา 4 รีไววัล (เวอร์ชันแพ็กเกจ)
PERSONA 4 REVIVAL: LIMITED BOX IZANAGI EDITION
• เนื้อหาทั้งหมดใน PERSONA 4 REVIVAL: LIMITED BOX
• ฟิกเกอร์ตัวเอก P4R และอิซานางิ
นอกจากนี้ ได้มีการประกาศเตรียมออกอากาศรายการพิเศษ "เพอร์โซนา 4 รีไววัล TV" ซึ่งจะแนะนำเรื่องราว ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ และองค์ประกอบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงของ "เพอร์โซนา 4 รีไววัล" อีกด้วย โดยมีกำหนดไลฟ์สตรีมทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ SEGA Asia ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนนี้
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