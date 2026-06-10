"Onimusha: Way of the Sword" เตรียมลง Nintendo Switch 2

Capcom ยืนยัน "Onimusha: Way of the Sword" เกมแอ็คชั่นซามูไรปะทะอสูรภาคใหม่ล่าสุด เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 25 กันยายนนี้ พร้อมกันกับ PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
ใน "Onimusha: Way of the Sword" บน Nintendo Switch 2 ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมการเคลื่อนไหวแบบพิเศษเฉพาะบน Nintendo Switch 2 ตัวเลือกการควบคุมนี้ใช้คอนโทรลเลอร์ Joy-Con 2 ทำให้ผู้เล่นสนุกกับการต่อสู้ด้วยดาบที่เร้าใจและทำการกระทำอื่น ๆ ในเกมได้อย่างง่ายดาย เช่น การเล็งด้วยธนู
"Onimusha: Way of the Sword" คือเกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Onimusha ในรอบ 20 ปี เกมผจญภัยดาร์คแฟนตาซีนี้เล่าเรื่องราวของมิยาโมโตะ มูซาชิ ซามูไรหนุ่มผู้ซึ่งตำนานของเขาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ขณะที่เขาต่อสู้กับเก็นมะ สัตว์ประหลาดที่รุกรานเกียวโตในยุคเอโดะ ผู้เล่นจะได้รับพลังเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ด้วยถุงมือปีศาจ Oni Gauntlet เพื่อกำจัดสิ่งมีชีวิตจากโลกใต้ดินในการต่อสู้ที่เข้มข้นและลึกซึ้ง
"Onimusha: Way of the Sword" เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้ บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/en-asia/ และ X: @OnimushaGame
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