"Final Fantasy Resonance" ครั้งแรกของซีรีส์ในรูปแบบ HD-2D

เตรียมพบกับมนต์เสน่ห์ชวนน่าหลงใหลของศิลปะสไตล์พิกเซลอาร์ต ในผลงานเกมเทิร์นเบสอาร์พีจีรวมพลังมิตรภาพแห่งจักรวาลไฟนอลแฟนตาซี
Square Enix ร่วมกับทีมพัฒนา Lancarse ออกมาประกาศเปิดตัว Final Fantasy Resonance เกมแนวอาร์พีจีเทิร์นเบสสไตล์ภาพกราฟิก HD-2D เกมแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ โดยมีแผนวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store ) ในวันที่ 22 ตุลาคมปี 2026
ตัวเกมจะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะพิกเซลอันสวยงามตระการตา ที่มอบความรู้สึกชวนให้คิดถึงอดีตและดูใหม่ทันสมัยไปพร้อมๆกัน ด้วยมุมกล้องแบบไดนามิกและโมเดลตัวละครพิกเซล 2 มิติที่ขยับเคลื่อนไหวท่ามกลางโลกฉากหลัง 3 มิติสุดตื่นตา ที่ช่วยทำให้ทุกช่วงเวลาในเกมระทึกน่าตื่นเต้นและสมจริงในเวลาเดียวกัน
ผู้เล่นจะได้สัมผัสการผจญภัยแบบเกม RPG สุดคลาสสิกดั้งเดิม ผลัดตากันต่อสู้โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของศัตรูเพื่อโจมตีให้พวกมันเสียหลัก ทำลายแนวป้องกันเพื่อคว้าโอกาสโจมตีเพิ่มเติม และช่วงชิงความได้เปรียบด้วยการโจมตี Resonance อันทรงพลัง ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นบนโลกที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบของ ไฟนอลแฟนตาซี ที่แฟนๆต่างหลงรัก ทั้งเรือเหาะ คริสตัล เอสเปอร์ มูเกิล และอื่นๆอีกมากมาย
ภายในเกมจะมีระบบที่เรียกว่า Visions ซึ่งเป็นเงาภาพสะท้อนของเหล่าตัวละครไฟนอลฯจากภาคต่างๆ ที่ผู้เล่นอย่างเราสามารถเรียกใช้พลังแห่งนิมิตนี้ในการอัญเชิญตัวละครสุดโปรดอย่าง คลาวด์ หรือ สควอลล์ มาช่วยเหลือต่อสู้เคียงข้างไปด้วยกันได้ โดยแต่ละคนจะมาพร้อมกับท่าไม้ตายสุดอลังอันเป็นเอกลักษณ์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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