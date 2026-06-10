"Dragon's Dogma II" เปิดตัวส่วนเสริม Dark Arisen

เหล่า Arisen ทั้งหลายเตรียมตัวมุ่งสู่ดินแดนทางตอนเหนือที่ถูกทิ้งร้าง ในเนื้อหาดาวน์โหลดเสริมใหม่ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับภาคแรก
Capcom ประกาศเปิดตัว Dragon's Dogma II: Dark Arisen เกมชุดที่ประกอบไปด้วยตัวเกมภาคหลักและส่วนเสริมใหม่ภายใต้ชื่อ Dark Arisen โดยจะวางจำหน่ายสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) รวมไปถึง Nintendo Switch 2 เป็นครั้งแรก ในวันที่ 9 ตุลาคมปี 2026 ส่วนคนที่มีเกม Dragon's Dogma II เวอร์ชันต้นฉบับอยู่แล้วสามารถจ่ายแยกต่างหากเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาเสริมตัวนี้ไปเล่นได้
ส่วนเสริมDark Arisen จะเชิญชวนเหล่า Arisen ก้าวเข้าสู่ดินแดนทางเหนือของ Norgan ที่ถูกทิ้งร้างมานาน ที่ซึ่งพวกเขาต้องร่วมมือกับ Eir ผู้ลึกลับเพื่อไขความลับของมังกรอมตะ Fallen Dragon ตลอดการเดินทางผู้เล่นต้องขุดค้นและประเมินโบราณวัตถุที่ถูกลืมเลือนเพื่อปลดล็อกอาวุธและทักษะใหม่ๆที่ทรงพลัง
นอกจากนี้ภายในส่วนเสริมยังนำเสนอภารกิจท้าทายในดันเจี้ยน Lost Rites อีกจำนวน 12 แห่งที่ถูกออกแบบโดย Pathfinder เพื่อลับคมทักษะและกู้คืนอุปกรณ์หายากที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเหล่า Arisen ในอดีต สำหรับผู้เล่นที่ต้องการปรับแต่งรูปลักษณ์ของตนเองจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Character Creator ซึ่งรวมไปถึงทรงผมและรอยสักใหม่ๆด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่ส่วนเสริมจะมา ตัวเกม Dragon's Dogma II เองก็จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ถึงสองครั้งด้วยกันเพื่อยกระดับประสบการณ์เกมเพลย์หลัก โดยการอัปเดตในวันที่ 9 มิถุนายนนี้จะทำให้การเดินทางรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มหิน Eternal Ferrystone ที่สามารถใช้ซ้ำได้ พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในส่วนต่างๆของเกม ขณะที่การอัปเดตครั้งที่สองที่จะมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นจะช่วยให้อัตราเฟรมเรตของเกมดูดีลื่นไหลมากยิ่งขึ้น มีการเพิ่มช่องบันทึกเกม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพิ่มเติมจากที่ได้ทำไว้ในเดือนมิถุนายน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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