"เพอร์โซนา 6" เผยทีเซอร์ล่าสุด ฉลองยอดขาย 30 ล้านชุดทั่วโลก

SEGA ปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ "เพอร์โซนา 6" ผลงานใหม่จากซีรีส์เพอร์โซนาของ ATLUS ที่มียอดขายทั่วโลกทะลุ 30 ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดวางจำหน่ายบน Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows, PlayStation®5 และ Steam
เพอร์โซนา 6 สืบทอดประสบการณ์การเล่นเกมที่ทั้งแปลกใหม่และมีโลกทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ที่แฟน ๆ รักมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันก็เปิดฉากและเรื่องราวใหม่หมดจด ตัวละครแบบไหนจะมาปรากฏ และเมืองที่เป็นฉากเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นเมืองใดกัน......?
โปรดติดตามประกาศต่อไปของ "เพอร์โซนา 6" ระหว่างที่สนุกกับ "เพอร์โซนา 4 รีไววัล" ที่จะวางจำหน่ายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 กันได้เลย
ซีรีส์เพอร์โซนาทำยอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 30 ล้านชุด! เผยภาพวาดที่ระลึก
ได้มีการเปิดเผยภาพวาดที่ระลึกซึ่งวาดขึ้นใหม่โดยคุณชิเกโนริ โซเอจิมะ ผู้ออกแบบตัวละครของซีรีส์ เพื่อเป็นการฉลองยอดขายรวมทั่วโลกของซีรีส์เพอร์โซนา (รวมยอดจัดส่งเวอร์ชันแพ็กเกจและเวอร์ชันดิจิทัลดาวน์โหลด) ที่มียอดรวมทะลุ 30 ล้านชุดแล้ว เริ่มต้นกันด้วย "เพอร์โซนา 4 รีไววัล" และ "เพอร์โซนา 6" ขอเชิญทุกท่านติดตามซีรีส์เพอร์โซนาซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 กันต่อไป
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