เกมขับรถสุดระห่ำ! "Crazy Taxi: World Tour" วางจำหน่าย 2027

SEGA เปิดตัว "Crazy Taxi: World Tour" ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแอ็กชันขับรถที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เตรียมวางจำหน่ายบน XBOX Series X|S, XBOX on PC, PC (Steam), PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2 ในปี 2027
ตัวเกมยังคงมอบความเร้าใจในการขับขี่แบบไดนามิกและแอ็กชันด้วยรถ ที่ให้ผู้เล่นซิ่งไปทั่วเมืองได้อย่างอิสระ พร้อมพัฒนาองค์ประกอบความสนุกให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น นอกจากนี้ เรื่องราวของตัวเอกผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่อย่าง แอ็กเซล จะพาผู้เล่นออกเดินทางท่องไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก และยิ่งไปกว่านั้น ยังจะมีการเพิ่มโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์เป็นครั้งแรกของซีรีส์อีกด้วย
Crazy Taxi เปิดตัวครั้งแรกในปี 1999 ในรูปแบบเกมอาร์เคด Crazy Taxi เป็นหนึ่งในเกมขับรถเรือธงของ SEGA ต่อมาซีรีส์นี้ถูกพอร์ตลงเครื่องคอนโซลภายในบ้าน รวมถึง Dreamcast และเติบโตจนกลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ผู้เล่นจะขับรถตะลุยเมือง รับผู้โดยสารและพาไปส่งยังจุดหมาย สร้างประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจที่แตกต่างจากเกมแข่งรถแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือซาวด์แทร็กที่รวมเพลงจากวงร็อกชื่อดัง
"Crazy Taxi: World Tour" เตรียมวางจำหน่ายบน XBOX Series X|S, XBOX on PC, PC (Steam), PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2 ในปี 2027 สามารถกดติดตามบนหน้าร้านค้า Microsoft Store, PlayStation™Store และ Steam ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://crazytaxi-asia.sega.com/worldtour/th/
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